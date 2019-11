Penco: "Me fui por la puerta grande"

“Me dolió enterarme por los medios que no iba a ser tenido en cuenta, el técnico nunca me fue de frente" arrojó Sebastián Penco ya desligado de la institución de Avellaneda y presentado como nuevo jugador del Once Caldas.

El delantero arremetió contra Almirón al sostener que "no se puede convivir en un vestuario cuando no te dan indicaciones dentro de la cancha” y admitió que, con una relación insostenible entre ambos, no dudó cuando surgió la posibilidad de emigrar al fútbol colombiano. "No iba a poder convivir otros seis meses de esa forma", argumentó.

Además, el atacante agradeció a los fanáticos por el cariño brindado y aseguró seguir al club desde el exterior. "Me llevo el mejor recuerdo de la gente, me fui de la mejor manera. Les agradezco por todo este año y medio, creo que cumplí cuando me tocó jugar y seguiré haciendo fuerza por Independiente a la distancia", fueron las palabras de despedida del goleador.

Por úlltimo y con cierto grado de melancolía, Penco eligió sus mejores momentos en el Rojo. “El gol contra instituto, el ascenso y el gol contra Racing son los recuerdos más importantes que me llevo”, sentenció el jugador, que se lleva en su valija recuerdos y goles.

A continuación, lo mejor según Penco durante estadia en Independiente: