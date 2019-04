Entrevista. Javier García: "Siempre le voy a estar agradecido a Tigre"

Javier García tiene siempre un gran desempeño en el arco del Matador y de a poco se fue ganando a la gente del conjunto de Victoria. Ahora con la llegada de Alfaro el equipo empezó a ganar y a jugar cada vez mejor, pero el arquero no se olvida de lo que significó Alegre para el club y lo que logró, salvando a Tigre del descenso. "Cada uno tiene su forma de trabajar, su forma de manejarse. Nosotros con Alegre pasamos un año muy bueno donde nos salvo del descenso, un año muy difícil para nosotros y sin embargo lo hizo muy bien".

P: ¿Cómo ves la actualidad de Tigre?

R: No tuvimos un buen arranque. Después nos pudimos acomodar, cambiamos de técnico, vino con otra mentalidad, así que pudimos acomodarnos con cuatro victorias, tuvimos el único traspié con Godoy Cruz en Mendoza ,un partido difícil, un partido que con tres goles de visitante no nos alcanzó para ganar. Todavía falta mucho para sacar puntos y cumplir el objetivo.

P: ¿Qué creés que cambió con la llegada de Alfaro?

R: Cada uno tiene su forma de trabajar, su forma de manejarse. Nosotros con Alegre pasamos un año muy bueno donde nos salvo del descenso, un año muy difícil para nosotros y sin embargo lo hizo muy bien. Ahora vino Gustavo con una mentalidad ganadora, de sacar puntos, de conseguir objetivos grandes. Uno de los objetivos se nos cayó que fue el objetivo de la Copa Argentina contra Central, un partido muy difícil, pero todavía nos queda el campeonato, varias fechas, 21 puntos para poder llegar al objetivo.

P: ¿Qué destacás de Alegre como DT?

R: Un técnico muy joven, que sabe mucho de futbol, que nos transmitió muy bien en ese semestre tan difícil para todos. Habíamos arrancado bien en el descenso y nos fuimos metiendo solos en el lio. Después con tranquilidad lo pudimos sacar adelante, nos salvamos una fecha antes, eso habla muy bien de él. Todos los chicos estamos muy agradecidos por lo que hizo con nosotros.

P: ¿Y de Alfaro como DT?

R: Es un DT muy ganador, le gusta mucho el futbol, prioriza mucho la forma de jugar del rival, también prioriza nuestro juego. Todavía nosotros tenemos que encontrar el funcionamiento del equipo, van muy pocas fechas que estamos con él, lo tenemos que conocer, ojala lo podamos hacer lo más rápido posible. Desde que llegó él sacamos muchos puntos en un corto tiempo.

P: Ahora se viene Independiente ¿Cómo ves a tigre enfrentándolo?

R: Están muy bien parados. En la cancha de ellos se hacen fuerte, tienen buen gol y un jugador como Mancuello que está pasando un momento muy bueno. Hay que tener mucha precaución y no cometer errores, además tienen un jugador muy desequilibrante como el Rolfi Montenegro, así que me parece que tenemos que ir y hacer el mismo partido que jugamos contra San Lorenzo. Si cumplimos bien con lo que tenemos que hacer seguramente nos llevamos los tres puntos.

P: Sumás muchos partidos con la camiseta del Matador ¿Te sentís líder dentro del equipo?

R: No, líder no. Me siento bien, tranquilo, siento que estoy cumpliendo objetivos con Tigre, que la he pasado muy bien. Me siento muy contento y ahora me quedan siete u ocho partidos para seguir disfrutando muchísimo. Pase cosas difíciles y sin embargo siempre quise estar, tratar de que salgan las cosa bien. Tigre me ha recibido bien desde el primer semestre que llegue y siempre le voy a estar agradecido por todo lo que me dio y todo lo que me transmite partido a partido. Estoy muy agradecido por donde estoy.

P: ¿Hay García para rato en Tigre?

R: No sé. Todavía faltan siete partidos para saber qué es lo que va a pasar, nunca se sabe. No lo sabe el Pato o el Chino, no lo sabe nadie. Nosotros hacemos lo que la dirigencia pretenda, si ellos necesitan venderme por una necesidad del club yo voy a estar encantado de darle una mano a ellos porque ellos me la dieron en su momento. Que sea lo mejor para Tigre.

P: ¿Quién te parece que es el mejor arquero de la actualidad en el fútbol argentino?

R: En el fútbol argentino saca una ventaja muy grande Agustín Marchesín, me puso muy contento y le mande mensajes, se recontra merece haber atajado en la selección. Me parece que hoy saca una ventaja muy grande respecto a los demás. Es un gran arquero y es siempre el que menos se equivoca de todos.

P: ¿Y del fútbol mundial?

R: A Neuer no se lo puede dejar de nombrar, es muy salidor. A mi particularmente me gustó mucho Bravo, Ospina, el arquero de Portugal, Beto. Esos son los que he seguido y los que me llaman más la atención.

P: ¿Qué sentiste cuando te tocó ocupar el lugar de Daniel Islas?

R: Yo sabía que iba a ser una parada muy difícil. Cuando llegue él me la hizo muy fácil, Dani Islas es una gran persona. Yo lo quiero muchísimo, cada tanto nos hablamos. Me respetó muchísimo cuando llegue, yo trate de hacer lo mismo. Es un gran arquero y un gran tipo. Yo sabía que se iba a hacer difícil pero toda le gente de Tigre me la hizo fácil y me acompañaron. Solo tengo palabras de agradecimiento para él.

P: ¿Cómo viviste tu salida de Boca?

R: Ya ni me acuerdo, pasaron cuatro años. Cada vez lo quiero más a Tigre, estoy muy bien, muy cómodo y tranquilo. No sé si cómodo es la palabra ,pero estoy muy tranquilo. Cumplí muchas cosas con Tigre, ya hace varios años que estoy. Ahora lo que me queda es el objetivo de estos partidos sacar la mayor cantidad de puntos y ver que pasa el campeonato que viene.

P: ¿Porqué remarcaste que no estás cómodo?

R: Porque uno cuando se siente cómodo me parece que se relaja. Yo no me quiero sentir cómodo, yo siempre quiero estar ahí haciendo las cosa de la mejor manera. Cuando uno se pone cómodo se relaja y las cosas no le salen de la mejor manera. Si me siento feliz, me siento bárbaro. Tigre me ha dado, pero no me quiero sentir cómodo yo en lo particular.

P: Ya que Román es tu amigo, ¿cómo está Riquelme en Argentinos?

R: Está contento. Está muy bien y tiene muchas ganas de seguir jugando a la pelota.

La palabra de Javi, jugador fundamental en el equipo de Gustavo Alfaro. El arquero ya lleva una gran cantidad de partidos con la camiseta del equipo de Victoria ¿Seguirá García en la institución cuando termine esta temporada?