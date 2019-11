Entrevista. Lucas Romero en VAVEL: “Velez está obligado a pelear campeonatos”

Pregunta: Han terminado un nuevo campeonato en el que han acumulado solamente 25 puntos. ¿Qué le faltó a Vélez para estar más arriba y pelearle el campeonato a Racing, que fue el campeón?

Respuesta: Como sabíamos que se habían ido muchos jugadores que eran titulares, el club no podía hacer muchas incorporaciones y después estuvieron muchos chicos, creo que fue más que nada un semestre de adaptación para los chicos y para los grandes un semestre de transición, porque arrancamos muy bien el torneo pero no nos pudimos mantener ni pelear. Fue un torneo de transición para los que se incorporaban, somos muchos chicos y nos estamos conociendo. El equipo quedó muy deformado.

P: ¿Influyó mucho la racha negativa del equipo como visitante? En un momento del campeonato, acumularon 7 partidos sin ganar.

R: Obvio, influye mucho en lo anímico. Sabíamos que no había mal equipo, ya que teníamos buenos jugadores, pero como te dije, hay varios chicos que están dando sus primeros pasos en Primera, que recién arrancan, y por eso se nos complicó mucho. De visitante nos estaba costando muchísimo y recién en la anteúltima fecha pudimos ganar un partido en esa condición.

P: ¿Qué te generó la salida de José Flores como entrenador?

R: Era un gran técnico, una gran persona. Nosotros ya lo conocíamos porque había estado con Ricardo Gareca. Teníamos buena relación y los dirigentes nuevos, que ocurre mucho en el fútbol argentino, reconocieron que no hicimos un buen torneo y a todos nos duele que se haya ido.

P: Él fue jugador profesional y me imagino que algo de experiencia y calidad te brindó. ¿Qué aprendiste con él?

R: La verdad es que yo lo conocía desde cuando estaba con Ricardo Gareca, ya hablábamos antes, siempre me aconsejaba para bien y lo que más me sirvió fue que mantuvo la misma base de cuando jugábamos con Gareca y yo me sentía muy cómodo. Me enseñó mucho y siempre de un técnico se aprende algo.

P: Viéndote de afuera, siento que tu posición en el campo de juego es la de mediocampista central, sólo o acompañado por otro jugador. ¿Sentís que es así? ¿Te sentís cómodo allí?

R: Si, a mí me gusta jugar bien de 5. Por ahí, dependiendo de quien juega a tu lado, tenés más libertad o no, por ejemplo, Ariel Cabral tiene un poco más de contención. Si me toca jugar con Leandro Desábato, él presiona mucho más y a mí me deja atacar de 3/4 de cancha hacia adelante.

P: Haciendo un resumen del último semestre, ¿Qué sacás como positivo?

R: Lo positivo es que uno viene sumando partidos en la Primera División, también hay que darse cuenta que no siempre se va a pelear el campeonato, pero eso es lo que uno quiere y Vélez está obligado a salir campeón o pelear campeonatos.

P: Y como negativo, ¿qué extraés de la última campaña de Vélez?

R: Lo negativo fue que tuve algunas lesiones que me complicaron mucho porque a veces no estaba al 100%, y al ver la situación del equipo, no podía estar para ayudarlos. Por eso, hay que pensar más en el equipo, si uno no está al 100% no hay que jugar o tratar de recuperarse bien para poder estar.

P: Vos sos una persona importante para el equipo y un jugador que tiene muy buena condiciones para salir al exterior o ser codiciado por algún equipo de Argentina. ¿Tenés decidido que vas a hacer a partir de Enero? ¿Cuál va a ser tu futuro?

R: Arrancar de vuelta en Vélez (risas). Todavía no se me presentó nada y sigo perteneciendo al equipo. Estoy tranquilo y pienso en el club. Si hay algo serio vendrá, y sino seguiré acá.

P: Lucas Pratto fue una herramienta esencial para el equipo, ya que convirtió muchos goles y fue uno de los goleadores del torneo. ¿Qué opinión tenés acerca de su salida al Atlético Mineiro de Brasil?

R: Es un gran jugador, sin dudas. Uno siempre lo quiere tener de compañero, pero por el semestre que tuvo y por cómo jugó, sabíamos que era inminente su salida. Hay que estar tranquilos y uno le desea lo mejor para él en su carrera y me pone contento que siga progresando.

“Sabíamos que la salida de Lucas Pratto era inminente”

P: Por último, ¿Cuáles son tus objetivos a nivel personal y colectivo para el 2015?

R: Tener un buen semestre, principalmente hacer una buena pretemporada, llegar bien al campeonato, ojalá que si se puede jugar la Copa Libertadores esté al 100% para darle lo mejor de uno a Vélez.

