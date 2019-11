Gallardo: "Iremos viendo para qué estamos"

Puntero del campeonato. Cuartofinalista de la Copa Argentina. Clasificado a octavos de final de la Copa Sudamericana. Invicto. 18 goles a favor y 2 en contra en 10 partidos oficiales. No obstante, Marcelo Gallardo es un obstinado de la perfección y no le tembló el pulso para decir que River jugó mal en defensa. Autocrítica a pesar del gran momento.

El Muñeco, que ya piensa en el choque ante Independiente, su inmediato perseguidor en el Torneo de Transición, analizó el partido en ESPN Rivadavia de anoche y fue crítico: "Más allá de que el resultado fue bueno y que seguimos en la Copa, uno trata de ser más analítico. No fue el mejor partido. Los jugadores piensan en lo que viene e inconscientemente se baja la carga".

"Además de bajar el nivel, ayer corrimos de más y sobre todo atrás de la pelota, y eso quizá fue lo que no me gustó. No recuperamos rápido y manejaron muy bien la pelota. La idea no es correr más, es correr menos. Con el partido liquidado, se vio un poco de distracción. Nos llegaron más de lo que nos habían llegado en los últimos tres partidos del campeonato", continuó el ex enganche con su desglose del partido ante el Tomba, enfatizando los baches defensivos y la facilidad con la que llegaban los mendocinos al área de Barovero.

Asimismo, contó sus sensaciones sobre lo que pasa en la vereda de enfrente, con Boca y elogiando a Rodolfo Arruabarrena, que repuntó el andar del Xeneize: “Con Arruabarrena nos conocemos de chicos porque coincidimos en juveniles. Después nos encontramos esporádicamente. No somos amigos, pero nos conocemos. Creo que Boca mejoró en los últimos partidos. Lo he visto y con la llegada del Vasco ha tenido en poco tiempo la posibilidad de obtener buenos resultados". La curiosidad es que ambos entrenadores, a pesar de su juventud, dirigieron a Nacional de Uruguay.

Asimismo, el oriundo de Merlo destacó que no se enfocan de lleno a un torneo específico, debido al buen momento en las tres competiciones que tienen al millonario como protagonista: "Iremos viendo para qué estamos. Hoy en mi cabeza no está darle prioridad a una competencia. Sé que un trofeo internacional genera ilusión, pero hoy no tenemos una prioridad absoluta en una competencia".

"Maidana está para volver ante Independiente. Si no surgen problemas, está para volver. A mí no me cambia nada jugar 21.30. Pero es una lástima por el público, porque no es un horario cómodo para la gente que acompaña masivamente”, cerró el director técnico sobre el duelo ante el horario y el duelo ante el Rojo, que tendrá la vuelta de Jonathan Maidana, que se perdió los últimos tres encuentros por lesión y seguramente ocupará el lugar de Germán Pezzella.