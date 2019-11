Entrevista. Gabriel Peñalba: "Pipo Gorosito fue el DT que más me marcó".

Un volante creativo, con buena pisada, experiencia en Primera División y en Europa. Camepón en el fútbol argentino, desde VAVEL charlamos con Gabriel Peñalba, hoy por hoy como protagonista en Tigre, que si bien atraviesa un presente irregular, en el último tiempo supo pelear campeonatos y jugar copas internacionales.

P: ¿Cómo fueron tus inicios?



R: Profesionalmente, debuté en Quilmes, justamente de la mano de Alfaro y bueno, hace ya casi 10 años. Así que fue una experiencia, un comienzo de una etapa deportiva profesional.



P: ¿Qué recordar del día de tu debut?



R: Mucha adrenalina, muchos nervios. Una sensación que uno va soñando de a poco, y la realidad es que en ese momento es como que uno empieza a lograr lo uno por mucho tiempo estuvo buscando.



P: ¿Cómo es Alfaro como DT?



R: Un técnico simple, con las ideas claras, con el funcionamiento que él cree que es el indicado, pero después es una persona de bien.



P: ¿Cuál fue para vos el mejor día de tu carrera?



R: Cuando salí campeón en Estudiantes (Apertura 2010).



P: ¿Y el peor, si tuvieras que elegir?



R: El peor fue cuando me agarré ese virus en Argentinos, que estuve 8 meses sin jugar.



P: ¿Cómo pudiste sobrellevar eso? ¿Te costó mucho?



R: Sí, al principio si porque no sabía que tenía. Los primeros dos meses no me detectaban nada. Y a la vez tampoco tenía ninguna información real de lo que podía tener, fue complicado pero por suerte todo pasó.



P: ¿Cómo pudiste llevarlo?



R: Con el apoyo de mi familia, mis hijos, el doctor del club José Artese, que es el mismo que está ahora; ellos me ayudaron en ese momento donde uno la realidad se hace problema por muchas cosas, y lo más importante es que me dí cuenta en ese momento qué es la salud.



P: ¿Cómo fue tu paso por Argentinos?



R: Bien, la verdad que gracias a Dios fue uno de los mejores momentos de mi carrera, después me vendieron, tuve dos años muy buenos. Después de eso me vendieron a Francia.



P: ¿Cómo fue tu paso por el exterior?



R: Bien, estuve en Italia, después de debutar, estuve un año y medio estuve en Cagliari después bueno volví a Argentinos y luego me vendieron a Lorient de Francia.



P: ¿Cuál fue el entrenador que más te marcó en tu carrera?



R: Pipo Gorosito.



P: ¿Por qué?

R: Porque él era enganche, yo en ese momento también era enganche, y creo que teníamos los ideales parecidos, por un montón de cosas. Aparte fue con él que mejor rendí.



P: ¿En qué posición te sentís más cómodo?



R: Doble 5 suelto o enganche.



P: ¿Por qué creés que Tigre está en este momento tan irregular?



R: Es normal, el futbol argentino está muy irregular para todos, cualquiera le puede ganar a cualquiera. Estamos en un momento en donde el futbol argentino está muy peleado.



R: Los más jóvenes del plantel te piden consejos, ¿vos creés que sos un referente para ellos?



R: Uno al ser más grande y al tener experiencia en otros equipos en Europa va creciendo y se va haciendo, no sé si uno lo dice como consejo pero sí para que la carrera de ellos se más llevadera y que sea mejor.



P: ¿Tenés algún referente?



R: A mí me siempre me gustó Riquelme.



P: ¿Por qué?



R: Por su estilo y forma de juego.



P: ¿Tenés alguna deuda pendiente con el futbol?



R: Y la verdad ya ahora ni pongo a pensar en eso, en su momento sí.



P: ¿Cuáles tenías?



R: En su momento con la Selección, creo que cuando estaba Maradona por ahí me llamaba, pero me rompí los ligamientos del tobillo. Uno siempre soñaba con jugar en la Selección. Pero sinceramente después que me rompí y no volví a ser el de antes.



P: ¿Para qué está este Tigre?



R: Para ahora tratar de sumar una buena cantidad de puntos, hacer una buena pretemporada y ya arrancar el torneo que viene peleando cosas importantes.

El Flaco, que llegó a Victoria a comienzos de 2013 y que alterna entre la titularidad y la suplencia, fue determinante en la goleada 3-0 ante Lanús, con un enganche sobre Somoza y un derechazo al ángulo para colocar el 2-0 parcial. Lleva tres gritos en el Matador (antes a Estudiantes y Palmeiras, ambos el año pasado), y va por muchos más. Para ganarse el puesto, acallar las críticas y mantener la regularidad dentro del once.

Gol a Estudiantes (Torneo Final 2013)

Gol a Palmeiras (Copa Libertadores 2013)

Gol a Lanús (Torneo de Transición 2014)