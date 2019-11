El futuro llegó a los bancos de suplentes

"El futuro llegó, hace rato", dice una canción de Los Redondos. Ahora esa realidad llegó a los bancos de suplentes de muchos equipos de la Primera División argentina, con buenos resultados a la hora de sumar y, aún más importante, con un juego de mayor nivel y calidad en las dos áreas.

Este fútbol argentino a pleno recambio fue recompensado con un título internacional, en manos del River Plate de Marcelo Gallardo, y con un campeón a nivel nacional bajo el mando de Diego Cocca, otro técnico que ronda los 40 años de edad. Sin duda el cambio fue para mejor y vino con pan debajo del brazo.

De los 20 equipos, que hasta esta temporada formaban la Primera División, ocho tienen técnicos jóvenes, que con sus ansias de recambio e ideas de juego más atrevidas se ganaron un puesto, y algunos hasta se animaron a soñar con gritar campeón antes de que lleguen las fiestas.

Diego Cocca

"Se vive en un constante cambio en el fútbol". Un técnico con experiencia más allá de su corta edad, con una idea de juego por abajo y buen trato de la pelota llegó a un grande como Racing después de haber pasado por el modesto Defensa y Justicia. Su llegada no causó mucha emoción en Avellaneda, pero con el pasar del tiempo se convirtió en alguien querido y admirado por el público de la Acade.

Sus ideas de buen juego no pudieron ser sostenidas por el equipo y decidió no morir con las botas puestas. Armó un equipo muy sólido en defensa y con muchos jugadores clave de mitad para adelante. "Atacás mejor si defendés mejor", afirmó el DT que no tuvo problema en modificar su idea en pos de un equipo más equilibrado.

La inteligencia y capacidad para poder cambiar y adaptarse tanto al plantel como a las oportunidades que tenía el equipo le dieron la posibilidad de llevar a la Academia a lo más alto del fútbol argentino después de mucho tiempo de sequia en esa vereda de Avellaneda.

Matías Almeyda

"Antes era más variado, había algunos jóvenes y otros de mucha experiencia, pero ahora estamos todos cerca de los 40", comentó el Pelado, al que se lo nota de acuerdo con esta idea del cambio generacional. Desde el primer momento intentó imponer su forma de juego, siendo uno de los primeros en establecer la salida por abajo constante, primero en el River que ascendió y después en el Banfield que llegó a primera y que hoy merece más de lo que tiene a la hora de recibir puntos.

Banfield no encontró los resultados a lo largo del Torneo Transición, pero el juego que consiguió generar en algunos partidos es admirable. Con enganche tradicional como los de antes, pero con ideas sólidas sobre la necesidad del buen pie en cada uno de los jugadores que ocupan el once inicial, Almeyda le da su toque al fútbol nacional.

Rodolfo Arruabarrena

Con más de 120 partidos a cargo de un equipo de Primera División, el Vasco es otro de los jóvenes que buscan quedarse en la historia dorada del fútbol argentino. Su primera experiencia fue en Tigre, donde logró cosas importantes, y después de un pequeño paso del otro lado el Río de La Plata, volvió a sus pagos para hacerse cargo del Boca de Bianchi.

"La camada nueva se mantiene porque consigue los resultados. En el fútbol nadie te regala nada", declaró el técnico del Xeneize. A la hora de hacer jugar al equipo no busca la posesión de la pelota o la obligación de salir siempre desde abajo, sino que busca la presión constante de cada uno de los jugadores y atacar cada vez que el conjunto contrario lo deja.

En camaponato que acaba de llegar a su fin, el DT logró sumar muchos puntos y enderezar el camino de Boca, por más de no haber encontrado un estilo con el cual emparentarse. El equipo del Vasco no logró quedarse con nada en la temporada, pero eso mucho tuvo que ver el mal comienzo del equipo cuando todavía estaba al mando del Virrey. Con un estilo distinto y eficaz busca darle un rumbo y sentido de pertenencia al juego de Boca.

Martín Palermo

Segunda experiencia al mando de un equipo de primera para el Titán. Quizás no sea uno de los directores técnicos que lograron pelear alguna competencia en este certamen, pero el logro va mas allá. Palermo cambió la forma de juego de un equipo que históricamente fue defensivo y jugó a esperar a su rival. Uno de los partidos que demostró realmente esto fue el 6-1 ante Rafaela.

"La generación nueva adquirió los pensamientos y las ideas futbolísticas de los que ya se están yendo", afirmó el ex jugador que le resta un poco de merito a la capacidad y buenos resultados que obtuvieron algunos técnicos jóvenes en esta temporada. Otro profesional para seguir de cerca por los próximos años.

Marcelo Gallardo

Era la primera vez que el Muñeco se calzaba la ropa de técnico en su país, después de un buen paso por el fútbol uruguayo siendo campeón con Nacional. Llegó a River para cubrir el puesto del técnico más ganador en la historia Millonaria, y vaya si lo hizo. Copa Internacional y pelea hasta el final por el torneo local para los primeros seis meses al mando del conjunto de Nuñez, pero eso no fue lo más importante.

El mayor logro del River de Gallardo, que ya se consiguió un pequeño lugar en los corazones riverplatenses, fue jugar bien al fútbol, parecerse al equipo de los 90 que ganaba todo a base de un buen juego colectivo y muy buenas individualidades. En muy poco tiempo, el DT se adaptó sin problemas al buzo con sus iníciales.

"Yo creo que las diferencias entre los entrenadores de otras generaciones y estos es que los de ahora se vienen preparando con antelación", opinó Marcelo Gallardo en una de sus tantas conferencias de prensa.

Guillermo Barros Schelotto

"No tiene que ver con ser jóvenes, tiene que ver con la actitud que uno le pone al trabajo", comentó el ex jugador. El Melli es uno de los que más tiempo llevan al frente de su equipo. Este semestre en particular no fue de lo mejor para el DT Granate por todas las metas y competiciones no conseguidas, pero para haber entrado a las tantas Copas Internacionales que disputó tuvo que hacer meritos en torneos anteriores.

Con una idea de juego que a veces hace partir al equipo en dos muy distintos el Mellizo se abrió paso dentro de las canchas, siempre intentando atacar y ser rápido por sobre todas las cosas. A la hora de defender la línea de centrales, más los volantes defensivos, siempre se ubican más cerca del arco propio que de la mitad de la cancha.

Jorge Almirón

Con un pasado más mexicano que argentino como futbolista y DT pasó primero por Defensa y Justicia y Godoy Cruz, a nivel local, para que se le abrieran las puertas de la institución de Avellaneda para comandar al equipo en la Primera División. Con un buen rendimiento general, el DT se aseguró su lugar en el banco de suplentes.

En lo que respecta a forma de juego sin duda se nota una fuerte influencia de Guardiola, como Almirón proclama. Sus equipos siempre intentan salir con la pelota dominada y ser el dueño del juego dentro de los 90 minutos, intentando dejar al rival sin oportunidades de manejo o control de la pelota.

"Esta generación de los que hace poco que nos retiramos tiene mucha influencia del juego del Barcelona", afirmó el entrenador del Rojo que tiene como costumbre salir de abajo a toda costa, forma de juego que le ha costado al equipo.

Mauricio Pellegrino

Con solo 24 partidos de experiencia en el fútbol español, llegó a Estudiantes de La Plata con la idea y necesidad de empezar un proyecto que se mantenga en el tiempo y a la larga, con buenos resultados. "Hoy el entrenador es uno más en la práctica, no como antes que el DT era una especie de patriarca en el equipo", declaró el ex entrenador del Valencia.

"No veo una similitud entre todos los entrenadores jóvenes del fútbol argentino", soltó el DT, que, sin duda, es el que más se aleja del camino de tener la pelota y manejarla permanentemente y se acerca más al juego inteligente con ataques rápidos y un equipo muy bien parado en el fondo para detener los embates del equipo rival.

El futuro llegó para quedarse en el fútbol argentino. De a poco se despiden los técnicos pesados y de renombre para dejarles lugar a los jóvenes emergentes. Todo apunta a que en este nuevo campeonato largo se verán a más técnicos sumándose al barco de los que tienen ideas novedosas y buscan la gloria.