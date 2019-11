Ponzio: "Quiero pelear el puesto"

Leonardo Ponzio cambió radicalmene su relación con el hincha de River. Tras ser marginado en la primera parte de 2014, en la segunda recobró ese protagonismo que tanto estaba buscando y , con la medalla de la Copa Sudamericana, está a la par de cualquiera de sus compañeros.

El ex capitán de Zaragoza, que es uno de los más sacrificados de la pretemporada en Punta del Este, dialogó con Olé y contó su cambio en la consideración popular: "Tal vez los murmullos quedaron de lado, pero no es que me sienta más aliviado. Siempre intento hacer lo mejor para el equipo y ayudar desde donde pueda. Hoy arranco la pretemporada en la misma situación que todos, más allá de lo que pasó en el semestre".

"Que la gente te reconozca es lo mejor que te puede pasar. Pero eso no me cambia para venir a entrenarme como siempre. Seguramente la gente nos recordará por todo lo que ganamos el año pasado, por los clásicos. Del año pasado se van a acordar muchísimo todos. Fue demasiado bueno", declaró el santafesino acerca de lo que significó el 2014 para la gente después de tantos años de frustraciones en Núñez.

"El año pasado será recordado por todos"

Asimismo, habló sobre su relación con Ramón Díaz, con quien terminó de titular a marginado del equipo, pero que nunca pensó en dejar del club a pesar de los rumores: "Me se sentía importante dentro del grupo. Yo empecé jugando, después fui al banco, después ni concentré. Con Marcelo arranqué entre los 18 y, aunque no era titular, me daban confianza. Pero yo nunca dejé de entrenar. Obvio que necesitaba partidos para llegar al nivel en el que terminé el año, pero siempre miro para adelante".

"El clima es otro. Fue clave mantener el plantel, este grupo es muy importante, el 70% de este plantel es el mismo desde hace tiempo, nos sentimos muy bien y muy acompañados. Y la dirigencia nos está apoyando mucho, y eso se nota", continuó el mediocampista sobre la relación del grupo el el fortalecimiento del equipo tras haber ganado el Torneo Final.

Además, al terminar en un gran nivel no quiere empezar de cero y competirá palmo a palmo con Matías Kranevitter por la titularidad: "Ya le cuidé el lugar al Colo, pero ahora quiero pelear el puesto. Eso siempre hay que tenerlo presente, el puesto lo vamos a pelear. Cuando ya no tenga más ganas de pelearlo, no estaré más acá".

"Vamos a tener que estar muy bien en lo físico y en lo futbolístico, porque todos tendremos chances para jugar, hay que estar preparados. Hay muchos objetivos", aseveró Leo acerca de la cargada agenda para 2015, lo que obligará a Gallardo a usar a gran parte del plantel para aforntar todos los partidos.

Además, el mes que viene River puede ganar otra estrella internacional, por la Recopa, y al respecto Ponzio compartió: "Contra San Lorenzo se juega un título importante para seguir logrando cosas internacionales y para arrancar el año de la mejor manera. Tenemos que seguir logrando cosas".

"Tenemos que seguir ganando cosas"

"Teníamos que aprender a jugar la Sudamericana porque es muy diferente a un torneo local, la gente te lo hace sentir y además es algo que te marca a nivel mundial. Y creo que aprendimos a jugar las copas: es clave salir bien parados de visitantes y liquidar todo en casa. No es fácil, pero lo conseguimos", continuó el cinco acerca de cómo afrontaron la Copa Sudamericana, que hace tantos años se le negaba al Millonario.

En la Libertadores, a ganar todo en el Monumental

"Va a ser importante sacar todos los puntos en juego de local en la fase de grupos, porque nos tocaron viajes difíciles, con distancias largas y altura. Esto no es Europa, que está todo cerquita".

A seguir de racha en el Superclásico

"Siempre hay que ganarle a Boca. Hay que seguir con esa racha. Para nosotros es especial pero también para la gente, sobre todo para mucha gente del interior que no tiene la chance de ver a River o un clásico durante el resto del año".

El referente de Aimar

"Por ahí soy el que más lo conoce de la época del Zaragoza, aunque Mora compartió plantel en Benfica también. Lo veo con muchísimas ganas de ponerse bien. Va a ser clave para nosotros. Nosotros lo vamos a ayudar a que se adapte y se ponga a tono a lo que es el fútbol argentino. Es como Fernando o cuando vino David, que dentro y fuera de la cancha representan mucho. Y el club necesita que regresen esta clase de jugadores que se sienten identificados".