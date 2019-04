Martino: "Yo decido cuando viene Tevez, no los medios"

El director técnico de la Selección Argentina de Fútbol, Gerardo Martino, en una conferencia de prensa previa a los amistosos con Brasil y Hong Kong, aseguró firmemente: "El que va a determinar cuando viene Tevez soy yo, no los medios".

"Entiendo que debían estar otros jugadores y no él" El exentrenador de Newell´s Old Boys, Paraguay y el Barcelona justificó la no convocaria del delantero de la Juventus al decir que entiende que "debían estar otros jugadores y no él". Además, insistió en que todos los futbolistas, incluso el Apache, tienen las puertas abiertas, y que si continúa en este nivel, probablemente sea citado en el futuro.

Por otra parte, calificó al regreso del mejor jugador del mundo, Lionel Messi, al elenco nacional como "la buena noticia". Además, defendió las críticas hacia el astro argentino al declarar: "Desde hace mucho tiempo en Barcelona hace siempre lo mismo, no cambia de temporada en temporada, independientemente de lo que se diga".

También justificó la ausencia del defensor mundialista, Ezequiel Garay, a quien no convocó debido a que es uno de los futbolistas que más encuentros jugó en el año y que no estará presente en esta ocasión.

Sobre Icardi: "No tengo ninguna potestad para decirle a los jugadores como deben comportarse" "Si yo fuera periodista, me gustaría que los jugadores hablaran fuera de la cancha. Como técnico prefiero que lo hagan dentro. Igualmente sé que no tengo ninguna potestad para decirle a los jugadores como deben comportarse", aclaró sobre la no convocatoria del delantero del Inter, Mauro Icardi.

El Tata halagó al nuevo hombre del Manchester United, Ángel Di María, y según dijo, a Los Diablos Rojos les salió bastante barato el pase del exjugador del Real Madrid y Rosario Central.

Además, manifestó que el choque ante el elenco brasileño, que se jugará el 11 de octubre, "es el partido más especial a nivel selección en el mundo y por eso lo tomamos con mucha seriedad".