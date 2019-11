Resultado Estudiantes de La Plata - River Plate (1-2) 2014 por la Copa Sudamericana 2014

20:20 Damos por finalizado un nuevo minuto a minuto en VAVEL, espero que hayan disfrutado del partido como lo hemos hecho nosotros. En instantes podrán observar todo lo que dejó el partido. ¡Hasta la próxima!

20:19 ANÁLISIS | Nuevamente River da vuelta un resultado, esta vez en un partido muy entretenido, de mucha presión, la cual le dificultó poder desplegar su juego en gran parte del primer tiempo. Estudiantes fue de más a menos en el encuentro y sintió el desgaste realizado en el primer tiempo, el cual hizo que el equipo conducido por Marcelo Gallardo puede imponer su táctica y se lleve la victoria. El resultado comenzó siendo adverso para el Millonario, el cual sufrió el primer gol tras un error de Funes Mori y una gran definición de Vera. Ya en el segundo tiempo, los goles de Mora y Schunke en contra hicieron que el marcador terminara en favor de los de Núñez.

1-2 Schunke en contra



1-1 Mora



1-0 Vera



22:10 ¡Final en La Plata! ¡Ganó River!

48' Amonestado Álvarez Balanta por demorar.

45' ¡Cinco minutos más se jugarán en el Único!

43' Amonestado Ariel Rojas.

41' ¡BAROVERO! Impresionante atajada del uno de River, quien reacciona rápidamente ante el cabezazo de Carrillo.

40' ¡Cambio en River! Sale Pisculichi y en su lugar ingresó Solari.

39' ¡Expulsado Carlos Sánchez! Diego Abal le muestra la segunda amarilla por simular.

35' ¡Cambio en River! Se retira Rodrigo Mora y en su lugar ingresa Sebastián Driussi.

31' ¡Cambio en Estudiantes! Sorprendentemente sale Auzqui, quien había ingresado en el primer tiempo, e ingresa en su lugar Cerutti.

29' Se anima River ahora y el partido empieza a inclinarse en favor del visitante. Estudiantes aún está golpeado por el primer gol.

28' ¡Cambio en Estudiantes! Ingresó Benítez por Damonte.

26' ¡¡GOOOOOOOOOOOOOL DE RIVER!! Tanto en contra de Schunke tras un centro de Sánchez. El Millonario da vuelta el partido en La Plata.

25' Desviado se va el disparo de Teo Gutiérrez, quien intentó anotar desde afuera del área.

24' De a poco River va imponiendo su juego en el Único, los jugadores de Estudiantes comenzaron a sentir el gran esfuerzo realizado en la primera parte.

20' Muy cerca estuvo Romero de marcar el segundo para Estudiantes tras un gran pase de Vera, Funes Mori llegó a tiempo y logró despejar el balón.

18' Otro amonestado en Estudiantes. esta vez Israel Damonte, quien golpeó duramente a Carlos Sánchez y recibe la sanción.

17' Dura falta de Diego Vera contra Ponzio, la cual es sancionada con tarjeta amarilla por Abal.

16' Amonestado Sánchez por una dura falta contra Auzqui.

15' Centro razo por parte de Estudiantes, que Álvarez Balanta despeja al córner.

13' ¡Pisculichi! Cerca estuvo el segundo de River tras un muy buen zurdazo del ex Argentinos Juniors. Mejor el visitante ahora.

12' ¡Lo tuvo Teo! Gran pase filtrado de Ponzio para que el colombiano quede mano a mano con Hilario, pero su disparo fue contenido por el arquero del Pincha.

10' Amonestado Gabriel Mercado en River.

9' Amonestado Carlos Auzqui tras una fuerte falta a Ariel Rojas.

7' ¡¡GOOOOOOOOOOOOOL DE RIVER!! Buen centro de Carlos Sánchez, quien conecta con Rodrigo Mora, el cual practica un gran cabezazo y vence la defensa de Hilario Navarro.

5' ¡Cambio en River! Sale Leonel Vangioni lesionado y en su lugar ingresa Éder Álvarez Balanta.

4' Nuevo error de Funes Mori, esta vez pierde con Auzqui y este no logra conectar su centro con un compañero.

3' Mejor Estudiantes en los primeros momentos del segundo acto. La presión impuesta por el local incomoda y mucho al conjunto dirigido por Marcelo Gallardo.

21:20 ¡Comienza la segunda parte!

21:10 ANÁLISIS | Entretenidos primeros 45 minutos hemos vivido el Estadio Ciudad de La Plata. Ambos equipos intentaron adueñarse de la mitad de la cancha y la presión fue la principal protagonista del cotejo. Estudiantes logró neutralizar el buen juego siempre impuesto por River Plate y gracias a un error de Funes Mori y una gran definición de Vera pudo irse al descanso con el marcador a su favor. El conjunto dirigido por Marcelo Gallardo no fue preciso en la mitad del campo y contó con muy pocas situaciones de gol. En minutos retornamos con el segundo acto desde el Único.

21:05 ¡Final del primer tiempo!

46' ¡¡GOOOOOOOOOOL DE ESTUDIANTES!! Grosero error de Ramiro Funes Mori, quien pierde el balón ante Vera y este define de manera sensacional ante Barovero.

45' ¡Tres minutos más se van a jugar!

41' Momentáneamente es detenido el partido debido a que Leonel Vangioni se encuentra tendido en el césped por un golpe con Carrillo.

39' El partido está para cualquiera, de ida y vuelta, con llegadas por parte de ambos equipos. Quien tenga sea más preciso se quedará co el partido

35' ¡Barovero! Muy buena atajada del arquero de River tras un rebote en un compañero, era gol en contra, gran reacción del nacido en Porteña.

34' Buen centro desde la izquierda de Carlos Sánchez para Mora, el cual no pudo definir con precisión de zurda.

31' Gran desborde de Gabriel Mercado por el costado derecho, pero su centro termina en los pies del rival.

27' Buen centro de Pisculichi que desvía Mora y Teo Gutiérrez intenta practicar una chilena, pero termina cometiendo falta tras golpear a un rival.

26' Muy dura falta de Leandro Desábato contra Rodrigo Mora, muy buen tiro libre para el conjunto visitante.

23' Muy buen desborde y centro de Correa, que pasa a todos los jugadores y Vangioni termina despejando tras un control impreciso de Auzqui.

22' ¡Cambio en Estudiantes! Ingresa Carlos Auzqui por Román Martínez, quien sale lesionado.

20' Detenido el partido debido a que Román Martínez se encuentra lesionado debido al golpe anterior con el arquero de River.

16' Muy buena contra de Estudiantes que terminó en los pies de Martínez, el cual no pudo ante Barovero y este piso al mediocampista del Pincha, Diego Abal no señaló la pena máxima.

14' Trabado el partido en la mitad de la cancha, ambos equipos intentan hacerse dueño de esta parte del campo y el cotejo se ensucia en esos momentos.

9' Muy buena presión de Carrillo, quien logró hacerse del balón y avanzar frente al arco Millonario, pero Funes Mori se recuperó y pudo asistir a Barovero.

6' Intensa pelea por la mitad del campo en el Único. Mucha presión ejercida por el local, el equipo dirigido por Marcelo Gallardo mantiene el juego que ha impuesto en la gran mayoría de los partidos y su presión también es alta.

2' Primeros instantes en La Plata, Estudiantes presiona bien arriba la salida de River, mientras que este a base de toques intenta avanzar en el campo de juego.

20:17 ¡Comenzó el partido en La Plata! Ya vivímos Estudiantes de La Plata vs River Plate.

20:13 ¡Ya están los equipos en la cancha! Ya se viene Estudiantes - River por VAVEL.

20:02 Marcelo Gallardo tendrá a los siguientes jugadores a su disposición para realizar las diferentes sustituciones: Chiarini; Álvarez Balanta, Pezzella, Solari, G.Rodríguez, Driussi y Gio Simeone.

20:00 Estos serán los relevos del Club Atlético Estudiantes de La Plata: Silva, Aguirregaray, Re, Orihuela, Benítez, Cerutti y Auzqui..

19:50 A menos de media hora para el comienzo del partido, así luce el Único de La Plata que espera un gran encuentro entre Estudiantes y River Plate.

19:42 Estos son los once jugadores que ha dispuesto Marcelo Gallardo para este partido: Barovero; Mercado, Maidana, Funes Mori, Vangioni; Sánchez, Ponzio, Rojas, Pisculichi, Mora y Teo.

19:40 Mauricio Pellegrino dio a conocer los titulares de Estudiantes, estos son los nombres: Navarro; Jara, Schunke, Desábato, Rosales; Damonte, Romero, Martínez, Correa; Vera y Carrillo.

19:35 El historial internacional favorece ampliamente al conjunto pincharrata, con tres victorias en cuatro ocasiones. La restante fue para el Millo.

19:30 Por cuestiones de seguridad, la Asociación del Fútbol Argentino dispuso que el partido que iban a disputar River y Estudiantes este domingo por el Torneo de Transición se juegue a las 21:30, anteriormente el horario era 18:15.

19:25 La prensa del Club Atlético River Plate subió un vídeo que muestra como se encuentra actualmente el vestuario del conjunto visitante, haz click aquí para ver el vídeo.

19:20 Con motivo del aniversario número 28 de la primera Copa Libertadores obtenida por River Plate, Norberto Alonso escribió esta emotiva carta a los hinchas riverplatenses:

Cada vez que el calendario marca 29 de octubre, felicidad y nostalgia recorren mi cuerpo, que revive momentos inolvidables de mi vida profesional y personal. Han pasado 28 años de aquellos logros que nos hicieron felices a todos los riverplatenses y que hoy, en este día tan especial, quiero compartirlo con ustedes.

A lo largo de todos estos años, he tenido la oportunidad, a través de los medios, hinchas y amigos, de contar muchas de las experiencias que vivimos ese año, pero jamás lo había hecho a través de una carta y éste es un momento especial que deseo compartirlo CON TODOS.

1986 es una marca registrada que quedó instalada en la retina de todos y que se pudo lograr gracias a un grupo maravilloso compuesto por CUERPO TÉCNICO, JUGADORES, DIRIGENTES E HINCHAS. Siempre lo dije y estoy convencido de que para lograr llegar al éxito se deben aunar estas cuatro partes.

No es sencillo, pero cuando uno tiene convicción, mentalidad, objetivos y principalmente el apoyo de estos cuatro elementos, les aseguro que todo es más fácil.

Quiero detenerme y remarcar uno de ellos en especial. A medida que pasan los años, uno va tomando dimensión de los pequeños grandes detalles que en definitiva son los responsables de lograr objetivos. Uno de éstos fue el entusiasmo y la permanente demostración de cariño que me brindaban mis compañeros para que levante la copa. Ellos la deseaban, pero ansiaban fervientemente que uno la gane. Revivo en mi mente ese momento y se me eriza la piel tan sólo de pensarlo. Es difícil describir con palabras lo que se siente cuando en un ambiente tan competitivo y muchas veces cruel, compartís un grupo humano tan leal y tan sano, capaz de "dejar de lado" su propia felicidad para transferírsela a uno.

1986, sinónimo de Copa Libertadores, de vueltas olímpicas, incluyendo la de la cancha de Boca, de Copa Intercontinetal. Quedará grabado para siempre en el corazón de todos y en mi corazón quedarán guardados el afecto de mis compañeros e hinchas.

Pumpido, Goyco, Ruggeri, Francescoli, Montenegro, Gordillo, Karabin, Borelli, Gutiérrez, Gómez, Saporiti, Héctor Enrique, Gallego, Gorosito, Morresi, Saralegui, Sperandio, Troglio, Navarro, Hernández, Alzamendi, Alfaro, Centurión, Funes, Amuchástegui, Villazán.. Cuerpo técnico, dirigentes, hinchas.. ¡¡Gracias!!

Para los más jóvenes que recién se están iniciando, que tengan presente que para llegar al éxito se necesita formar parte de LOS CUATRO ELEMENTOS.

Norberto Alonso

19:15 En perfecto estado luce el césped del Único de La Plata, el cual a pesar de las fuertes lluvias ha mantenido su aspecto.

19:10 ¿Todavía no leíste la Previa VAVEL del partido? Informate de todo lo que tenes que saber de cara al choque entre Estudiantes y River haciendo click aquí.

19:00 Diego Abal será el encargado de impartir justicia en el Único, su designación trajó muchas dudas, ya que su arbitraje no fue el mejor en el partido entre Independiente y Tigre. Sus asistentes serán Ernesto Uziga y Ezequiel Brailovsky. Germán Delfino será el cuarto árbitro.

18:55 El choque de ida por cuartos de final entre Estudiantes y River Plate tendrá lugar en el Estadio Ciudad de La Plata, el cual tiene una capacidad para 41.000 y fue inaugurado hace once años y se remodelo en el año 2011.

18:50 Tras 38 años River y Estudiantes vuelven a verse las caras por un torneo internacional, aquella vez, el Pincha se quedó con los tres puntos frente al Millonario en la Fase de Grupos de la Copa Libertadores de 1976 por uno a cero. La Redacción de River Plate de VAVEL.com nos trae el historial internacional entre ambos equipos, leela haciendo click aquí.

18:45 Héctor Veira dialogó con los medios en los últimos días y declaró que "cuando lo veo disfruto, pienso que este River puede quedar en la historia”. El Bambino fue parte del plantel que ganó la primera Libertadores de River en 1886 y destacó que “cualquier jugador del plantel de River de hoy, podría haber jugado en el campeón del 86'".

18:40 Jonathan Schunke destacó la importancia de la Copa y afirmó tras la victoria frente a Quilmes que "hay que pensar en la Sudamericana, los partidos más importantes". Además resaltó que "no hay distinción entre titulares y suplentes, el DT (Mauricio Pellegrino) pone a los que mejor ve, todos estamos a su disposición"

18: 35 Teo Gutiérrez es la estrella del elenco Millonario, el mismo es el goleador del Torneo de Transición 2014 con goles en su nombre, aunque aún no ha podido anotar en la Copa Sudamericana en los tres partidos que disputó.

18:30 Una de las figuras de Estudiantes es Guido Carrillo, quien es el máximo artillero del Pincha en la Copa Sudamericana con dos tantos y además lleva suma tres goles en lo que va del Campeonato de Primera División.

18:25 El triunfo frente a Atlético Rafaela dejó muy conforme a Marcelo Gallardo y sostuvo que el equipo "volvió a dar una muestra de carácter con fútbol". El partido en Rafaela fue el número 20 de manera oficial del Muñeco a cargo de River.

18:20 "Estos son dos partidos, 180 minutos y los números no juegan. Esto arranca de cero, el partido lo gana es que está mejor ese día", así respondió Mauricio Pellegrino al ser consultado por los 28 partidos que River lleva como invicto. El DT del Pincha se mostró confiado y declaró: "Los partidos anteriores no cuentan, los que jugamos sabemos que es así. Es lo bueno del fútbol, cuando uno no está bien hay un partido para cambiarlo. En el caso de River, tiene que sostener lo suyo. Para ellos no va a ser un partido fácil"

18:10 Remitiéndonos al historial, podemos situar a River Plate como el favorito en el encuentro, ya que de los 162 partidos en los que se enfrentaron en la Primera División, la Banda logró la victoria en 91 oportunidades, mientras que Estudiantes sólo llevó los tres puntos en 35 cotejos. Los restantes 36 enfrentamientos terminaron en tablas.

18:00 DATO | El invicto del Club Atlético River Plate ya lleva 206 días desde aquel partido frente a Atlético Rafaela, en donde el conjunto dirigido por Ramón Ángel Díaz logró imponerse por dos a cero. De los 28 partidos sin ser derrotado, River acumula 19 victorias y 9 empates. En ellos ha anotado 51 goles y recibió tan solo 11.

17:50 VÍDEO | En Asunción de Paraguay, River disputó su último partido como visitante, en el mismo el Millo ganó por tres tantos contra uno. Los goles fueron anotados por Carlos Sánchez, Sebastián Driussi y Gio Simeone, anteriormente Claudio Vargas había marcado el primer tanto del partido para el conjunto paraguayo.

17:45 Del otro lado se sitúa River Plate, quien mantiene un invicto de 28 partidos y se sitúa como único líder en el Campeonato de Primera División. El conjunto Millonario arribó a dicha instancia tras vencer a Libertad de Paraguay por un global de 5 a 1.

17:40 VÍDEO | El último cotejo como local el conjunto de La Plata fue en la victoria ante Peñarol por dos a uno en el Único. Los goles fueron convertidos por Joaquín Correa y Guido Carrillo, de penal. Mientras que Fabián Estoyanoff descontó para los Manyas con un potente tiro libre.

17:35 VÍDEO | Estudiantes de La Plata llegó a esta instancia de la copa tras derrotar por penales a Peñarol en una serie muy pareja. El primer cotejo fue 2-1 para el equipo argentino, mientras que la vuelta tuvo el mismo resultado para el conjunto aurinegro. En la serie de penales el Pincha anotó tres, mientras que Peñarol pudo convertir en una sola oportunidad.

17:30 Les damos la bienvenida a una transmisión de VAVEL.com, estaremos siguiendo minuto a minuto todo lo que suceda en el partido entre Estudiantes de La Plata y River Plate por los cuartos de final de la Copa TOTAL Sudamericana 2014, desde el estadio Único de La Plata. ¡Comenzamos!