Gallardo: "River demostró que no flaquea en las Copas"

Pocos equipos de Argentina y Sudamérica se pueden jactar que giran alrededor de una idea de juego clara y concisa, que además haya traído éxitos deportivos. River y Gallardo sí pueden hacerlo, con los pergaminos deportivos que dejaron en tan solo seis meses.

El Muñeco, que disfruta de sus últimos días antes de arrancar este domingo con la pretemporada, se tomó unos minutos para hablar con Olé y explicó por qué no se tomó el semestre pasado como transición: "Era normal que para mí no fuera así, por la exigencia histórica de este club. River viene de vivir un gran año con el campeonato y la Sudamericana, pero en éste hay que lograr otra cosa. Ya es una exigencia y un nuevo desafío, por eso el tiempo que uno disfruta es poco".

"River va por nuevos desafíos"

"Por ahora me enfoco en el armado, en que todo esté en orden, y me ocupo de la renovación de estímulos, porque luego de un año exitoso hay que estar preparados para nuevos incentivos", continuó el oriundo de Merlo manifestando que lo principal es trabajar la cabeza del grupo para que no se relaje.

Al respecto, continuó el entrenador refiriéndose a los jugadores y las ansias de seguir ganando cosas: "Este grupo de jugadores me transmitió siempre esa mentalidad. Cuando llegué, ellos ya sabían que iban a tener nuevos desafíos después de haber salido campeones, y ahora es igual. Siempre es bueno estimular, y sobre todo a los más jóvenes. Es fundamental renovar ilusiones y mantener una idea".

"Hay muchas competencias importantes. Pero la La Libertadores es el mayor anhelo, a River le ha sido esquiva. Entonces, se la juega es la mayor ilusión", rescató el DT entendiendo que la Copa Libertadores es la meta principal, ya que desde 1996 que el Millonario no la consigue.

"Es fundamental mantener la idea"

Sin embargo, no se olvidó del éxito internacional conseguido, ganado sin perder partidos y eliminando nada menos que a Boca: "En la Sudamericana, River demostró que puede jugar bien y no flaquear en las Copas, como pasaba antes. El equipo respondió con carácter, espíritu, solidaridad y una fuerte mentalidad para jugar partidos decisivos. Eso tiene un valor enorme para lo que viene. Fue un equipo que entendió los momentos y jugó bien y con tenacidad".

"Ver en la cancha lo que tenés en la cabeza es una de las mayores satisfacciones para un entrenador. Y yo tuve la suerte y el privilegio de sentirme identificado con este equipo. Fue un orgullo porque no siempre pasa, y tiene más valor porque éste fue un equipo que se conformó con jugadores sin rótulo de estrellas, marketineros o con nombres fuertes. Se mostró un mérito futbolístico muy alto", continuó el Muñeco acerca de su plantel, que se consolidó cuando pocos esperaban el rendimiento sobresaliente que se obtuvo en el torneo y la Copa.

"Acá no hay jugadores estrellas"

En materia de refuerzos, el DT fue específico y le pidió al presidnete Rodolfo D´Onofrio que cumplan con sus demandas: "No voy a dar nombres: pedí jugadores para potenciar a este plantel, con virtudes y características que hoy no tenemos. Son pedidos puntuales. Sólo esperemos que se cumplan". También añadió sobre el pase caído de Pity Martínez: "Ya nos interesaba a mitad de año, tiene cualidades interesantes. Sé que es una negociación complicada, pero también manejamos otras opciones para armar un plantel competitivo".

El entrenador a su vez analizó las mutaciones tácticas de su equipo en función a la competencia, sobre todo en la recta final donde el físico apremiaba: "Jugamos con muchos esquemas dentro de la misma competencia. Llegamos a defender con tres, y hasta con dos, y tratamos de no darles referencia a los rivales con posiciones no tan esquemáticas. El desafío de los rivales era ganarle a River. Entonces perdimos algunos puntos, con Estudiantes, que ya no jugaba la Copa y no tenía ese estrés, Vélez, Olimpo y Racing".

"El desafío de los rivales era ganarle a River"

"Fue una decisión convencida. Muchos hablaron y dijeron por qué no les dio descanso con Olimpo. ¿Pero quién iba a garantizar que con algunos titulares íbamos a ganar en cancha de Racing si así no pudimos con Olimpo en el Monumental? De afuera es fácil hablar. River no le dejó el campeonato en bandeja a Racing. En todo caso, Racing hizo méritos para ganarlo. Pero no fue superior a nosotros y la diferencia sólo fue el gol. No me arrepiento de nada y se nos dio por poco", dijo el DT sobre el partido contra Racing y su decisión de poner suplentes, cuestión de la cual no se arrepiente a pesar de haber perdido el torneo en las últimas fechas.

A no relajarse

"Ni siquiera me pasa que me relajo en un asado con amigos. Cuando pienso que me voy a relajar, como no los vi en todo el semestre se vienen las preguntas y vuelvo a lo mismo. Hago un esfuerzo para no caer en la obsesión, pero la verdad es que no lo soy y a veces disfruto de otras cosas".

Nahuel Gallardo, el soporte

"Fue una alegría inmensa compartir con mi hijo más grande todo este semestre. Por casualidad, justo este año le tocó ser alcanzapelotas con su padre en el banco. Por eso disfrutó de manera especial cada partido. Haber estado juntos en el festejo de la Copa es algo difícil de olvidar".

Marcelo Gallardo, el hombre que no descansa y no se duerme en los laureles, porque su intención es siempre potenciar e ir por más. Más teniendo en cuenta que se viene la Libertadores...