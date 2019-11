Entrevista. Néstor Apuzzo: "El que no está comprometido con la causa no puede jugar"

Su función en el club es la coordinación de las divisiones inferiores, pero en los momentos más difíciles dice presente: Néstor Apuzzo se hará cargo a partir de hoy de forma interina del equipo de Primera junto a Gabriel Rinaldi.

En cada interinato ha revertido situaciones igual de difíciles que la que está pasando actualmente Huracán. Le tocó intervenir luego de la salida de Teté Quiroz, Amador Sánchez, Diego Cocca y Antonio Mohamed. El presente de Huracán no es el mejor, él lo sabe pero sostiene: “Creo mucho en el plantel, en los referentes a pesar de la situación en la que estamos y veo que tienen muchas ganas de revertirlo y no tengo duda que eso es lo que va a suceder”.

Pregunta: ¿Pudiste hablar con el plantel?

Respuesta: Hablamos con algunos referentes, pero mañana vamos a hablar con todo el plantel.

P: ¿Hablaste con Nadur? ¿Hay posibilidades de quedarte con el equipo hasta fin de año?

R: En la situación que está hoy Huracán, no es el día a día, es el hora a hora. Ojalá que se den los resultados y que podamos terminar ésto. Uno como siempre pone el pecho, no tiene problemas porque ama mucho el club y a la gente, ojalá podamos enderezar el barco como lo hicimos las otras veces, ya sea por uno o dos o por los seis partidos. A pesar de eso tengo en claro mis objetivos y Nestor Apuzzo el año que viene está en la Quemita trabajando con las inferiores, sé dónde enfoco mi carrera pero sería hermoso ascender con Huracán y que en Tucumán comencemos a remontar.

"Siempre dando el 1000% si te toca dar una mano en primera"

P: ¿Crees que el equipo todavía tiene posibilidades de lograr el objetivo?

R: No tengas dudas, si sacamos de 15 de los 18 puntos que restan Huracán asciende. Siempre es difícil pero siempre pudimos salir adelante y está vez, Dios quiera, que no sea la excepción. Es un momento muy complicado, no hay margen de error. Nos queda una bala y hay que pegarla justa. Huracán tiene un muy buen plantel, los jugadores están con mucha revancha, con mucha bronca y por ahí el factor suerte que está faltando. Una sumatoria de cosas dónde quien te dice que pegamos el golpe en Tucumán y hay una remontada como el año pasado que nadie esperaba jugar una final con Independiente.

P: ¿Este es el peor momento que te tocó ponerte al frente del equipo?

R: Estamos en momentos decisivos esta vez, creo que en el 2005 que fue mi primer interinato cuando se fue Tete Quiroz era medio decisivo porque no quedaban muchas fechas y tuvimos la suerte de agarrarlo y de cuatro partidos, ganamos 3. Cuando vino Mohamed ganó algunos partidos y terminamos jugando algunas finales para pelear por el ascenso.

Los otros interinatos: con Amador Sánchez fue en los primeros partidos, con Diego Cocca en la mitad del torneo y el último fue bastante complicado porque se fue Mohamed y por lo que fue suceder al Turco.

P: ¿Cómo ves a los juveniles que están hoy en el plantel de primera?

R: El Pato Dalia es un delantero que tiene todas las condiciones para ser un jugador tremendo, va a depender mucho de su cabecita. Por hay que llevarlo despacio porque tiene unas condiciones enormes pero hay que ver el momento justo para largarlo a la cancha.

Al Kaku Romero Gamarra ya lo he puesto y le ha ido bien, lo conozco y para mí es un jugador con unas grandísimas condiciones, sin dudas va a estar entre los 18 en Tucumán. Si está bien va a ir, confío mucho en él.

Cristián, Gonzalo y Villarruel habitualmente juegan y creo que van a estar, son jugadores importantes en la formación. Son chicos y hay que rodearlos de los referentes, de gente con experiencia para que rindan más y cuidarlos, esta es la realidad: llevarlos de a poco y ver momento a momento.

P:¿Tenés pensado incluir a algún juvenil, por ejemplo en el arco?

R: Hay dos arqueros: uno es Santiago Sendín que es categoría 94 y ya trabajó en primera, que a fin de año hay que firmar contrato, muy buen arquero e Ignacio Cravero en 5ta división con 1,86mts pero se que hoy en esta situación es difícil poner a cualquier juvenil, no es fácil poner chicos hoy. Cristián hace varios partidos que está jugando con mucha ansiedad y no le juega a favor, eso voy a hablarlo con él. También a Martínez que después de errar el penal quiso hacer todas pero no le salieron y hoy todavía estaba mal. Por ahí el hincha de Huracán cree que no le importa pero hoy el Pity tenía los ojos llenos de lágrimas todavía.

P: ¿Qué creés que tiene que pasar para que ésto se revierta?

R: Tenemos que estar todos unidos, tirar todos de la misma cadena: los dirigentes, los futbolistas, los más grandes, los más chicos y nosotros desde este granito de arena que vamos a sumar, tanto Gaby, Gustavo, Mariano y yo, somos hinchas de Huracán y eso hace que demos un plus. Lo sentimos mucho más que en otra institución. Tenemos que unirnos nosotros, estar atentos al mínimo detalle, tratar de hablarlo, consensuarlo y tener los menores errores posibles para salir adelante. El que uno ve que no está 100 por ciento comprometido con la causa no puede jugar.

P: ¿Qué le dirías al hincha?

R: La gente de Huracán es incondicional, es lo más grande que tiene el club. Siempre lo hace grande a pesar de estos momentos: Huracán sigue siendo grande por la gente. El mismo sufrimiento que sintieron ellos, lo tuve yo y voy a hacer lo imposible para que los jugadores empiecen a darle alegrías y que se terminen las tristezas de una vez por todas. Que esas lágrimas que se le cayeron a muchos hinchas de Huracán se transformen en sonrisa. Es el sueño que tengo, sería lo más lindo que me podría pasar como profesional y como hincha del club.

Todo lo que dé a Huracán siempre va a ser poco. Sería hermoso poder revertir esto a pesar de que después venga otro técnico, acomodar esto sería algo bárbaro y si le toca a uno lograrlo sería hermoso. Después vuelvo a La Quemita y sería el tipo más feliz del mundo, porque hago la profesión que me encanta y lograr eso es tocar el cielo con las manos.