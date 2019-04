Godoy Cruz - Olimpo: puntuaciones del 'Tomba'

Godoy Cruz lo perdió 3 a 0 de local, jugó un mal primer tiempo en el cual le convirtieron los tres goles y asomó nuevamente el fantasma de los problemas defensivos y en el segundo logró acomodarse en defensa pero no pudo levantar el resultado.

(0-3: Muy mal / 4: Mal / 5: Regular / 6: Bien / 7: Bastante bien / 8: Muy bien / 9: Fantástico / 10: Excelente / S.C: Sin clasificar)

3 | Sebastian Moyano

El arquero tuvo poca responsabilidad en los goles ya que fueron a causa de un gran cabezazo, un penal y una gran jugada colectiva por parte de Olimpo, mas allá de eso no tuvo muchas intervenciones aunque si tuvo algunos errores en las salidas por arriba. No obstante recibió tres goles.

4 | Lucas Ceballos

El defensor tuvo un mal primer tiempo al igual que toda la defensa, no logró proyectar en ataque aunque Olimpo no jugó mucho por su lado. En el segundo tiempo fué un poco mas incisivo en el ataque aunque dejó espacios que tuvo que cubrir García Guerreño.

4 | Rolando García Guerreño

De mal primer tiempo, dejando espacios en la defensa y agujeros, flojo en la defensa por arriba pero firme abajo con algunas intervenciones oportunas. Su segundo tiempo fué mas ordenado, sin permitir el paso a los delanteros bahienses y cubriendo muy bien cuando subía Ceballos al ataque.

5 | Sebastián Olivares

El mejor de la defensiva del equipo de Oldrá, estuvo bien de arriba y abajo aunque dejaba espacios al tener que cubrir la espalda de Alvacete constantemente en las contras del equipo aurinegro. Se perdió un gol tras una jugada preparada cuando el partido iba 0 a 0 que pudo haber cambiado el rumbo del partido.

3 | Juan Alvacete

Mal partido del tres tombino, no pudo penetrar por la banda izquierda y dejaba muchos espacios, por donde atacó y llegó a todas las situaciones de gol Olimpo, forzaba a Olivares a cubrirlo y hacer mas espacios todavía e hizo el penal para el 0 - 2.

4 | Federico Lértora

Tuvo un mal primer tiempo, no pudo ordenarse dentro de la cancha con su doble Daniel González, no manejo ni tuvo la pelota y dejaba muchos espacios en el medio para que aprovechase la ofensiva de Olimpo. Su segundo tiempo fué mejor, con la salida de González y asociándose con Zuqui logró ese manejo de pelota que faltó en el primer tiempo, tambien tuvo buenos pases en profundidad y cambios de frente que consiguieron que el equipo bodeguero pudiese acercarse al arco de la visita.

3 | Daniel González

Tuvo un mal partido, no supo conectar con Lértora y dejó que desear en defensa, no logró ordenarse y no participó mucho en el tiempo que jugó.

5 | Fernando Zuqui

Nuevamente de lo mejor del equipo mendocino, de un regular primer tiempo con algunas buenas intervenciones, una buena jugada preparada de pelota parada entre otros desbordes y un segundo tiempo en el cual ya mas en el centro de la cancha logró hacer jugar al equipo.

4 | Fabrizio Angileri

Regular partido del juvenil, no logró contundencia en sus desbordes y no tuvo un buen papel en general, su lado era el preferido para atacar y no supo solucionar eso, salió lesionado en el segundo tiempo.

3 | Ruben Ramírez

Mal partido de Tito, no estuvo bien de espaldas al arco ni tuvo muchas chances de cara al mismo. Algunos cabezazos preocupantes y un tiro libre que sacó Champagne, no aportó en defensa ni bajó a recibir la pelota en mitad de cancha como si hizo en partidos pasados a falta de llegada.

4 | Jaime Ayoví

Regular partido de la Yoya, no jugó a lo que nos tiene acostumbrados y le faltó gol. No bajó a buscar juego al igual que Ramírez y no brilló mucho.

4 | Guillermo Cosaro

El ingresado aportó cierta solidez defensiva por la banda izquierda evitando mas ataques de Olimpo y aunque se notó que la visita sacó el pie del acelerador, Cosaro estuvo bien, Aporto subidas por izquierda como no había hecho Alvacete y cumplió su rol en defensa en el segundo tiempo.

5 | Leandro Fernández

Ingresó por Daniel González en el segundo tiempo. Quizá quien mas actitud tuvo en este partido, constantemente buscó la manera de ingresar al área rival a veces con buenas llegadas, otras sin mucha idea pero fué insistente y tuvo una buena actuación en el segundo tiempo.

3 | Armando Cooper

El ingresado tuvo un mal rato, no pudo desbordar mucho y cuando lo lograba, como se suele decir, hacía una de mas y terminaba sin nada, regulares minutos del ingresado.

6 | Daniel Oldrá

El gato acertó con los cambios y con el cambio táctico aunque ya era muy tarde, el equipo habia ya recibido tres goles. Leandro Fernández aportó en ofensiva lo que no había podido aportar González, el ingreso de Cosaro le dió cierta solidéz en defensa y el ingreso de Cooper le dió movilidad a la banda izquierda, aunque todo esto fué tarde el técnico estuvo acertado, a su vez, la defensa se organizó y el equipo tuvo mas la pelota.