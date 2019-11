Vélez - Olimpo: ¿Aurifitani? o ¿Amalfinatti?

"El momento es difìcil, el peor desde q estoy yo". Con estas palabras del Turu Flores lo dicen todo, aunque el DT agrega:" Olimpo es buen equipo pero confiamos en revertir esto...". El Presente de Vélez Sarsfield es inédito en este siglo, por lo malo, 2 puntos sobre los 18 últimos disputados, y palabras de cuerpo técnico y plantel como "perdimos la confianza" perdimos el rumbo... en definitiva... perdimos.

David Achucarro: “Tenemos la obligación de traernos algo. A Velez hay que golpearlo para que no levante justo contra nosotros” Olimpo no viene mucho mejor: 8 puntos sobre 30, y hasta su hinchada parece jugarle en contra, parando el partido cuando su equipo estaba en alza, haga lo que haga pierde, ya sea si ataca, defiende, contraataca... pierde o empata, aunque el Aurinegro sabe que ganó en su última visita al Amalfitani, y que su rival no ha estado nunca tan golpeado desde que ambos se enfrentan,( es decir, éste siglo). Así lo refrendaba David Achucarro: “Tenemos la obligación de traernos algo. A Velez hay que golpearlo para que no levante justo contra nosotros” quien reemplazará al suspendido por doble amarilla Cristian Villanueva, por el lateral izquierdo. También es cierto que Olimpo ha tenido la rara habilidad de sacar a los grandes clubes de sus rachas negativas, como a Racing en 2013, a Estudiantes en 2004, a Central, etc. que le han dado el mote de "Revive Muertos", y sabe que un equipo en caída como el Fortín, tienen un "rebote" importante, y esperan que no sea este fin de semana.

Walter Perazzo : "Es mejor encontrar a Vélez en este momento. Pero yo pienso que el rival nuestro somos nosotros" El Aurinegro tuvo un partido muy malo contra San Lorenzo, en el cual ni siquiera pateó dentro de los 3 palos, y ante el Pincha Perazzo cambió varias piezas y posiciones, se obligó a atacar en casa, y realmente logró aumentar su producción, y logró que Moiraghi debutara en los 2 arcos, (primero el propio, y luego el rival) pero perdió un hombre, y el partido, y tan poco seguro está de sus definidores (el peor del torneo, con sólo un gol de delantero), que subió a entrenar con el plantel de primera a 2 jovenes atacantes de la reserva, que hasta hace poco se desempeñaban en la Liga de Sur Bahiense, pero finalmente no viajaron. Mauricio Cuero deja la titularidad, que mantenía desde que llegó, entra Jaboco Mansilla por Él, aunque seguirá confiando en el otro colombiano, Miguel Borja, para desnivelar arriba, Una de las características del DT Aurinegro es no forzar los tiempos, pero ahora, se le acaba la fuerza, y también el tiempo, las fechas pasan, y siguen abajo, agregando que ninguno sabemos en que desembocará este Torneo de Transición, y los descensos y ascensos del año siguiente. Por eso Walter declaró: "Es mejor encontrar a Vélez en este momento. Pero yo pienso que el rival nuestro somos nosotros". David Vega, una de los agradables retornos ante Estudiantes, resumía la situación, con un enfoque positivo: "Los 2 venimos mal, pero es una cancha linda para jugar"

Turu Flores:“Tocamos fondo, nos encontramos en un pozo del que no podemos salir. Estamos muy golpeados, el equipo no reacciona” Vélez ha tenido a Dominguez ,Romero y Desábato tocados, sumado a unas declaraciones de Pratto que el Turu Flores minimizó por el contexto, además de una "charla" de parte de la hinchada con el arquero, y los rumores sobre su contuinuidad, y su propia conclusión luego de la derrota:“Tocamos fondo, nos encontramos en un pozo del que no podemos salir. Estamos muy golpeados, el equipo no reacciona” pero con el pasar de los días van menguando los males, y ha ensayado con Poroto Cubero de central, en reemplazo de Grillo, a su lado irá sobre la izquierda Sebastián Domínguez. mientras que el resto de cambios son Brian Ferreira, por Correa, (operado con éxito del ligamento cruzado de la rodilla derecha) y Desábato por Villalba.

HISTORIAL

Se enfrentaron 17 veces, incluyendo el empate por la Copa Argentina: con 9 triunfos para El Fortín, 3 empates, y 5 victorias Aurinegras , el último encuentro lo ganó Vélez, pero el último en Liniers lo ganó Olimpo.

Ficha del Partido:

Fecha 11ª Sábado 11/10/2014,

Horario: 15:00hs

Estadio: Amalfitani

Árbitro: Carlos Maglio

Emisión: Canal 9

FORMACIONES PROBABLES:

Foto: Olé