Parra: "El ascenso fue un calvario"

Facundo Parra, jugador del Asteras Tripolis de Grecia, dialogó con el programa radial Ascenso Sport (AM 1190) sobre diversos temas de su paso por Independiente. El atacante vivió todas en el club: de ganar la Copa Sudamericana a jugar el Nacional B.

De primer momento, le preguntaron sobre la salida de Daniel Montenegro por la puerta de atrás y dijo lo siguiente: "Conozco muy bien Independiente, lo que es la gente, el club, pero con esta dirigencia no compartí nada así que no tengo idea cómo se maneja. Lo que sí sé es que el Pocho antes y el Rolfi ahora no merecían terminar así. Son dos jugadores que le dieron muchísimo al club como para que un técnico o alguien decida sobre sus futuros de esta forma".

Luego, dio su punto de vista y comentó sus experiencias con las dirigencias de la institución de Avellaneda: "En la primera etapa estaba Comparada, que tenía sus pro y sus contra. Como toda dirigencia tenía cosas que hacía bien y otras mal. No sé con detalle qué hicieron. En cuanto a mi contrato, si bien hay cosas que no fueron cumplidas, él trataba de hacer lo mejor para los jugadores aunque también teníamos peleas." Y agregó: "Con Cantero no viví una buena experiencia. De lo que hablé en su momento, cuando volví, no me cumplieron nada. Fue bastante complicado para mí porque económicamente no me cumplieron. Fue difícil pero sé que es parte del fútbol y no me quejo de lo que pasó. Es un tema pasado".

"Fue un año muy confuso, él se expuso mucho, expuso al club, se metió con temas complicados... Tienen más fuerza las hinchadas que muchas otras cosas en el país. Son agrupaciones ya, que se usan para actos políticos, por ejemplo. Eso ya lo sabemos todos. No es chiste. Es difícil tratar de erradicar algo que hace años que está en la sociedad. Tratábamos de que eso no nos pesara pero había un ambiente muy pesado en cada partido. No era un momento lindo para jugar" decía, haciendo referencia al mando de Javier Cantero en frente del Rojo.

Por otra parte, se refería a la participación del equipo en la Segunda División de la siguiente manera: "Fue muy difícil jugar en la B en uno de los clubes más grandes de la Argentina. Se hizo cuesta arriba, fue un estrés muy grande. Por ahí en un primer momento se pensé que el ascenso era más accesible pero terminó siendo un calvario. Se hizo muy difícil porque todos los equipos, como era lógico, nos jugaban a muerte. Se mataban contra nosotros. Así que conseguir el objetivo de volver en un año fue un gran logro. De hecho, el equipo asimiló mucho esa experiencia y en Primera funcionó mejor porque ya estaba relajado. Lo peor ya había pasado".

Para finalizar, hizo alusión al ascenso del Funebrero, club que lo inició en el fútbol: "Fue un sufrimiento según me contó mi cuñado, que es fanático. Por suerte el club pudo lograr el objetivo y me pone contento porque es un club con una gran hinchada que se merece lo mejor".