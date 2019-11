Kranevitter: "Me ayudaron mucho para recuperarme"

Aquella jugada yendo a trabar con Federico Mancuello en el partido contra Independiente (y la amarilla correspondiente) aún se sigue lamentando en el mundo River, ya que su equilibrista, Matías Kranevitter, se fracturó el quinto metatarsiano del pie derecho , fue operado y desde el choque ante el Rojo que el Millonario no gana.

En diálogo con Olé, el tucumano contó lo difícil que fueron los primos días tras su intervención quirúrgica y al enterarse que se perderá lo que queda del semestre: "En los primeros días era todo más difícil, por estar afuera y hacer mucho reposo. Pero ahora ya estoy yendo a entrenar. Por suerte ya me sacaron los puntos y el doctor me dijo que vaya pisando despacito y que la semana que viene ya voy a poder caminar normalmente. Así que ahora estoy muy mentalizado con la recuperación".

"Es feo no poder jugar. Me duele el alma por no estar en el campo de juego, vivo los partidos con mucha ansiedad desde afuera, pero no se puede hacer más que alentar. Cuando fui a la clínica y a los dos minutos tenían los resultados del estudio, fue terrible. Me quebré de la angustia", contó el Colo, que tuvo el percance en su mejor momento hasta con chances de ser citado ala gira por Asia con la Selección Argentina.

Sobre su recuperación, agradeció el apoyo recibido de su entorno para seguir adelante: "Me ayudó mucha gente. Me fui a Tucumán para estar con mi familia, amigos y los hinchas de River, que me cuidaron y acompañaron, al igual que mi representante y los médicos. Esos primeros días los pasé en reposo total. Hasta que en un momento no aguanté más la cama y me fui a entrenar".

”Cuando me lesioné pensé en el clásico, y en que no iba a poder hacer lo que a mí me gusta hasta fin de año. Al partido lo viví muy nervioso, como un hincha más. Creo que el equipo dejó todo y se empató un partido difícil, sobre todo por cómo estaba el campo de juego que nos perjudicó. Con la cancha normal hubiera sido otro panorama, además justo llegábamos bien descansados", declaró el volante sobre cómo vivió el Superclásico desde afuera, y analizando lo que fue 1-1 en el Monumental.

Una de las cuestiones que más se deslizan es que desde que no está en el equipo River no pudo llevarse los tres puntos (tres empates consecutivos), por lo que el tucumano dijo: "Yo no pienso en esa racha. Es cierto que ahora empatamos pero seguimos punteros e invictos y al equipo se lo ve entero. Además, Leo Ponzio está muy capacitado para jugar, y lo está haciendo bien. Me emocionaron las palabaras de Leo (que dijo que iba a cuidar su puesto) y su humildad. Siempre fue así y habló bien de mí, lo admiro y respeto mucho".

Además, le agradeció al goleador del campeonato: "Teo también habló muy bien de mí, dijo que voy a estar en Europa y en la Selección. Esas cosas te demuestran la clase de persona que es en el vestuario. Siempre te ayuda y trata de sumar para el grupo".

No se olvidó del Muñeco Gallardo, quien le cedió la número 5 y la titularidad: "Gallardo me dijo que tengo que estar tranquilo, me calmó. El fue muy importante para mi nivel en este semestre. Me ayudó a mejorar, sobre todo desde la confianza, y también uno va aprendiendo conceptos. Y ahora fue clave para que me quedara tranquilo y entendiera que esto va a pasar".

"Cuando estábamos en la pretemporada en Miami me molestaba el pie y en Buenos Aires me hice una placa, y salió una manchita negra en el quinto metatarsiano. Tomamos la decisión de seguir, hice dos semanas ejercicios para el pie, me puse hielo, y después me olvidé del dolor por completo. Hasta esa jugada con Independiente", se sinceró sobre las causas de la fractura, que ya las sentía desde la pretemporada, pero que no quiso frenar, más considerando que debía mostrarse para ganarse el puesto.

Concluyendo, el mediocampista explicó que la meta es regresar lo antes posible y que alentará desde afuera para que River consiga los objetivos de este semestre: "Más allá de la Copa, yo pienso en estar mejor. Sueño con volver a jugar como antes, en ese nivel que me ponía contento. En lo único que pienso es en que llegue diciembre. Confío en que mis compañeros, a fin de año, me puedan dar una gran alegría a mí y a todos los hinchas de River".

La jugada de la lesión: