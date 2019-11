Pedro Troglio: "Hicimos todo mal"

Gimnasia y Esgrima La Plata sumó una nueva derrota en el torneo, hecho que lo hunde en la irregularidad que lo azota en esta temporada, ubicándose 13º con 14 puntos. Ayer por la noche, el Lobo no pudo vulnerar a un Arsenal que se quedó con las tres unidades gracias al gol de Aleman en el minuto 44 y Pedro Troglio no anduvo con vueltas: "Hicimos todo mal, Arsenal no hizo mucho más que nosotros pero ganó, y con eso alcanza".

"No hicimos las cosas bien como para de última justificar algo o decir que podríamos haber ganado", agregó el técnico, afirmando que la bronca pasa "por el resultado", ya que si Gimnasia hubiese jugado como lo hizo anoche y hubiera ganado "me voy contento igual", admitió Pedro.

Por otro lado, negó que la preocupación pase mayoritariamente por el rendimiento ante el Arse, debido a que "los rendimientos cambian de domingo a domingo", pero sincerándose, expresó que "no hicimos nada como para poder de última decir que merecimos algo más, yo creo que Arsenal no mereció ganar tampoco, pero no hicimos nada para hablar de merecimientos así que es injusto de parte mía buscar una excusa sobre ese lado".

Consultado sobre la irregularidad de su equipo, resaltó que "es un problema generalmente de los equipos de fútbol, nunca el fin de semana siguiente es igual al anterior, hemos estado diez días a full, hemos hecho de todo y no hicimos nada de todo lo que trabajamos, no hay mucho para analizar", añadiendo que no va a condernarlos por algunos partidos malos ya que "este es un equipo que generalmente me ha demostrado siempre buenas cosas".

Igualmente Troglio reconoce que el Tripero no está realizando una buena campaña, pero destacó que están "en un torneo difícil, hemos perdido 5 partidos, empatamos 5 y ganamos 3, estamos en la mitad de la tabla, no es bueno, esperemos en estos 6 partidos meter una victoria más para terminar por encima de los 75 puntos y preparanos después para lo que viene".

Por último, lamentó el bajón futbolístico, ya que "veníamos en levantada, habíamos tenido un par de triunfos importantes, estábamos levantando en el juego y considero que tanto en la visita a Tigre como en esta bajamos el rendimiento. Será cuestión de acomodarnos otra vez y volvernos a levantar", finalizó.