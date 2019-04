Rosario Central 0 - 0 Velez Sarsfield: Puntuaciones del "Canaya"

Rosario Central suma su cuarto partido sin ganar y sin convertir, con 3 derrotas y este empate. Comparando con los 3 partidos anteriores, en éste el equipo local terminó con el arco en '0' buscó y supo generarse situaciones que dejaron como figura al arquero de Vélez.

Mauricio Caranta: 5.

No tuvo atajadas memorables que hagan a su nota de calificación, descolgó todas las pelotas que llovieron al área de Central y sacaba rápido para Valencia.

Paulo Ferrari: 4.

El capitán tuvo un partido flojo, cometió muchas faltas y en sus proyecciones al ataque le faltó claridad. No tuvo esos quites y subidas en velocidad que inician los contrataques del equipo. Cumplió en su tarea defensiva, que no fue nada árdua ya que Vélez atacó muy poco.

Alejandro Donatti: 4,5.

Si bien no deslumbró y sigue lejos del nivel que mostró en el Torneo Final 2014, fue su mejor partido en esta temporada. No tuvo errores ni grandes aciertos, su tarea fue correcta, sencilla y estuvo muy cerca del gol con un cabezazo fuerte a la posición de Sosa que despejó hacia un costado.

Yeimar Gomez: 6,5.

El juvenil colombiano tuvo un gran debut, con su gran porte, velocidad y fuerza se volvió impasable para los jugadores de Vélez. Lo único que le faltó para la perfección en su tarea defensiva es ganar en las pelotas aéreas que salieron de los pies de Sosa para Pratto o Caraglio. Tuvo dos malos pases tratando de salir de abajo al principio del partido, pero con el correr de los minutos pudo corregirlo y salir correctamente con la pelota dominada.

Rafael Delgado: 4,5.

Fue de los más activos cuando empezó el partido, proyectandose a pura gambeta como bien sabe hacer, pero fue solo al inicio. Defensivamente no tuvo sobresaltos por lo que prácticamente no se lo puede evaluar.

Walter Montoya: 4.

Intrascendente tarea del chaqueño. No tuvo jugadas memorables en ataque ni en defensa, no pudo demostrar su gran velocidad ni nada positivo para el equipo.

Hernán Encina: 4,5.

Mal primer tiempo y buen complemento. En la primera etapa fue el Encina de siempre, errático, sin vuelta a defender y tirando pelotazos a nadie. En el segundo tiempo estuvo más calmo, siempre presente y partícipe de las jugadas de ataque de Central y concretando una buena pared con Valencia que casi abre el marcador.

Damián Musto: 4.

Flojo rendimiento del oriundo de Firmat. Se ató a la función de quitar la pelota como única tarea, sin generar nada de juego, sin hacer otra cosa, y como Vélez atacó poco y nada el ex Olimpo solo pudo desempeñarse como 5 tapón en escasas ocasiones. Muy lejos del Musto del debut que ilusionó a todos.

Fernando Barrientos: 4.

El ex Lanus no jugó un buen partido, no demostró su juego cargado de pases precisos y buenas habilitaciones, ni sus gambetas, ni pudo concretar buenos centros desde la posición de corner: la mayoría de los suyos fueron a las manos de Sosa.

Jonás Aguirre: 4,5.

Partido regular de Jonás, mejor que en otros anteriores pero siempre deja un gusto insulzo, parece que puede dar mucho más de lo que da pero, salvo en aquel partido contra San Lorenzo en el Gigante, no lo demuestra. Estuvo muy cerca del gol con un gran cabezazo a la derecha del uruguayo arquero de Vélez que de una buena estirada la desvió al corner. Al igual que Barrientos, tiró centros para el guardametas rival y no para los jugadores de Central. Mucho para mejorar, pero no deja de ser una promesa.

José Valencia: 7.

Fue la gran figura de Central, generando casi todas las opciones de gol que tuvo su equipo. Parecía retroceder buscando un pase de apoyo atrás pero enganchaba y salía como una flecha hacia el arco rival dejando atrás a los defensores del 'fortín' que no podían parar la gran potencia del colombiano. Su tarea es más meritoria aún porque estuvo solo en ataque ya que el esquema de juego fue 4-5-1 pensando que los volantes extremos Aguirre y Montoya iban a ayudar al ataque del ex Olimpo, pero no sucedió y se las arregló solo sin problemas.

Pablo Becker: 4

No logró desnivelar ni imponerse a la hora de generar juego. Su presencia pasó desapericibida y prácticamente erró todos los caminos.

Antonio Medina: 4,5

Mucho sacrificio, poco fútbol. El esfuerzo de siempre y la enjundía para ir hacia adelante, colaborando un poco en defensa y desbordando alguna que otra vez, no mucho más.

Franco Niell: s/c

Jugó pocos minutos, si bien se notó la falta de fútbol por la lesión que venía arrastrando, se lo vio movedizo. Sumó minutos para estar presente el miércoles en Copa Argentina.