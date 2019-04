Con pena y sin gloria

Tras ponerle fin a su siesta interminable Carlos Bianchi volvía a Boca Juniors, no como Manager como lo fue en el 2010, sino como DT de la institución con la que conquistó el mundo en dos oportunidades (en el 2000 contra Real Madrid y en el 2003 ante Milan, nada menos).

Los hinchas venían expresando hacia un tiempo largo que querían volver a ver al técnico más ganador de la historia boquense sentado en el banco de suplentes.

El DT anterior, Julio César Falcioni estaba desgastado por las peleas que tuvo con Juan Román Riquelme; La Bombonera habló y el presidente Daniel Angelici tomó nota del pedido de los hinchas. No le renovó el contrato al Emperador a pesar de haber conquistado el Apertura 2011, invicto; la Copa Argentina 2011/12 y haber llegado a la Final de la Copa Libertadores 2012 (la cual cayó ante Corinthians por 2-0 global).

A comienzos de 2013 se dio la vuelta tan ansiada. Bianchi regresaba a Boca Juniors, pero ¿realmente se despertó de la siesta?

Desde el primer momento, se pudo vislumbrar que no era el mismo del 2000. más allá del paso del tiempo, el Virrey no tendría el mismo peso en el vestuario como lo tuvo en ese Boca multicampeón. Los tiempos cambiaron y el entreador nunca supo encontrarle la vuelta a un grupo dividido, con referentes enfrentados y juveniles descontrolados. Si bien no era la primera vez que se filtraba a la prensa los problemas del vestuario, con Carlos al mando nunca pudo controlar las mismas, sobre todo el affaire entre Agustín Orion y Pablo Ledesma.

En el campo de juego, tampoco se vio su mano. Su equipo tenía grandes problemas defensivos, a lo largo de todo su ciclo no pudo solucionar ese défecit. Por mas que los nombres cambiaban los problemas se agravaban.

Pero al hablar de su mano en el equipo, es inevitable no referirse a los “malos” refuerzos que llegaron durante su estadía. Una larga lista de nombres pasaron, nombres desconocidos y no a los Boca estaba acostumbrado. Ya no vendrían las “estrellas”, sino jugadores de un perfil más bajo. Como son el caso de Claudio “Chiqui” Pérez, Hernán Grana, Claudio Riaño, Ribair Rodríguez, entre otros.

Jugadores que nunca se pudieron adaptar al mundo azul y oro y que su paso por el club sería muy tedioso para ellos, y para la gente.

Mercado de pases

En el primer mercado de pases con Bianchi como DT (verano 2013), solo se podían traer dos refuerzos (por la lesión de Joel Acosta le habilito un cupo mas) así llegaron: Claudio Pérez, para poder reforzar la defensa, pero nunca pudo adaptarse y terminó como suplente esa temporada; Ribair Rodríguez, que le costó 1.250.000 dólares por el 50% de su pase. Si bien su posición natural era la de volante central, Bianchi lo utilizó como marcador central.

También arribó Juan Manuel Martínez, a pesar de que varios clubes estaban interesados en ex Vélez (San Lorenzo, River, entre otros) llegó al Xeneize por 3.2 millones de dólares, Pese a haber sido muy tenido en cuenta por Bianchi, nunca se pudo adaptar y, con 45 encuentros, apenas suma tres goles.

En el mercado de julio 2013, el club nuevamente rompería el chanchito y nuevos refuerzos caerían: Franco Cángele, llegó como jugador libre, desde enero se entrenaba en el club, el DT lo pidió, pero jugó apenas 6 partidos y no anotó goles y rescindió a los seis meses. Luego Emanuel Tripodí, ante la salida de Oscar Ustari el club se vio obligado a traer otro arquero, llegaba en condición de libre y había tenido un paso por las inferiores del Xeneize. Las veces que le tocó jugar fue muy criticado; Daniel Cata Díaz, tras varios idas y vueltas en su negociación llegaría al club de la Ribera (el Cata fue uno de los jugadores que más minutos disputó, sin embargo le costó demostrar seguridad y se notó que le costó la readaptación al fútbol argentino).

Fernando Gago retornó luego de su paso por Europa y Vélez. Trascendió que el semestre anterior Bianchi no lo quiso y se decidió por Ribair Rodríguez, no obstante , los dirigentes fueron en búsqueda de Pintita, obviamente con el aval del DT. Con lesiones de por medio y un presente muy confuso y Gago no encuentra el rendimiento que lo llevó a ser el titular de la Selección Argetina.

Volviendo a los fichajes, en la parte delantera Claudio Riaño llegó a préstamo proveniente de San Martín de San Juan, si bien el Virrey lo utilizó pocas veces, nunca puso mostrarse; y Emmanuel Gigliotti: la gran apuesta de Carlos Bianchi, quien optó por el Puma por encima de otros '9' de área de peso. Dejó ir a Santiago Silva y a Lucas Viatri, y luego se desprendió de Nicolás Blandi. Tuvo un comienzo muy alentador, pero se desinfló con el correr de los partidos y se sumergió en la mediocridad del equipo y en la falta de eficacia de sus delanteros.

En el mercado de enero de 2014 llegaron: Hernán Grana, uno de los mas criticados por sus bajos rendimientos y que desde un comienzo causó sorpresa y rechazo. Pese a ello, la dirigencia le dio el gusto y con un préstamo por un año con opción de compra incorporó al ex All Boys. Es otro de los jugadores que no pudo adaptarse a Boca. Luego arribó Juan Forlín, quien es quizá el mejor refuerzo de los 14 que llegaron bajo el mando de Bianchi. Con altibajos, el defensor que tuvo un último paso por el Al-Rayyan de Qatar, demostró solvencia y seguridad en varios partidos. Para cerrar, Diego Perotti, que llegaba proveniente del Sevilla. Apenas jugó 30 minutos, ingresando en los encuentros ante Estudiantes y Vélez, pero se lesionó en el precalentamiento ante Racing, nunca puso recuperarse de las lesiones por lo que pasó sin penas ni gloria por el Xeneize. Los refuerzos mediocres fueron uno de los puntos más bajos del tercer ciclo de Bianchi en el club de la Rivera.

La cuerda que se iba aflojando

La mala elección de los refuerzos trajeron malos resultados y goles inesperadas, como el caso del 6-1 - San Martín de San Juan, 4-0 - Newell´s, 3-0 - Olimpo y el 0-3 - Atlético Rafaela en La Bombonera.

A pesar de los malos resultados, Bianchi seguí contando con el apoyo popular, pero con el pasar de los partidos el murmullo comenzaría a bajar de las tribunas.

Un párrafo aparte sería su relación con Juan Román Riquelme, jugador que volvió al Xeneize pura y exclusivamente por Bianchi, pero la banca desmedida del DT con su jugador predilecto trajo malestar en el vestuario, y una división cada vez mas imposible disimular entre los players. Si bien Román tuvo partidos en un alto nivel, las lesiones en el enganche dirían presente y no pudo explotar como en su mejor momento. Sin embargo, uno de los más criticados por sus manejos puertas adentro.

Además, jugadores que durante su corta estadía en el club, cuando debieron abandonar la institución, tiraron munición pesada contra Bianchi y Riquelme. Como el caso de Damian Albín y Christian Cellay, que hicieron referencia a que el Virrey no sabía como manejar el vestuario cargado de egos y que Román dominaba por encima del DT.

Lo cierto es que el Virrey cerró su tercer ciclo de la peor manera, echado por la dirigencia que le prometió apoyo incondicional. Los malos resultados fueron el detonante, si bien parte de la hinchada aún lo seguía apoyando, parte de su prestigio como el DT más ganador de la historia comenzaba a mancharse y por mas espalda que tuviera Bianchi, si continuaba con la racha negativa se iba a derrumbar la excelente imagen del técnico más ganador de la historia.

Estadísticas de este tercer ciclo

Los números, además de lo que se vio en la cancha en los tres torneos completos que dirigió el Virrey en esta etapa desde diciembre de 2012, hablan por sí mismos: Bianchi dirigió a Boca en 74 partidos: apenas cosechó 26 triunfos. Empató 22 veces y sufrió 26 derrotas. Eso equivale al 45% de los puntos.

Apenas reasumió tras la salida de Julio César Falcioni, Boca tuvo un pésimo torneo Final 2013, en el que terminó anteúltimo, con 18 puntos en 19 fechas (apenas 3 victorias, 9 empates y 7 caídas). Luego, en el Inicial 2013 Boca terminó 7° (29 puntos). Y ese año, en la Copa Libertadores, perdió en cuartos de final ante el Newell's de Tata Martino.

En el Final 2014 mejoró mucho: terminó 2° con 32 puntos, pero el campeón fue River (37). En este torneo, en las cuatro fechas jugadas perdió tres y ganó un partido (dos goles a favor y siete en contra), con el agravante de la derrota en el Superclásico en La Bomobera por 2-1.

Para el Torneo de Transición y la Copa Sudamericana, Boca volvió a apostar fuerte con las llegadas de Jonathan Calleri, Andrés Chávez, Mariano Echeverría y José Fuenzalida. Pero el ciclo bianchístico sucumbió luego el 1-3 ante Estudiantes de La Plata por la 4° fecha del campeoanto, donde Boca perdió tres de los cuatro cotejos y además había quedado afuera de la Copa Argentina (0-2 ante Huracán). Ahí, le soltaron la mano al Virrey.

Estando o no la gente de acuerdo con la salida de Carlos Bianchi, lo que nadie compartió fue las formas del presidente Daniel Angelici, con una salida poco limpia, llena de inciertos, que se quedaba, que seguía. Lo cierto es que por los malos manejos dirigenciales Bianchi cerró su tercer ciclo y se fue por la puerta de atrás.