Gustavo Bou: ''Me reconocieron el sacrificio, sienten que hice las cosas bien''

La Pantera en su charla con el diario Olé contó sus sensaciones luego de ser recibido como máximo ídolo y destacó: ''Me reconocieron todo el sacrificio''.

El delantero de la Academia, quien se ganó la titularidad en los once de Diego Cocca se llevó todos los aplausos en su ciudad natal, luego de haber logrado el título con el equipo de Avellaneda. Coreaban su nombre que se escuchaba en Nebel, barrio donde se encuentra de vacaciones junto a su familia.

''Fue algo muy lindo, lo que siempre soñé: que la gente de Concordia, me reconociera por lo que hago, que algún día armaran una caravana así por mi esfuerzo'', dijo el ex River.

''Pensé que estaban ellos solos, pero a la vuelta, de pronto, apareció muchísima gente y una camioneta de los bomberos, con la sirena encendida. Me pidieron que me subiera y en un momento lloré. Fue algo hermoso, me esperaba una caravana que se hizo por la calle principal y la plaza. La gente me aplaudía por la calle, me hacían señas de felicitaciones’’, contó con mucho entusiasmo.

Lo menos que podía hacer la gente de donde es oriundo era recibirlo de la mejor manera al goleador y así fue. Con el apoyo de toda su familia fueron parte de esa experiencia arriba del camión de bomberos y explicó: ''los varones arriba conmigo y las mujeres adelante, en otra camioneta. Había bicicletas. En la calle mirábamos y se veía una avenida con mucha fila de autos''.

Además también confesó las lágrimas de felicidad al ver toda la gente que lo apoyaba: ''Cuando a mí se me cae una lágrima, es porque me pasa algo fuerte. Si no, por mi forma de ser, es muy difícil que eso me ocurra. No pude aguantar tanta emoción''. Incluso se refierió a todos los hinchas y aseguró: ''Racing tiene hinchas por todos lados y acá hay muchos''.

También contó su anécdota a la hora de visitar la Casa Rosada. '' Una linda sensación. Antes de ir lo tomaba como algo natural. Es más, fui vestido así nomás, bien de civil. Todos mis compañeros estaban muy bien lookeados, de traje y pantalón de vestir. Yo no me animaba a entrar porque estaba de remera, jeans y zapatillas. Me sentía muy incómodo. Por suerte Iván (Pillud) me prestó su saco y pude pasar un poco inadvertido. Yo estaba contento, a mis amigos les dije: “Guachos, hablé con la Presidenta”. Son cosas que me quedarán''.

''Pensaba ir de bermuda, remerita y zapatillas. Mi mujer me dijo: Gustavo, por favor, van a visitar a la Presidenta'', acotó entre risas el delantero quue convirtió 10 tantos en el campeonato.

Así como los festejos son parte de él en esta etapa, no olvida que son a causa del título obtenido y sostuvó: ''Obtener un campeonato en Racing significa mucho. Quedamos en la historia de un club grande como éste, que hacía mucho que no ganaba nada''.

La Copa Libertadores es el próximo objetivo que tiene este plantel el que comienza en febrero 2015, y Bou ratificó: ''Yo quiero más, hay que dar vuelta la página y pensar en lo próximo. Yo no me voy a conformar con lo que ganamos, voy en busca de más objetivos''.