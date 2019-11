El Xeneize pegó primero

De verano o no, los Superclásicos son diferentes de principio a fin. Desde lo que se ve en las tribunas hasta lo que sucede en cada minuto del partido. Pero, además, las repercusiones que puede atraer su resultado para ambos equipos. Es decir, sea amistoso o por los puntos, el Superclásico es ese partido diferente del calendario. Partido que, ayer, tuvo a Boca como el gran vencedor.

¿Por qué el gran vencedor? Más allá de la magnitud del Superclásico, Boca no era para nada favorito en este encuentro. Rodolfo Arruabarrena solo arriesgó a uno de los titulares ante el eterno rival. Nicolás Colazo es el único jugador que participó hoy y que, además, será titular el próximo 28 de enero cuando el Xeneize se enfrente a Vélez por la clasificación a la fase de grupos de la Copa Libertadores. Razón no le faltó, ya que la pierna fuerte se hizo presente en la noche de Mar del Plata. Aún así, los suplentes del conjunto de la Ribera le dieron una dura lección a la Banda.

La dureza del partido se vio desde el comienzo. Boca se plantó en el terreno de juego, con la firme convicción de no dejar jugar a River. Los dirigidos por Marcelo Gallardo no lograban mantener el dominio del balón aunque, aún así, pudieron llevar peligro al arco defendido por Guillermo Sara. La primer patada dura no se hizo esperar, Emmanuel Gigliotti le dio un fuerte golpe a Marcelo Barovero cuando, éste, intentaba salir jugando. Sin embargo, Néstor Pitana, árbitro del partido, tuvo mucha vehemencia en la noche marplatense con algunas faltas, y el delantero solo recibió una amarilla.

Boca presionó a punto tal de encontrar situaciones para complicar a Barovero. Pablo Pérez, Cristian Pavón y Federico Carrizo fueron de lo mejor del equipo dirigido por el Vasco Arruabarrena. El ex volante de Newell's logró romper la línea defensiva y contó con la frialdad necesaria para darle el pase a Franco Cristaldo. El juvenil, parado en el medio del área grande, no dudó y le pegó como venía para abrir el marcador. En lo que restaba de la primera etapa, no se iba a ver mucho más en cuanto al juego. Boca presionaba ante un River nervioso y sin ideas. Antes de finalizar la mencionada etapa, Cristian Pavón se vio obligado a dejar el campo de juego, tras una dura entrada de Leonel Vangioni, que para Pitana solo fue amarilla.

El complemento se vio un partido sumamente peleado. La pierna fuerte quedó en evidencia con las tres expulsiones que se vieron en esta etapa. En cuanto al juego en sí, Boca no arriesgó demasiado, se dedicó a cuidar el resultado y marcar un poco más, aunque por momentos se vio descompensado. Tras el ingreso de Gonzalo Martínez, River fue más agresivo, aunque no lo suficiente como para vencer a Sara. El ex Huracán fue el causante de que el Xeneize se quedara con diez hombres, tras una falta de Andrés Cubas, quien vio la segunda amarilla por eso. Sin embargo, River finalizaría el partido con nueve jugadores, tras las expulsiones de Vangioni y de Jonatan Maidana.

Este resultado deja un sabor semiamargo en el conjunto de la Ribera. Por un lado, el resultado y los buenos rendimientos de algunos refuerzos y jugadores que no venían teniendo rodaje le llevan tranquilidad al Vasco. Aún así, lo que causa preocupación es la lesión de Cristian Pavón. Por el lado millonario, el Muñeco Gallardo poco vio de ese River compacto y que apela al buen juego. Más bien se vio un equipo luchador y falto de ideas en ataque. Aunque, la buena noticia para el entrenador del conjunto de Núñez, fue el ingreso del Pity Martínez. El ex Huracán le cambió la cara a la Banda y le creó serios problemas al conjunto xeneize.

