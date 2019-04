Monte Olimpo - Belgrano Uritorco de Córdoba

Olimpo va teniendo relación con Guardiola, el DT del Bayern Munich, ya que su estadística de los últimos 5 partidos es P P E P P, por lo tanto es agregar una G, de "Ganó" y de "GOL", en singular ya que el único que no fué de penal y a favor (y en contra) lo metió el colombiano Miguel Borja que no jugará.

Zielinski:“Tenemos que ratificar lo que se hizo frente a Olimpo para no entrar otra vez en la irregularidad” La B de la A festejó los 150 partidos (suena a milagro) de Zielinski en el banco Celeste ante la V de la A, y entonados bajan al sur convencidos de lograr extender su dominio que los aleja de esas 2 primeras derrotas consecutivas. Para eso el Ruso deja todo tal cual, los mismos once contra Vélez, los mismos contra el Aurinegro, pese a que Esteban González, ya tiene el alta médica de su desgarro, pero no se arriesga a mover nada.

Walter Perazzo"Hay que ganar sí o sí para que no se nos caiga anímicamente el plantel" Walter Perazzo ya indicó que "Hay que ganar sí o sí para que no se nos caiga anímicamente el plantel, que no tiene producciones flojas, pero no ganan por detalles", para ello se basa en el retorno de Furios, de Sills, el corrimiento de Parnisari hacia la izquierda para reemplazar a Moiraghi, quien pese a estar mejor, no será arriesgado, Mansilla sigue del arranque y encomienda el ataque a Vuletich y Olivares. El condimento adicional es el regreso de Julio Furch a Bahía, por primera vez luego de desvincularse definitivamente.

HISTORIAL

Entre primera y la B se han enfrentado en 8 ocasiones:

El Aurinegro venció en 2 de ellos (8 goles) , 5 empates y 1 triunfo Pirata (5 goles)

Ficha del Partido:

Fecha 7ª Sábado 20/9/2014,

Horario: 16:15hs

Estadio: Carminatti

Árbitro: Fernando Echenique

Emisión: TV Pública

FORMACIONES PROBABLES:



