Mauricio Pellegrino: "Lo más lindo para Estudiantes esta por venir"

Mauricio Pellegrino aseguró que lo mejor está por venir en Estudiantes, encaminado en la Copa Argentina y la Copa Sudamericana, los dos certámenes a eliminación directa a los que plantel apunta todos los cañones tras quedar relegado en el Torneo Transición.

En la noche del martes, el DT del Pincha le brindó una rica entrevista al Equipo Deportivo, en la cual hubo tiempo para bromas cuando habló del entorno de los futbolistas. Entre otras cosas, contó que su hermana "no iba a ver al Cabezón Ruggeri a los entrenamientos, sino a Chayanne y a Luis Miguel. Hoy los jugadores terminan de entrenar y las chicas preguntan por ellos".

Pellegrino mostró su satisfacción luego de los clásicos ante el conjunto Tripero: "Estamos en todas las competiciones. Creo que lo más lindo para Estudiantes está por venir. Por lo menos en los dos campeonatos que son con eliminatoria", fue la primera sensación del DT luego de superar la fase de Copa Sudamericana. "El equipo ha hecho las cosas bien. Nos conocemos tanto (con Gimnasia) que la diferencia es mínima. Fue una linda experiencia para los dos, aunque me hubiese gustado que sea en una fase más avanzada".

Pese a haber conseguido la clasificación, no todo fue por camino de rosas para el Pincha. Tres días después volvió a jugar el clásico por torneo local y el desempeño no fue el esperado.

El sábado, Estudiantes tuvo un flojo primer tiempo ante Gimnasia y revirtió su imagen en la segunda mitad. Al respecto, el técnico marcó que en el entretiempo "los jugadores se dieron cuenta. No había tema táctico sino que había que despertarlos. Fueron una serie de partidos con un desgaste mental; a nivel futbolistico entro (Matías) Presentado que apenas había jugado tres partidos en tercera. Gastón (Gil Romero) entrenó dos días antes del clásico, Román (Martínez) pasó a la izquierda que no es lo mismo. Lo que temiamos fue un poco lo que sucedió, que era la atención después del partido por Sudamericana".

El responsable directo de empate en cero fue el arquero Agustín Silva, quien por fin tuvo la actuación que pretendían los hinchas. Según Pellegrino, "está cargando con el peso del pasado. Es difícil cambiarlo, sobre todo si no es muy bueno". El guardametas tuvo algunos fallos cuando le tocó debutar en Primera División y ahora parece estar afianzandose en el primer equipo estudiantil.

Otro de los jugadores que hace un trabajo silencioso para el equipo es Guido Carrillo, quien tiene una gran capacidad goleadora pero en estos partidos no le ha tocado convertir. Pese a la racha negativa, el nueve no se esconde y ayuda al equipo en la generación del juego. Así lo bancó Pellegrino:"está jugando mejor de lo que dicen sus números. El gol para un delantero termina de cerrar su trabajo, lo necesita. Pero no es lo mismo jugar con Franco Jara que jugar con (Diego) Vera. Se tiene que tirar atrás y complementarse".

Al ser consultado por el cambio en la dupla ofensiva, el entrenador expresó su idea ante la ida de Jara: "con Vera tenes otro tipo que tiene mucho peso en el área. Por ahí veíamos que el año pasado dominabamos mucho el partido y no concretabamos. Lo que buscamos ahora es tener más presencia en el área".

En cuanto a las incorporaciones del equipo, y siguiendo la línea de los delanteros, Longaniza manifestó que Ezequiel Cerutti cuenta con otras características en su haber: "es un chico que tiene velocidad pero es más de correr con la pelota que desmarcarse al espacio. Hemos perdido en Franco Jara un jugador de contragolpe y en esa búsqueda vamos encontrando las variantes".

Por consiguiente, el técnico de Estudiantes consideró que "Todos (los refuerzos) lo hicieron bien en sus clubes anteriores. Pero cuando uno llega y es nuevo, está entre lo que uno es y lo que te pide el entrenador. Tratan más de contentarme a mí que de hacer lo que realmente es. Y yo les digo no, ustedes están aca por lo que son, no por lo que les pido yo. Y en ese ida y vuelta hay que buscar un punto medio".

La maduración de Correa

Mauricio Pellegrino habló de la última joya del club y dejó frases rutilantes para con el jugador clave de su equipo, que es seguido de cerca por empresarios del exterior y a quien la Comisión Directiva buscó vender en el último mercado de pases. Se trata de Joaquín Correa, por quien el técnico detalló: "No veo porqué hay tanta prisa por vender al jugador. Correa acaba de cumplir 20 años. Como los chicos que se fueron, que todavía no salieron del cascarón. En cuanto a la maduración, es un chico que debe aprender cuando jugar, cuando patear, cuando tocarla. Tiene mucho por crecer y ojalá que esta novela no lo maree.

Al finalizar, el DT contó un poco como es ser técnico y a la vez tutor, un ejemplo para los más jóvenes: "En general, ovbiamente que el entorno a estos jugadores no los ayuda. Imaginate esta situación: en la casa es el que lleva el dinero, en el whats app las chicas le explotan el teléfono, el periodismo le dice 'che, ¿porque no jugás?'. Uno como entrenador, en dos horas trata levantar al chico. Es que cuando tiene la mirada puesta allá adelante, te olvidas del hoy. A Correa lo vinieron a buscar por lo que hizo el campeonato pasado, no por lo que hizo ahora. Hay que contenerlo para que mantenga los pies sobre la tierra y que siga trabajando".