Olimpo - Racing: Devolución de gentilezas

Olimpo hizo pie... con casi nada. Un empate ante el Lobo Platense... suena a muy poco, pero... cuando no se tiene nada, muy poco es muchísimo. Dejar de caer no es sinónimo de subir, pero duele menos, y al cesar el dolor de muelas sin remediar la causa no desaparece el problema, pero te da un respiro, y eso es lo que se notó esta semana en Bahía, el ingreso de Gil en el segundo tiempo ante GELP lo encontró más sereno, menos irritado, al igual que las declaraciones de todos también reafirman que el enfoque es distinto, como llamando a la fortuna: "Esperemos que los que nos han anulado, los penales que no han cobrado esta vez entren todos contra Racing" (Borja).

Racing viene dulce, ganó 2-0 ante Vélez, y viene de 4 triunfos en 5 partidos, y si bien tiene dos bajas sensibles, está en esa dinámica de triunfo y buen fútbol que le aseguran un favoritismo evidente para este choque, se ilusiona con mantener ese rumbo para disputarle el torneo a todos.

La victoria ante los de Liniers dejó a Gustavo Bou tocado, el goleador ex-Olimpo con 8 tantos, se lastimó y Diego Cocca no lo arriesgará al de Concordia, Gabriel Auche será su reemplazo para liderar el ataque junto a Diego Milito, pero quizás la baja más importante sea la de Ezequiel Videla, la pieza clave que barre el medio de contrarios y es nexo con todos los engranajes, el ex-Defensa y Justicia Nelson Acevedo será el elegido para el puesto, pero no está en el mismo nivel, desde su anunciada llegada no cumplió con las expectativas generadas.

Juan Manuel Cobo: "Es un partido ideal para comenzar nuestra remontada ante nuestra gente. Racing es un equipo muy grande y que está andando bien".

Walter Perazzo sigue con Iván Furios tocado, así que sigue en su reemplazo Ezequiel Parnisari, y por Jonatan Blanco, (ausente por 5 amarillas), va Juan Manuel Cobo quien declaraba: "Es un partido ideal para comenzar nuestra remontada ante nuestra gente. Racing es un equipo muy grande y que está andando bien".

También vuelve Leonardo Gil, por Mansilla, y la novedad es que por salida de Gabriel Gaona Lugo, que sufrió un tirón, fue donde el DT más probó: Olivares y Cuero fueron candidatos, pero se pateó el tablero, ingresando un debutante en primera, el pampeano ex-Villa Mitre Ezequiel Susvieles, el delantero que se incorporó a Olimpo hace 3 meses, compartirá el ataque con el colombiano Miguel Borja. Esta variante, de dos "9" arriba, es excepcional en las formaciones de Perazzo, quien vuele a "refundar" sus ideas como hace un año, para salir del pozo, no dejando de caer, sino subiendo.

Otra novedad es en el banco Aurinegro, ya que se incorpora por primera vez, alguien que entró junto con Susvieles, el tandilense Diego Sosa, quien viene de otro equipo de la Liga del Sur, Tiro Federal, es un joven media punta que podría ser un refresco con una mezcla de hambre y novedad.

HISTORIAL

Se enfrentaron en 16 ocasiones de las cuales, Racing ganó 8, Olimpo 4, y 4 empates. En sus últimos 5 enfrentamientos el Aurinegro no ganó ninguno, fue 1 empate (el último) y 4 victorias de La Academia.

Ficha del Partido:

Fecha 13º Sábado 25/10/2014,

Horario: 20:30hs

Estadio: Roberto Natalio Carminatti

Árbitro: Jorge Baliño

Emisión: TV Pública y DeporTV

FORMACIONES PROBABLES

Fuentes: aurinegro.com.ar ; ElDeportivo24; Lu2; Olé