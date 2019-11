Penco, otro descartado por Almirón

La ‘edición 2015’ de Independiente sigue perdiendo jugadores del plantel que obtuvo 33 puntos en el último torneo. Luego de que Almirón descartó al ‘Rolfi’ Montenegro, el ‘Pocho’ Insúa y Marcelo Vidal, otro integrante de la lista de prescindibles no dirá presente esta noche en Pilar. El mismo es Sebastián Penco, el delantero que fue añorado por los hinchas no por su habilidad sino por su entrega y apariciones para hacer goles importantes como el 2-1 ante Instituto en Córdoba o el mismo 1-1 que después desembocó en triunfo sobre Racing en el Libertadores de América.

Penco arribó al ‘Rojo’ desde San Martín de San Juan en julio del 2013. ‘Motoneta’, fue apodado así por su manera de festejar, tuvo un inicio complicado ya que en los primeros juegos de la B Nacional no podía anotar y el equipo no ganaba. Por la ‘sequía’ goleadora, Omar De Felippe optó por otros jugadores para integrar la delantera. Pero el jugador no se desanimó y el 26 de febrero del 2014 marcó su primer gol en Avellaneda ante Atlético Tucumán. Sin embargo, los ‘Diablos Rojos’ aquella noche cayeron por 3-1. Tras el gol el jugador empezó a tener continuidad y fue clave en el ascenso no solo por sus otros cuatro goles, sino también porque era la pieza que iniciaba la presión en el esquema de De Felippe.

Después del ascenso llegó la nueva Comisión Directiva, y con ésta también Almirón como entrenador. Las incorporaciones de Riaño y Lucero, el goleador de la B Nacional, relegaron al delantero quien nuevamente toleró estar fuera del once titular. Con el correr de los partidos, los delanteros no cumplieron y el ‘motor’ de Penco se volvió a encender en el triunfo 2-1 sobre Olimpo. También marcó ante Racing (2-1), Banfield (2-0), Defensa y Justicia (1-1), Lanús (4-1) y Arsenal (1-1).

A pesar de anotar en seis ocasiones, y no perder en ninguno de los seis encuentros, el entrenador decidió incluirlo en la lista de jugadores prescindibles. Este domingo se dio a conocer que el jugador no viajará para realizar la pretemporada y que su futuro está, probablemente, en el Once Caldas de Colombia. En caso de no ser en el país ‘cafetero’, otro posible destino será Chile. Si bien su potencial reemplazo será Lucas Albertengo, joya de Atlético de Rafaela, es otra decisión que pareciese no estar de acuerdo con el ‘pensamiento del hincha’. El tiempo definirá si lo optado fue acertado o no.

Goles de 'Motoneta' en el 'Rojo'