Pablo Aimar: ''Estoy ilusionadísimo''

El regreso de Pablo Aimar, generó todo tipo de reacciones en los simpatizantes Riverplatenses. Los optimistas, los pesimistas, los que piensan que ya no puede regresar a su mejor nivel y los que se ilusionan con que pueda demostrar todo lo que tiene en su repertorio. Lo cierto es que por el momento, continua con su puesta a punto para poder estar a disposición del técnico Marcelo Gallardo.

En una entrevista al Diario Olé, Aimar agradeció la predisposición de Gallardo para que pueda sumarse a su plantel: ‘’A Marcelo le dije que mi ilusión era volver a jugar acá, y gracias a Dios y a su manera de ser, me puso a disposición el club, los profes, etcétera. Para mí fue clave que él me diera ese visto bueno. Me dijo: “Vení, hacé la recuperación acá”. Estoy encantado por eso’’.

El Payaso habló de la gran relación que mantiene con el Muñeco: ‘’Me encontré con el mismo Gallardo que conocí, sí. Con él tenemos un cariño especial porque fue quien me dejó la 10 en River. Después nos reencontramos en la Selección, pero acá siempre es especial’’.

Además, resaltó su ansiedad por poder vestir la camiseta de River lo antes posible: ‘’Estoy ilusionadísimo, pero no me puedo adelantar, tengo que pensar en mañana y no en pasado mañana. La ilusión que tengo va a hacer que pueda estar bien, aunque no me pongo plazos. Estoy disfrutando muchísimo esto. Yo juego porque lo disfruto, lo que más me gusta hacer es entrenar y jugar, y estoy acá para disfrutar. Y eso también quiere decir no tener dolores.

‘’Para mí el fútbol no es un trabajo. Siempre pensé eso y nunca lo tomé así. Obvio que tenés exigencias al ser profesional, pero cuando llega el momento del partido y estás con una pelota... No es trabajo. No se puede jugar al fútbol como si fueras a una oficina a cumplir un horario. Es disfrutar. Cuando sos más chico lo hacés pero pensás “bueno, a ver dónde y cómo lo voy a disfrutar”, porque no podés llegar a la Selección jugando a la pelota con tus amigos’’, destacó el Payaso.

Por otra parte, contó como fue su paso por Malasia: ’’Es otra cosa para mí. Lo de Malasia, bueno... Decidí ir ahí, un lugar menos exigente, en el que me trataron impresionantemente bien, un lugar desconocido, exótico. Era como ir a hacer el final allá, pero me fui. Y me fui para volver a River, pero para jugar acá tenía que estar en condiciones, y no podía hacerlo’’

Más tarde, se refirió a los tiempos que manejó para poder regresar al club de Núñez: ‘’Siempre hay opiniones divididas, pero había que arriesgar. Y sin arriesgar... No sé, no se puede ser una planta. Yo hice todo para que saliera, ojalá se pueda. Antes no se podía, por el físico, por los tiempos. A mí me habían ofrecido hacer la recuperación en el club hace seis meses y preferí aguantar porque faltaba tiempo, y de hecho hoy todavía no me puedo entrenar con todos’’.

También tuvo tiempo para referirse a como lo recibieron sus nuevos compañeros: ’’Muy bien. Es gente respetuosa y humilde. Y si un plantel tiene humildad y respeto, ya tiene mucho ganado como grupo.

Tras un año plagado de éxitos para River, Aimar hizo un breve análisis de como vio al equipo desde su punto de vista: ''Muy bien, también, con la posibilidad de tener una identidad, de saber a lo que juega, que es algo que por ahí muchos no analizan tanto pero que es muy difícil de lograr. Vi que River volvió a mostrar el juego del River de siempre, del que tenía cuando jugaba yo. Y me pareció que estaba para ganar los dos títulos''.

Al mismo tiempo se ilusionó con jugar la venidera Copa Libertadores: ‘’Es imposible no ilusionarse con la Copa. Pero trato de ir de a poco porque si el tiempo va pasando y te empieza a agarrar ansiedad, no es positivo’’.

Para cerrar, reveló que quiere con que sus hijos puedan verlo jugando en el mítico escenario de Figueroa Alcorta y Udaondo: ‘’Sueño con que ellos me vean jugar en el Monumental: querían ir ahora a la cancha en este semestre que pasó. Y a medida que el equipo iba ganando, más todavía. Ya pensaba “los tengo que llevar”, pero ahora estaría buenísimo que pudieran ir a verme a mí’’.