Gabi no se va

Racing todavía está de fiesta. Tras haber obtenido el campeonato, los jugadores y los hinchas aún siguen con una sonrisa en la cara por haber roto la racha de 13 años sin títulos locales con un equipo recién formado. Sin embargo, ya comenzaron a aparecer rumores de que algunos clubes quieren llevarse piezas de este Racing campeón para reforzar su plantilla.

Esta vez, la victima es Gabriel Hauche. El delantero de 28 años, que si bien gran parte del torneo fue suplente tras perder la titularidad con su compañero Gustavo Bou, fue una pieza importante en el equipo de Cocca. Según se ha dicho, San Lorenzo quieren tenerlo en su equipo como refuerzo. Sin embargo, Hauche negó haber tenido contacto alguno con dirigentes del club.

"No me llamó nadie de San Lorenzo. Me enteré de ese interés por el diario", contó a radio América.

El Demonio se muestra muy a gusto en Racing, club que lo tiene en su plantilla desde el 2009. “Yo tengo contrato acá y estoy muy contento. Para irme, tiene que ser una buena oferta para el club y para mí. Estoy muy feliz y disfruto de este momento. Racing me dio la posibilidad de vivir este sueño”, señaló, dejando una seguridad de continuidad en el club de Avellaneda.

Por otro lado, el presidente Victor Blanco, contó en el programa Esto es Racing que "es difícil que el mercado local pague lo que Racing pide por Hauche". El dirigente de la institución, quien fue ratificado el pasado domingo en las urnas, afirmó que no tiene intenciones de vender jugadores para no desarmar la plantilla actual de cara a la Copa Libertadores, torneo que Racing no juega desde hace 12 años: “Que el hincha se quede tranquilo, no vamos a desarmar el equipo".