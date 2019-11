La Pizarra de Bauza: los 'Santos' vienen marchando

Sólo un Cuervo sabe volar

Sebastián Torrico fue el único arquero que utilizó el Patón Bauza durante el torneo, la Copa Libertadores y el Mundial de Clubes. Claramente, el Cuervo que más voló, aunque sea bajo los tres palos. El ex Godoy Cruz bancó al equipo durante los 14 encuentros de Libertadores, recibiendo cinco goles en la fase de grupos y otros cuatro en fase final, es decir: nueve en 14 choques. Buenos números en el torneo continental.

El panorama en el torneo local no es tan bueno, aunque lejos está de ser desastroso. Veintidós goles recibidos habiendo disputado los 19 partidos, pero con un plus: mantuvo la vaya invicta en siete ocasiones. El único torneo donde no lo hizo fue el último Mundial de clubes: fueron tres goles en dos presentaciones.

12 | Torrico, Sebastián - 35 PJ | 0 GF | 0 AS |31 GR | 85 AC | 2 TA | 0 TR

Dar vuelta los nombres para dar la vuelta

Afrontar tres competencias requiere de recambio constante y, eso, es algo que entiende bien el Patón. A lo largo del año, Bauza utilizó nueve defensores, de los cuales hay cuatro que forman la línea de memoria: Emanuel Más por izquierda, pura proyección, pegada y centro, el único, junto a Torrico, en jugar todos los partidos de todos los torneos; Mario Yepes y Walter Kannemann como dupla central, altura y solidez para rechazar cualquier ataque; Julio Buffarini por derecha, subida, llegada, centro y mucho, pero mucho fútbol.



Los demás hombres que entraron desde el banco o sirvieron como descanso a los titulares fueron, por cantidad de presencias: Mauro Cetto, con 15 apariciones y dos goles (uno por Torneo Transición y uno por Libertadores); Fabricio Fontanini, cerca de Cetto, con 12 entradas; Matías Catalán, entrando desde el banco en seis ocasiones y siendo titular otras tres; Gonzalo Prósperi, seis juegos entre torneo local y Continental; y, por último, Ramiro Arias, juvenil que ingresó desde el banco dos veces. De todos estos nombres, solo el primero participó en el Mundial de Clubes, ingresando contra el Real Madrid por el lesionado Yepes.

La defensa titular, en total, acumula 103 juegos, un promedio de 25 cada uno, cinco goles y cuatro asistencias, números que dejan en claro que son hombres más de creación y defensa rígida que llegada al arco rival.

13 | Arias, Ramiro - 2 PJ | 0 GF | 0 AS | 0 TA | 0 TR

7 | Buffarini, Julio - 32 PJ | 2 GF | 1 AS | 12 TA | 0 TR

27 | Catalán, Matías - 9 PJ | 0 GF | 0 AS | 0 TA | 0 TR

2 | Cetto, Mauro - 15 PJ | 1 GF | 0 AS | 3 TA | 2 TR

29 | Fontanini, Fabricio - 12 PJ | 0 GF | 0 AS | 2 TA | 0 TR

14 | Kannemann, Walter - 25 PJ | 0 GF | 0 AS | 10 TA | 0 TR

21 | Más, Emmanuel - 35 PJ | 3 GF | 2 AS | 7 TA | 0 TR

4 | Prósperi, Gonzalo - 8 PJ | 0 GF | 0 AS | 1 TA | 0 TR

3 | Yepes, Mario - 8 PJ | 0 GF | 1 AS | 1 TA | 0 TR

Ciclón de talento

El mediocampo del Ciclón fue eso, un ciclón. Pura rotación, pura entrega, pura calidad y talento. Con jugadores de la talla de Leandro el Pipi Romagnoli, Juan el Pichi Mercier, Néstor Ortigoza, Enzo Kalinski y Pablo el Pitu Barrientos, más el aporte de los juveniles Gabriel Esparza (21 años, dos partidos), Leandro la Bomba Navarro (19, cinco partidos en Libertadores), Juan Ignacio Cavallaro (11 encuentros con 20 años) y Facundo Quignón (19 años, jugó Mundial de Clubes), San Lorenzo convirtió su mediocampo en una pasarela de volantes creativos, nada que envidiarle a los mejores equipos europeos.



A pesar de los altos niveles de Ortigoza y Mercier, hay que hacer una mención especial al máximo ídolo de la Institución azulgrana, Romagnoli. El '10' ganó todo lo que pudo con el club de sus amores, siendo el único jugador presente en todas las conquistas internacionales de los de Boedo (Copa Mercosur, Sudamericana y Libertadores). Su luxación de codo le impidió estar al 100% para el Mundial de Clubes, pero sus ingresos le dieron otra cara, otra actitud y, sobre todo, otro pie al equipo. Uno lleno de talento que aún tiene mucho para dar.

11 | Barrientos, Pablo - 17 PJ | 2 GF | 2 AS | 4 TA | 0 TR

24 | Cavallaro, Juan Ignacio - 11 PJ | 1 GF | 0 AS | 2 TA | 0 TR

34 | Gabriel Esparza - 2 PJ | 0 GF | 0 AS | 0 TA | 0 TR

8 | Enzo Kalinski - 18 PJ | 1 GF | 1 AS | 2 TA | 0 TR

5 | Mercier, Juan - 31 PJ | 2 GF | 1 AS | 6 TA | 2 TR

18 | Mirabaje, Matías - 6 PJ | 0 GF | 1 AS | 2 TA | 0 TR

19 | Navarro, Leandro - 4 PJ | 0 GF | 0 AS | 1 TA | 0 TR

20 | Ortigoza, Néstor - 30 PJ | 7 GF | 3 AS | 10 TA | 0 TR

31 | Quignón, Facundo - 4 PJ | 0 GF | 1 AS | 0 TA | 0 TR

10 | Romagnoli, Leandro - 21 PJ | 0 GF | 4 AS | 1 TA | 1 TR

Nada de Santos

Juventud y experiencia en una combinación perfecta. La delantera del Ciclón de Boedo estuvo integrada por seis jugadores que fueron rotando en las distintas competencias. A excepción de Rodrigo Contreras, juvenil categoría '95 que debutó esta temporada y disputó solo siete encuentros pero a préstamo en Gimnasia y Esgrima de La Plata, los restantes cinco jugaron por lo menos 20 partidos entre torneo local, Copa Libertadores y Mundial de Clubes.

El jugador que disputó más minutos fue Héctor Tito Villalba, con 28 apariciones entre torneo local (15, ocho de titular y siete desde el banco) y Copa Libertadores (13, solo faltó a un partido de fase de grupos). Al joven canterano se le suma Mauro Matos, con misma cantidad de encuentros y goles más que importantes, como el de la victoria por 2-1 ante el Auckland City en el Mundialito. Menor participación tuvieron los tres restantes, Martín Cauteruccio (22 partidos), Nicolás Blandi (21) y Gonzalo Verón (20), aunque este último terminó siendo el titular en la dupla ofensiva con el uruguayo ex Quilmes durante el Mundial de Clubes.

Cauteruccio, quien regresó recientemente de una rotura de ligamentos, anotó tan solo tres tantos en esta campaña, muy distinto al arranque demoledor que tuvo cuando recién se incorporaba al Ciclón, hace dos torneos. El máximo goleador fue Matos, con ocho tantos, mientras que el mejor asistidor fue Verón.

22 | Blandi, Nicolás - 21 PJ | 2 GF | 1 AS | 2 TA | 0 TR

9 | Cauteruccio, Martín - 22 PJ | 3 GF | 0 AS | 0 TA | 0 TR

26 | Matos, Mauro - 30 PJ | 8 GF | 4 AS | 2 TA | 0 TR

30 | Verón, Gonzalo - 20 PJ | 2 GF | 6 AS | 1 TA | 0 TR

15 | Villalba, Héctor - 28 PJ | 5 GF | 2 AS | 1 TA | 0 TR

* Referencias:

PJ: Partidos Jugados; GF: Goles; AS: Asistencias; GR: Goles Recibidos; AC: Atajadas Clave; TA: Tarjetas Amarilla; TR: Tarjetas Roja

