Montenegro: “Si alguien me tiene que decir algo, que lo haga de frente”

El sábado una bomba explotó en Avellaneda. Noray Nakis, Vicepresidente Segundo de Independiente, informó que el ‘Rolfi’ Montenegro no sería tenido en cuenta por Almirón para la próxima temporada. De esta manera, nuevamente se encendió ‘la alarma’ en el ‘Rojo’ porque otro hombre destacado de la casa iba a abandonar el barco al igual que Federico Insúa y Gabriel Milito.

Producto de las reacciones, tanto positivas como negativas, por la decisión de la Comisión Directiva, el jugador fue el hombre más buscado por los medios este domingo. Finalmente, accedió a hablar en ‘Un Buen Momento’ de ‘Radio La Red AM 910’. En primera instancia el jugador aclaró que no recibió ningún llamado por parte de los dirigentes y que estas cosas le molestan. “Si alguien me tiene que decir alg, que lo haga de frente”, disparó el enganche.

En base a la relación con el actual entrenador de los ‘Diablos Rojos’ manifestó que “era normal, nunca tuvimos una pelea, hemos tenido charlas hablando de fútbol”. “No fue una relación mala, para nada. Nunca tuve un problema. Si las cosas son así, me sorprenden” añadió el campeón con el club en el Apertura 2002.

El jugador a lo largo del último semestre del 2014 disputó dieciocho de los diecinueve partidos del certamen local. Solo no lo hizo ante Atlético de Rafaela en la primera fecha porque había llegado a una quinta amarilla en el desempate ante Huracán. Por esto expresó que la diferencia con el entrenador no pasó por "un problema de sistema porque empecé todos los partidos. No soy una persona conflictiva si le toca salir". Y agregó: "No soy de esas personas a las que le dicen 'no vas a jugar' y se va a otro lado".

Luego hizo un repaso por lo que ocurrió en Independiente en la segunda parte de este año que está por acabar. “No hice pretemporada por mi tema contractual y fui de menor a mayor. Terminé mejor de lo que empecé, mi evolución fue buena” y sobre lo grupal sumó: “Hicimos un buen torneo con muchos chicos”. De esta manera no descartó que con refuerzos, se puede ser campeón en el 2015: “Siempre se sueña a lo grande en Independiente”.

Pensando a futuro, en varias oportunidades recalcó que tiene un año más de contrato y espera poder cumplirlo. Avisó que se va a quedar a ‘lucharla’ y que el “4 de enero me voy a presentar con el resto de los chicos”.