Cavenaghi: "Mi mejor gol fue a Boca en el 2004"

Fernando Cavenaghi, en su tercer ciclo en el club, volvió para seguir ganando títulos. En su primera etapa, del 2001 al 2004, ganó tres campeonatos y fue goleador del Clausura 2002. En su segundo ciclo, estuvo presente en el peor momento del club, en la B Nacional, temporada 2011-2012. Y ahora, regresó en 2014, para ganar el Torneo Final 2014 y estar en las puertas de su primer éxito internacional en Núñez.

El Torito, que con el doblete contra Banfield llegó a los 101 festejos con la camiseta riverplatense, habló con Olé y dio a luz sus sensaciones de esta entre los 10 máximos artilleros de la historiadel club, su recuperación y los objetivos que tiene en mente de cara al corto plazo.

Sobre su récord alcanzado el domingo (superando los 99 goles de Daniel Passarella y anteriomente, los 95 de Ramón Díaz), Cavenaghi manifestó: "Por ahora, sólo hice una especie de festejo familiar. Voy cayendo de a poco. Lo disfruté pero ya me puse a pensar en la final de la Copa. Casi que ni me saqué fotos con la camiseta 100, sólo las que subí a Twitter. Lo disfruté mucho, como el clásico con Boca: fue muy especial para mí que la gente me ovacionara antes de entrar y, al final, festejar con todos los hinchas. Me emocionó. Son días felices".

La operación y volver a jugar

"Fue difícil. Pero me puse como meta hacer una buena recuperación y poder llegar a jugar algunos partidos antes de fin de año. Y se me dio. Este es el resultado de una buena planificación con el cuerpo técnico y los médicos para trabajar ordenados. Todo se fue acomodando, el pie respondió, físicamente me fui poniendo a punto, empecé a disfrutar los minutos de juego y me tocó vivir el hecho de llegar a los 100 goles".

La final de la Copa

"Estamos a punto de jugar una final internacional después de mucho tiempo y de un montón de cosas vividas, y además vamos a pelear el campeonato hasta el final. No es muy común que un equipo esté en dos competencias hasta las últimas instancias".

Goleador histórico

"Mi idea es seguir sumando títulos con esta camiseta, en este club. Es increíble. Le dije a Enzo que se cuidara porque ahora voy por él, que tiene 115".

Su mejor gol

"El que le metí a Boca en la Bombonera, en el 2004. Hubo muchos importantes, pero ése no se olvida nunca más. Fue el que me marcó para siempre".

Gallardo, compañero y entrenador

"Es muy bueno. Obviamente es raro porque compartimos el vestuario desde otro lugar. Pero después de eliminar a Boca nos miramos con cierta complicidad, porque para los dos fue una especie de revancha por lo del 2004".

"Tanto él como su cuerpo técnico tienen un trato espectacular con los jugadores, y en mi caso me han apoyado muchísimo en mi recuperación".

Su lugar en el equipo

"Este grupo es muy unido y no hay una figura por encima de otra, somos iguales".

"Yo tengo ganas de jugar y me siento bien, pero la verdad es que no hice tanto fútbol y trato de aprovechar los minutos que me va dando Marcelo. Después, él toma las decisiones y yo apoyo desde donde sea. Para lo que él quiera, estoy a disposición".

Su revancha copera

"Mis ganas están para apoyar desde el lugar que me toque. Sé que el equipo viene bien y si no me toca entrar en la final, los voy a bancar como siempre".

"Para mí además sería una especie de revancha, porque todavía tengo la espina de la final del 2003 con Cienciano, que no pude jugar por estar en el Mundial Sub 20. Es para valorar muchísimo que hayamos llegado a una final internacional después de tanto tiempo".

El rival: Atlético Nacional

"Sabemos que tenemos que sacar un buen resultado en Colombia y definirlo acá. Vamos a salir a ganar en las dos canchas"

"Fue una de las semanas más lindas. Y ojalá que se cierre con un triunfo en Medellín".

