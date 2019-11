Sueño de una noche de Marsella

A este personaje del fútbol lo podemos analizar desde muchas aristas pero es preferible, centrarse estrictamente en lo deportivo y lo futbolístico. La bienvenida a Marcelo Alberto Bielsa en su etapa como director técnico del Olympique Marseille fue con una pancarta de los hinchas marselleses que rezaba "El Loco: Haznos soñar". Diez partidos más tarde, con casi un tercio de la Ligue 1 disputada, es momento de ver qué tan risueña es la performance del equipo y cómo están los franceses con la figura del DT argentino.

La temporada para Les Olympiens, como es conocido el conjunto del sur de Francia, arrancó con un empate en tres contra el Bastia de Claude Makelele, antiguo internacional con Les Blues, tras estar dos tantos arriba que su adversario lo que fue un trago amargo para el rosarino quien post debut manifestó: "Jugamos mejor en el primer tiempo que en el segundo. La manera de atacar del Bastia nos ha causado más problemas de los esperados. Teníamos espacio y oportunidades para crear más peligro del que logramos. Terminar el juego como dominante muestra que en el período entre 1-3 y 3-3, hubo una falta de control en el juego".

Debut como local en el renovado estadio Velodrome, nada satisfactorio. Al resultado adverso (dos a cero en contra) contra el Montpellier, se le sumó el mal estado del campo de juego (algo clave para los equipos del ex-Newell's Old Boys) y un rendimiento por lo bajo de lo esperado que provocó una silbatina general al equipo luego de finalizado el partido. El sueño comenzaba a ser una pequeña pesadilla ya vivida para los seguidores de la escuadra marsellesa. Bielsa tenía más trabajo que nunca y él mismo lo sentía así al declarar: "Siempre la responsabilidad es del entrenador, no existe la alternativa de que se hagan bien las cosas en el entrenamiento y mal en el partido; buenos entrenamientos con malos partidos, son malos entrenamientos".

Tercera prueba. EA Guingamp de visitante. Marcelo Alberto, fiel al 3-3-3-1 que implementó desde el arranque en este Olympique Marsella versión 2014/15, logró que este fuera el primer partido en donde se comenzó a ver su mano. Un equipo que presionaba, donde el delantero era el primer defensor, que era claro en ataque y tenía buen traslado de la pelota empezaba a ser un equipo del ex técnico de la Selección Argentina. André Pierre Gignac, a quien el "Loco" le había dicho a comienzo de la temporada que iba a bajar 3 kilos y hacer 25 goles y ya sumaba 3 tantos en igual cantidad de partidos, le dio el triunfo por 1-0 tras una gran definición.

Por esos días, hubo un altercado importante en conferencia de prensa entre el nuevo DT y el presidente del club, Vincent Labrune en donde el primero criticó duramente al mandamás por "no cumplir con lo pactado", pero mejor explicado lo deja el mismo "El balance de este mercado de las transferencias es negativo. Creo que el presidente me hizo promesas que sabía que eran insostenibles. Ningún jugador llegó por mi decisión. Propuse doce opciones y ninguna se plasmó. Debimos reclutar con urgencia".

"Estoy aquí y voy a asumir mis responsabilidades. Pero repito: el proyecto inicial no corresponde a la realidad. ¿Si pensé irme? No. Asumo todos los resultados deportivos, pero no quiero ser apuntado por la manera en la que el proyecto ha sido concebido. Estoy satisfecho de trabajar con este grupo y contento de hacerlo. Y esto no va a impedirme hacer todo para ganar los partidos que debemos. Voy a asumir con alegría y optimismo, no obstante el modo de funcionamiento del club me decepciona". Luego de estas declaraciones, nadie en Marsella, ni el más optimista hincha de Les Phocéens se imaginaba lo que estaba por venir.

De la cuarta fecha en adelante, cada partido del equipo sureño fue un espectáculo para la vista del público local, neutral y para quienes simpatizamos con la idea del rosarino. 21 goles a favor y 3 en contra; todas victorias (van 8 consecutivas), una idea de juego que cada 90 minutos que se disputan se aceita, jugadores que entraron hace rato en sintonía con lo propuesto y por ello defienden la idea del míster a más no poder.

¿Sus víctimas de esta racha? El mencionado EA Guignamp (1-0), OGC Nice (incontestable 4-0), Evian TG FC (3-1), Stade Rennais FC (3-0, recién en esta fecha llegó a la cima en soledad), Stade de Reims (5-0), AS Saint-Etienne (2-1), SM Caen (2-1) y la reciente, Toulouse FC (2-0) el día domingo a la mañana. Esto llevó al nombre de Bielsa a ser coreado por los hinchas en cada partido, además de ser objeto de pancartas que rezan "Los marselleses unidos, jamás seremos vencidos" y la cara del DT argentino en el centro de la imagen.

Algunas de las características ya fueron mencionadas más arriba, pero también agregar que este equipo juega rápido al realizar las transiciones defensa-ataque sin mayor dificultades, encuentra y ocupa bien los espacios libres para llevar a cabo las jugadas de ataque, mientras que en defensa la tarea que realiza es casi perfecta con un buen retroceso de los medios y una solidez defensiva que no solo la brinda la zaga de centrales, sino que de todos sus jugadores ya que hasta el mismo Gignac o Ayew en más de una ocasión van a su campo a ayudar a los compañeros para recuperar la pelota y volver a atacar, algo que este equipo había perdido meses atrás, antes de Brasil 2014 y que pareció recuperar de la mano del adiestrador argentino.

Obviamente los entrenamientos tan exigentes del entrenador como suelen ser los de su estilo, son la clave para tener buenos rendimientos en los partidos de liga para terminar consiguiendo los resultados que, después de 10 fechas tiene al Olympique de Marsella puntero con 25 puntos, sacándole 7 a su inmediato perseguidor, el Paris Saint Germain de los jeques árabes. La próxima función será el domingo 26 de octubre a las 16 (hora en Argentina). Y si, en Marsella el "Loco" los hace soñar y ellos están disfrutando de este sueño.