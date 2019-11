La Pizarra de Russo: más dudas que certezas

El 2014 no terminó de la mejor manera para el conjunto de Arroyito. La frustración de haber perdido la Copa Argentina en la instancia final y la mediocre campaña en el torneo local terminaron por agotar el ciclo de Miguel Ángel Russo como técnico del equipo y probablemente en el futuro con la estadía de ciertos jugadores en el plantel principal. El objeto principal de esta reseña es analizar, puesto por puesto, el desempeño de todos los profesionales que tuvieron oportunidad de vestir la camiseta canalla en este 2014, teniendo en cuenta el Torneo Final 2014, el Torneo Transición 2014, la Copa Sudamericana -donde perdió en primera ronda contra Boca- y la Copa Argentina -donde casi se adjudica el título, perdiendo la final ante Huracán y por penales-, es decir, todas las competiciones en las que participó la institución rosarina.

Los arqueros:

Mauricio Caranta:

El oriundo de Córdoba fue uno de los que redondeó una gran temporada en cuanto a lo personal. Exhibió un nivel de excelencia en todas las competencias que disputó su equipo y ofreció seguridad bajo los tres palos. Referente dentro y fuera de la cancha, fue determinante ante River por los cuartos de final de la Copa Argentina, y lo único que se le puede reprochar a lo largo del año es aquel penal errado en la final de dicha competencia (que, a pesar de todo, no estuvo mal pateado sino que el arquero rival, Marcos Díaz, se lleva casi todo el mérito por una extraordinaria atajada). Seguirá en el equipo en el 2015 y no cabe dudas de que se ha convertido en una pieza clave en el primer equipo.

Manuel García:

El arquero suplente de Mauricio Caranta disputó tan solo 3 partidos en todo el 2014. A pesar de haber jugado tan poco, le alcanza para demostrar que es un arquero que lo tiene todo para jugar en primera. Con sus 26 años y la renovación de contrato que realizará el arquero titular, el Melli podría ir a préstamo a algún otro equipo para la temporada del año entrante.

La defensa - Laterales:

Paulo Ferrari:

El capitán del equipo comenzó teniendo un año aceptable. De actuaciones regulares en Torneo Final 2014, no destacaba por sobre sus compañeros pero tampoco mostraba un nivel bajo. Distinto fue el Torneo Transición 2014, donde el Loncho mostró un nivel muy bajo a comparación de los torneos disputados desde su vuelta al club que lo vio nacer. En dicho torneo, el sector derecho del equipo se vio desbordado constantemente y el jugador no supo proyectarse como lo había hecho en torneos anteriores. Sin embargo, no es todo culpa del lateral derecho, más bien hay que decir que solamente estuvo dentro del desconcierto general que mostró el equipo durante la segunda etapa del año. En el último partido de la temporada, el Loncho sufrió la ruptura de uno de sus tendones de aquiles, por lo que fue operado y estará fuera de las canchas al menos en el comienzo del 2015.

Rafael Delgado:

El santafesino alternó buenas y malas. Durante absolutamente todo el semestre, jugó partidos a un nivel excelente y otros en los que merecía que lo reemplazaran. Sobre el final del año, su nivel decayó muchísimo como el de todo el equipo y no lo supo levantar. Jugó un paupérrimo partido en la final de la Copa Argentina, donde lo único rescatable es que convirtió su penal. El jugador ya rescindió su contrato con Central y busca nuevo destino.

Elías Gómez:

El juvenil surgido de la cantera rosarina aprovechó las oportunidades que le dieron para sumar minutos en primera. Si bien no podemos afirmar que haya jugado bien, ha tenido actuaciones aceptables para ser sus primeros partidos. Es una buena apuesta a futuro para la institución.

Lucas Lazo:

El jugador multifunción de 25 años no contó con muchas oportunidades, pero si tuvo un rol fundamental en la campaña de reserva. Cuando le tocó jugar, respondió jugando de forma regular. Ha manifestado que, de no tener un lugar que le ofrezca oportunidades en el año entrante, le gustaría emigrar hacia otro club en busca de continuidad.

Victor Salazar:

El Tucu debutó en la primera del club y es, como Gómez, una apuesta a futuro. Aún ha jugado muy pocos minutos como para juzgarlo.

La defensa - Centrales:

Alejandro Donatti:

El zaguero que arribó a Central en el 2013 proveniente de Tigre no tuvo un año muy grato a nivel personal. Durante la primera etapa de la temporada, el jugador mostró un buen nivel de juego, donde se mostraba seguro tanto por arriba como por abajo. Sin embargo, la segunda mitad de año el defensor nunca pudo asentarse y fue responsable de algunos goles que le convirtieron a su equipo. Se lo vio lento para los cruces, para dejar a sus rivales en offside y le ganaron bastante por arriba. Sobre el final del último torneo, se dio a conocer una noticia que, directa o indirectamente, puede haber influido en la debacle del jugador: por así decirlo, estaba jugando gratis, ya que la comisión directiva a la anterior que fue electa en los últimos comicios auguró haberle comprado el 50% de su pase, cuando en realidad no lo había hecho. Muy probablemente siga en el 2015, aunque todavía quedan por resolverle algunas cuestiones en el aspecto económico.

Tomás Berra:

Comenzó siendo el compañero de Donatti en la zaga central. Mostró un excelentísimo nivel en el primer torneo, siendo sin dudas el mejor de la defensa en general. Caracterizado por una marca ríspida y pegajosa, fue una pesadilla para los nueves contrarios. En el segundo campeonato su nivel decayó, y si bien no fue malo, se ha visto opacado por la aparición de Pastor, e incluso ha tenido que salir del equipo titular por una serie de lesiones que lo han mantenido alejado de las canchas. Seguirá en el 2015.

Walter Acevedo:

El juvenil prometió más de lo que supo dar. Tuvo la oportunidad de ser titular e incluso supo haberle sacado el puesto a Donatti por sus bajos rendimientos pero no supo estar a la altura de las circunstancias. Comenzó teniendo partidos con un nivel aceptable, sólido en la marca y seguro para salir de abajo, pero una serie de expulsiones imprudentes, principalmente ante Boca en La Bombonera por Copa Sudamericana, sirvieron para demostrar que el joven aún no está preparado para ser titular en un equipo tan importante como resulta ser Rosario Central.

Yeimar Gómez Andrade:

Sin duda, una de las mayores revelaciones que apareció sobre el final de la temporada. Sólido, fuerte, seguro, sin miedo para jugar, al defensor colombiano no le pesó la camiseta y jugó los últimos partidos mostrando un gran nivel, incluso siendo de los mejores del equipo en más de una oportunidad. De gran potencia física, suele ganar en casi todos los mano a mano y va muy bien tanto al cruce como por arriba. Seguirá en Central y probablemente tenga muchas oportunidades en el 2015 por el nivel mostrado. No resulta fácil entender como Russo no había probado antes con el zaguero que durante la primera parte del año estuvo a préstamo en Tiro Federal.

Análisis colectivo:

No caben dudas de que colectivamente ha habido muchas fallas en la defensa canalla. Ha recibido una gran cantidad de goles -llamativamente muchísimos en el primer tiempo- y han habido errores evidentes a la vista del espectador. Además, algo que suele ser al revés, el nivel de la defensa fue decayendo con el transcurrir de la temporada, cuando habitualmente muchas defensas comienzan la temporada con incertidumbre y se van asentando a lo largo de los partido. Eduardo 'Chacho' Coudet, nuevo director técnico de la primera, deberá trabajar bastante en el aspecto defensivo si quiere pelear el torneo local.

El mediocampo - Volantes externos:

Hernán Encina:

Una de las peores temporadas del Sapo en todas las que ha disputada con la camiseta del club donde se ha formado futbolísticamente. A pesar de excepciones como los dos clásicos de la ciudad de Rosario, no supo ser generador de fútbol como alguna vez supo serlo. Ya sobre el final de año, perdía la mayoría de las pelotas que tocaba y se lo notaba desconcentrado en la cancha. Su tituralidad fue inexplicable durante gran parte del año. Además, erró el último penal, aquel que le dio la victoria a Huracán, ejecutándolo de mala manera. Su continuidad depende de lo que decida el flamante técnico Coudet, y aún no esta asegurada su estadía o su salida del plantel.

Jonás Aguirre:

El juvenil empezó teniendo un buen año basado en gratas actuaciones que entusiasmaban. Sin embargo, y como suele suceder con jugadores de poca experiencia, terminó por caer en el desconcierto general del equipo e incluso perdió la titularidad sobre el final del año. Seguirá en Central y se le deberá exigir más de lo que dio en la segunda parte, ya que, por lo demostrado en algunos partidos del año, como aquel con San Lorenzo que terminó en empate 1-1 pero en el que el jugador estuvo intratable y lo volvió loco a Julio Buffarini, le queda mucho por dar y es un jugador que aún no ha explotado.

Pablo Becker:

Otro jugador que alternó buenas y malas. Comenzó ingresando desde el banco y por tramos ganó la pulseada con sus compañeros por un lugar entre los 11 titulares. A pesar de que es un jugador que demuestra tener condiciones ideales para jugar en primera, todavía se nota que debe madurar y muchísimo, siendo ejemplo de esto la final contra Huracán, donde jugó uno de sus peores partidos. Pareciera que seguirá en el equipo, aunque las autoridades declararon que el jugador es negociable. En caso de que se quede, ¿podrá el 'Chacho' hacer que el joven de 21 años se asiente en la primera del conjunto rosarino?

Walter Montoya:

Otro de los formados en inferiores que han debutado en esta temporada. El juvenil ha demostrado un buen nivel de juego en las oportunidades que le han dado, basados en su velocidad y en su gran recorrido por la banda derecha. Siendo una de las promesas de la institución, seguirá en el club y espera tener oportunidades para sumar minutos ante la llegada de Coudet.

Franco Cervi:

Con apenas un puñado de partidos en primera, el pibe se metió a la gente en el bolsillo. Con un ida y vuelta interesante en la banda izquierda y de una actitud de rebeldía, desafiante y encaradora, la ha alcanzado para mostrarse y dar a conocer las exorbitantes condiciones que posee. El petiso pide pista. Seguirá en el club, a pesar de los dirigentes haber manifestado que han llegado ofertas por el joven.

El mediocampo - Volantes centrales:

Nery Domínguez:

El 5 por excelencia que posee el conjunto rosarino tuvo un año irregular. Constantemente, alternó buenos, malos, y regulares partidos. Sobre la segunda mitad, varió la titularidad con Musto y Barrientos. En algunos partidos, se vio a aquel Domínguez de la B Nacional, distribuyendo, abriendo la cancha y metiendo pelotazos largos de forma muy precisa.

Fernando Barrientos:

Uno de los refuerzos que mostró un buen nivel durante la segunda parte del año. En un equipo cuya propuesta consistía únicamente en pelotazos largo, el ex jugador de Lanús fue el único que propuso jugar por abajo cuando tenía la pelota en sus pies. Gambeteador, le faltó un socio por afuera que lo ayudara a crear juego y un delantero veloz a quien servirle pases en cortada. Es realmente una lástima, pero el futbolista muy probablemente no siga jugando al fútbol en Argentina, ya que tiene ofertas del exterior y habría negociaciones avanzadas. Hubiera sido múy útil para el estilo de juego que el Chacho ha manifestado intentará desarrollar en el año entrante.

Damián Musto:

El volante llegó al mismo tiempo que Barrientos y su nivel fue de menor a mayor. Siendo sus características las de un volante de marca, sus primeros partidos no concluyeron de la mejor manera pero lentamente se fue ganando un lugar entre los titulares de Russo. En los últimos partidos y con un equipo jugando muy mal, tuvo buenos partidos a nivel personal, como resultó ser la semifinal de Copa Argentina contra Argentinos Juniors. Aparentemente, seguiría en el plantel para disputar la temporada que viene.

Jesús Méndez:

Uno al que se lo extraña. El equipo, a pesar de no descollar, con él en el principio de año fue otra cosa. A pesar de que no era un jugador totalmente claro, su garra, su empuje, su buen manejo de pelota, y por sobre todas las cosas, su presencia en la mitad de la cancha se hicieron desear en la segunda parte del año. Tal vez, la cosa hubiera sido distinto si el jugador se hubiera quedado en la institución en vez de emigrar hacia Independiente de Avellaneda, donde el volante sumó minutos y buenas actuaciones.

Análisis colectivo:

El mediocampo funcionó mejor en la primer etapa del año que la segunda. Tras la partida de Mendéz, faltó un jugador con presencia en la mitad de la cancha. El sector medio del campo fue una línea salteada constantemente por el estilo de juego que propuso el equipo, mayormente con pelotazos largos al nueve que le tocase estar.

La delantera:

Washington Sebastián Abreu:

El uruguayo resultó ser una pieza fundamental para el estilo de juego que propuso Russo, ya que posee la gran cualidad de bajar las pelotas largas con más facilidad que los demás, debido a su altura, su físico y su cabezazo. Si bien el DT siempre lo quizo tener entre los 11 titulares, la edad y las lesiones fueron un factor fundamental a lo largo de todo el año que le impidieron tener la continuidad que el habría deseado. Redondeó un año regular. No seguirá en el 2015.

Walter Acuña:

Cachete comenzó teniendo un gran año, marcando goles y quebrando caderas contrarias, pero lentamente se fue quedando junto con el equipo. Ingresando desde el banco o partiendo desde el inicio, el jugador mostró sus dotes de peligrosidad, aunque no ha terminado de explotar por completo. Sobre el final de la temporada, fue aislado del plantel tras ser reprendido por el cuerpo técnico por motivos que se desconocen. En síntesis, no supo mantener el nivel con el que comenzó la temporada. Seguirá en el 2015 y deberá pelear por una chance en el equipo titular.

Franco Niell:

El mejor de la delantera. Marcó goles en partidos claves y supo aparecer cuando el equipo más lo necesitaba. A pesar de no ser desorbitante, mantuvo un gran nivel a lo largo de todo el año. Formó una buena dupla con Abreu que, sobre todo en la primer etapa, le dio buenos resultados al equipo, dupla en la que el enano hacía un desgaste descomunal persiguiendo a los defensores del equipo contrario. Se transformó en uno de los queridos por la hinchada y le convirtió el gol a Newell´s que le dio la victoria a su equipo en condición de visitante. Central anticipó que no lo venderá a pesar de que varios clubes preguntaron por él, por lo que seguirá en el 2015, perfilándose como un posible titular en el equipo que armará Coudet.

Antonio Medina:

El Chuky no contó con muchas oportunidades a lo largo de la temporada. Incluos cuando las tuvo, lo hicieron jugar en un puesto que no es el suyo, desempeñandose de volante por derecha. La realidad es que no tuvo grandes actuaciones, excepto algunas excepciones donde supo cambiarle la cara al equipo ingresando desde el banco de suplentes. Aún no se sabe si seguirá o no, pero es pretendido por Gimnasia y Esgrima La Plata, donde su DT Pedro Troglio ha manifestado el interés por contar con el chaqueño para la siguiente temporada.

José Adolfo Valencia:

El colombiano llegó a mitad de temporada y mostró cosas interesante. Anotó un puñado de goles y, sin descollar, acumuló buenas actuaciones. Demostró ser un delantero peligroso, rápido y de buen pie, con características diferentes a las del Loco. Aún no se sabe si seguirá porque han llegado ofertas por el y desde la comisión directiva no descartán venderlo. Su futuro es incierto y se decidirá prontamente, pero su salida es posible tras la llegada del primer refuerzo al plantel, el centrodelantero Marco Ruben.

Javier Correa:

El delantero proveniente de Ferro disputó muchísimos partidos anotando una buena cantidad de goles en la reserva y terminó jugando algunos partidos en la primera. Con muy poco, le alcanzó para dar cuenta de que posee buenas condiciones y que tiene el arco entre ceja y ceja. Puede ser una buena alternativa para el año que viene.

Análisis colectivo:

En líneas generales, la delantera no tuvo mayor responsabilidad en la debacle general del equipo. Estando Abreu, la delantera sumó mucho protagonismo por el estilo de juego propuesto, y estando Valencia la delantera tampoco funcionó mal y expuso otras características. Sin dudas, Abreu junto a Niell fueron la dupla que mayor eficacia le dio a Russo. Con la salida del Loco y la llegada de Ruben al equipo probablemente cambie la forma de jugar y el rol de la delantera en la siguiente temporada. Solamente esperemos que los que jueguen le regalen a sus hinchas muchos goles, alegría y, si es posible, un campeonato.

