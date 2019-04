Franco Olego: "Hoy se nos escapó un partido muy importante"

Con su gol al primer minuto del juego hacia pensar que podría ser la tarde que hace fechas viene esperando el hincha de All Boys. Franco Olego dialogó a la salida del estadio y se mostró disgustado con el resultado obtenido como local y la situación que atraviesa el club.

"Es triste estar así. A nosotros nos gusta ganar, a la gente también. Hace varios partidos que no puede conseguir una victoria. Hoy se nos escapó un partido muy importante", opinó sobre el presente del equipo.

También se refirió a la renuncia de Ángel Bernuncio como director técnico del Albo tras seis partidos sin ganar: "Siento tristeza porque él confío en mí, en mis condiciones y en muchos de mis compañeross y no le pudimos responder".

Con respecto a la charla que mantuvo el entrenador con el plantel antes de despedirse contó: "Nos agradeció a todos y más palabras no le salieron porque no era una situación muy linda para él tener que dejar su trabajo. Se fue y no habló mucho".

Para finalizar explicó aquella jugada que lo tuvo mano a mano con el arquero de Unión y no pudo definir: "La verdad que me la encontré, no me la esperaba. Fue un pase de un defensor de ellos y quise pegarle de primera pero me quedo atrás, se me trabo la pelota y no le pude pegar".