Costó, pero llegaron: Boca presentó a sus refuerzos

Y, finalmente, llegó el día. Boca presentó formalmente a los seis refuerzos de cara a un 2015 que, en el primer semestre lo tendrá peleando por tres competencias. Guillermo Sara, Marco Torsiglieri, Alexis Rolín, Gino Peruzzi, Fabián Monzón y Pablo Pérez, son las seis caras nuevas del Xeneize.

Pese a las trabas que les impusieron algunos equipos para venderle a sus jugadores y cuando parecía que el mercado se complicaba para Boca, los dirigentes abrocharon seis refuerzos. El Xeneize, con las nuevas incorporaciones, fue uno de los equipos que más se movió en este mercado. Pero las incorporaciones no quedarán ahí. El conjunto de la Ribera aguarda por la llegada de Nicolás Lodeiro y comenzarán las negociaciones con Daniel Osvaldo.

El primero en llegar fue Pablo Pérez. El ex Newell's no iba a ser tenido en cuenta en el Málaga y Boca, rápidamente, cerró su incorporación al Xeneize. El volante llegó a préstamo por 18 meses. "El objetivo principal del verano era clasificar a la Copa y se cumplió. Se sumaron dos victorias en clásicos que sumó mucho en lo anímico", manifestó el primer refuerzo xeneize.

El segundo en llegar fue Guillermo Sara. El arquero arribó con el objetivo de pelear el puesto con Agustín Orion. El guardameta de 27 años, ante la falta de minutos en el Betis, decidió regresar a la Argentina y firmó un contrato por tres temporadas. "No hay jugador que no haya soñado con un partido así (el 5-0 en Mendoza), nos da un muy buen envión para enfrentar lo que viene. Vestir la camiseta de Boca es un orgullo y una alegría inmensa", admitió el ex Rafaela en la conferencia de prensa.

El tercer refuerzo vino desde Italia, más precisamente del Catania. Alexís Rolín, tras varias idas y vueltas, firmó un contrato por 18 meses. El defensor llegó con un desgarro y, es por eso, que aún no pudo debutar en Boca. "Estoy muy ansioso, con muchas ganas de empezar a entrenar con el equipo y jugar, que es lo que vine a hacer. Muy contento por esta nueva etapa en mi carrera, espero brindarle al club todo lo que esté a mi alcance", afirmó el uruguayo.

Tras otra dura negociación con el Catania, Gino Peruzzi se convirtió en el cuarto refuerzo de la institución xeneize. Los italianos aceptaron la cesión definitiva de Gonzalo Escalante y tres millones de dólares por el pase del ex Vélez. "Comencé a entrenar con el grupo hace tres días. Todavía no me siento al 100% futbolísticamente. En este tiempo que queda ponerme bien, llegar lo mejor posible para estar a disposición del técnico", sostuvo el lateral que firmó por cuatro años con Boca.

El quinto refuerzo es otro ex Vélez. Marco Torsiglieri se incorporó a Boca a préstamo por 12 meses con opción de compra. El zaguero, de último paso por el Metalist de Ucrania, aseguró: "El objetivo es siempre pelear ahí arriba, tenemos un plantel muy competitivo y eso le da jerarquía al grupo para pelear todo lo que viene. Me encontré con un plantel bárbaro, con gente humilde, trabajadora, disfrutando y queriendo demostrar cuando me toque".

El último en llegar fue un viejo conocido de la casa. Luciano Monzón acordó su regreso a Boca a préstamo por un año. De esta forma, el lateral tendrá su tercer paso por la institución azul y oro. "La Copa es muy importante, todo tienen la obsesión de ganarla. Va a ser una competencia muy buena y esperamos llegar a lo más alto".

La llegada de estos seis jugadores, sumados a los regresos de Cristian Pavón y Sebastián Palacios, han complicado el panorama para algunos jugadores que ya se encontraban en el plantel. Además, hay que sumar la inminente llegada de Nicolás Lodeiro y el posible arribo de Daniel Osvaldo. Es por eso que, en el día de ayer, Rodolfo Arruabarrena y Daniel Angelici se reunieron para definir el plantel con el que trabajará el entrenador.

Gonzalo Castellani, pese a sus ganas de continuar en el club, no tendría continuidad en el próximo Boca. El Vasco Arruabarrena no le encuentra lugar al enganche que llegó para reemplazar a Juan Román Riquelme. La presencia de Fernando Gago, Pablo Pérez y la llegada de Lodeiro, complican las chances del ex Godoy Cruz y, por eso, le buscan club. Jorge Almirón le tiró su nombre a los dirigentes de Independiente y Rosario Central lo busca desde el comienzo del mercado de pases.

La zona defensiva es la más complicada para la continuidad de algunos jugadores. Tales son los casos de Claudio Pérez y Federico Bravo. A causa de las llegadas de Torsiglieri y Rolín, sumado al buen nivel del Cata Díaz y Guillermo Burdisso y a la recuperación de Lisandro Magallán, estos dos jugadores no tendrían mucho lugar en el equipo del Vasco Arruabarrena.

El Chiqui Pérez tendría todo arreglado para regresar a Belgrano, en condición de préstamo. En tanto, Bravo escucha ofertas para continuar su carrera.

Emanuel Trípodi, a causa del buen rendimiento de Sara en los amistosos perdió su lugar en el banco. El suplente de Orion será el ex Betis y, aunque el jugador no tiene ofertas, la idea es dejarlo ir.