Tras 27 años, el 'Gasolero' está de nuevo en Primera División

El Alfredo Beranguer hoy esperaba la cita más importante, luego de 27 años. Después de un campañón realizado por los dirigidos por Ricardo Rezza, Temperley acariciaba la máxima categoría del fútbol argentino. Con las tribunas colmadas, todo de color celeste, el conjunto del Sur del Gran Buenos Aires debía vencer a All Boys para concretar su regreso a la Primera División.

Hubo mezcla de sensaciones en las tribunas, ansiedad, nerviosismo, alegría, llanto; pero el Gasolero no decepcionó a esa gente que hizo más de dos cuadras de cola durante la semana para conseguir su entrada. Temperley clavó un 3-1 contundente sobre los dirigidos por Alejandro Montenegro y dejó más que tres puntos en la Zona Sur, dejó el ascenso en casa.

El Beranguer fue una fiesta de principio a fin, la gente así lo hizo sentir, en ningún momento dejó de alentar a su equipo que, con algo de nerviosismo, iba decididamente sobre el arco de Nicolás Cambiasso. La primera chance concreta la tuvo Fabián Sambueza, pero su remate de afuera del área se fue por encima de la valla rival. Los delanteros del conjunto de Floresta eran una amenaza constante para el conjunto de Rezza. Sin embargo, a Ezequiel Maggiolo la pelota le llegaba poco y Franco Olego andaba con la mira desviada. Temperley era un poco más que el conjunto visitante, sus llegadas eran más claras y su juego también. Aunque costaba que la pelota llegue a los de arriba.

Sin embargo, los goleadores no te perdonan y, ante la mínima chance, la mandan a guardar. Precisamente esto fue lo que hizo Juan Ignacio Dinenno, que recibió y primero intentó de zurda, pero la pelota rebotó en un defensor. Esa pelota le quedó nuevamente al ex Racing que de derecha no perdonó y mandó a Cambiasso a buscarla dentro del arco. El Cele se ponía en ventaja y All Boys iba a intentar llegar al empate. Los de Floresta llegaban al arco de Federico Crivelli con cierto desorden y mucho ímpetu. Lionel Di Plácido complicaba a Patricio Romero cada vez que encaraba por la banda derecha. Mientras que Olego era la carta más punzante del conjunto de Montenegro.

Mientras tanto, Temperley esperaba agazapado su chance para volver a marcar. Cada contragolpe local era una amenaza para el arco defendido por Cambiasso. Cuando faltaban sólo cinco minutos para el final de la primera etapa, Gastón Aguirre mandó un centro al área en busca del goleador, Javier Grbec. El flojo rechazo por parte de la defensa habilitó a Rodrigo Alonso, quien la volvió a meter para el delantero y éste venció a Cambiasso con un potente derechazo. El delirio bajaba y se hacia sentir en todo el Beranguer, el Cele acariciaba el gran objetivo pero, dos minutos más tarde, Olego le puso paños fríos a la euforia celeste, tras un pique al vacío y una excelente definición ante la salida de Crivelli.

El complemento mostraba al Cele adelante en el marcador, pero el resultado era corto y All Boys, aunque no tenía ideas claras en ataque, era una amenaza constante. Sin embargo, nuevamente Dinenno sería el encargado de brindarle una alegría a la hinchada y seguridad a su equipo. Romero pasó al ataque con convicción y mandó un centro preciso a la cabeza del ex Racing, que de cabeza puso el 3-1 y anotó el segundo gol en su cuenta personal. All Boys intentó ir por el descuento, pero el Gasolero estaba sólido en defensa y, de hecho, tuvo chances de convertir el cuarto de contragolpe, aunque no estuvo fino.

Pero a esa altura del partido ya no importaba nada, el canto de la gente lo decía todo. Al ritmo del "me parece que el Cele se fue de la B, me parece que el Cele se fue de la B, para nunca, para nunca más volver..." la gente festejaba, algunos lagrimeaban y el Beranguer latía una vez más. Temperley fue una fiesta de principio a fin, la gente lo hizo así, el equipo lo quiso así. Una fiesta que se demoró 27 años y hoy tuvo un marco espectacular. Con el estadio lleno, el Gasolero sumó tres puntos y festejó su regreso a la máxima categoría del fútbol argentino. Tras una gran campaña, el equipo de Rezza obtuvo su merecido premio y la próxima temporada se verá la cara con los grandes equipos de nuestro fútbol.

Dinenno abrió el marcador

Grbec aumentó la ventaja

Olego descontó para el Albo

Dinenno selló el resultado final