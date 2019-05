Pedro Troglio: "Había una predisposición para echarme"

Pedro Troglio decidió ponerle fin a su decisión de no hablar más con la prensa y ayer volvió a tomar contacto con los micrófonos, dejando muchos títulos y tela para cortar. Pero antes que nada se encargó de aclarar que siempre está tranquilo y que su manera de vivir "es esta, no es que lo que ustedes ven cuando me caliento es una cosa totalmente distina a mi día a día diario, vivo con este carácter, con esta forma de ser".

"Me sentí boludeado por Pitana".

Según el técnico del Lobo, lo que hizo una vez que terminó el encuentro con el Aurinegro, "lo hice con fundamentos", aclarando que la bronca con Pitana viene de antes, no por un partido ya que considera "que hubo errores de los dos lados y el resultado no tiene nada que ver con Pitana", sino que para Pedro "tiene que ver primero con un antecendente que es el de la Copa (Sudamericana) donde a mí me echan, me echa cuando el partido termina, fui y le dije por qué no le cobró nada a Desábato, me contesta mal, haciéndose el bravucón, entonces yo le dije 'no entiendo como fuiste al mundial', lógicamente no fue algo acertado pero no fue un insulto ni nada, y ahí me entero con el tiempo que tengo un informe con dos fechas de suspensión, entonces en este partido dije 'voy a tener cuidado porque se que me van a echar', había una predisposición para echarme, cuando terminó el partido fui a decirle lo que sentía, me sentí boludeado por Pitana, me saqué las ganas, nada más que eso", expresó haciendo su descargo.

"Tampoco es un momento desastroso".

Poniéndole punto final al tema del árbitro, el ex DT de Argentinos admitió que se habían planteado un objetivo que no pudieron concretar, que fue pasar a Estudiantes en la Sudamericana, pero rápidamente resaltó que consideran que "después de ese mal trago llevamos 5 partidos jugados con dos victorias, dos empates y una derrota, con 4 goles a favor y uno en contra, de penal, entonces no es tan malo todo, no es espectacular pero no es tan malo, es un equipo en formación, estamos tratando de armarnos de vuelta, de recuperarnos del golpe anímico". Remarcó que si bien "no es lo ideal" estar en la mitad de la tabla, "tampoco es un momento desastroso".

Por otro lado, Troglio destacó que siempre se ve la idea de Gimnasia, "en las buenas, en las malas, ganando, perdiendo o empatando, siempre veo su idea, yo estoy contento de que mis jugadores la ejecuten, me siento representado", afirmó.

"Me equivoqué en no hablar".

Es sabido que el técnico del Tripero utiliza las redes sociales, y aprovechando esto, se acordó de "algo gratificante que leí en Twitter", que en los últimos 25 años "soy el técnico que más puntos sacó, hasta más que Griguol, después lógicamente que voy a perder partidos, vamos a tener rachas malas, eso es inevitable, pero me di cuenta de que me equivoqué en no hablar porque es la única manera que tengo para defender a mi cuerpo técnico".

Para finalizar, hizo un rápido repaso sobre la actualidad de su equipo y lo que se viene. "Estamos en la mitad de la tabla, no estoy último, tenemos 71 puntos en tres campeonatos, estamos a cuatro del ideal para tener un excelente promedio para el futuro, falta poco, faltan algunos retoques, tenemos muchos chicos jóvenes, faltan algunas personas grandes más, pero yo veo que se está bien, la idea es juntarnos en diciembre y armar algo bueno para el campeonato que viene", concluyó.