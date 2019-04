Oldrá: "Ellos no tuvieron ni un tiro al arco"

Tras empatar en uno frente a San Martín de San Juan, Daniel Oldrá protagonizó la habitual conferencia de prensa. Comenzó diciendo que es: "Un gusto amargo porque creo que el primer tiempo que hicimos fue brillante, ahí tendriamos que haber hecho un par de goles mas y no los hicimos". Y amplió: "Al equipo lo presionaron bien, pero el primer tiempo de Godoy Cruz fue muy bueno, las pelotas divididas, la mitad de cancha. Cuando se pudo jugar, se jugó. Tuvimos 4 o 5 situaciones gol que no convertimos y lamentablemte si vos no convertís pasa lo que nos pasó hoy día".

El Tomba tuvo un muy buen primer tiempo pero no supo mantener el nivel, es por esto que sufrió el complemento. "El segundo tiempo no me gustó, era sabido que iban a sentir el cansancio y a su vez apenas entramos nos hacen el gol, el jugador lo sintió. El fútbol pasa muchas veces por lo anímico", comentó el Gato.

"Me tiran dos corner y me hacen un gol. ¿Qué otra pelota tuvieron de jugada de gol?. Si tuvieron alguna díganme porque no la vi. Por eso la bronca, porque nos empatan el partido con un centro y es injusto", confesó. Y agregó: "Me voy conforme porque en mi resumen ellos no tuvieron ni un tiro al arco".

"Vimos muchas cosas buenas y hay muchos que han llegado hace una semana. Es un equipo en formación, vamos a tener estos altibajos. Vamos de a poquito, intentaremos mejorar en lo táctico y en las pelotas paradas", expresó. Y continuó: "Me voy muy conforme porque jugaron un partido como se debe un clásico y jugaron seis pibes de la casa que eso no lo van a decir. Y lo de los nuevos fue aceptable, porque hoy Godoy Cruz merecía ganar, siendo el primer partido y un clásico, que muchas veces no es fácil".

Iban 30' del primer tiempo cuando Sebastián Olivares tuvo que retirarse del campo de juego por una lesión, su entrenador también hizo referencia a su situación: "Tiene un golpe importante, vamos a ver en la semana que puede ser. Esperemos que no pase a mayores". Y manifestó: "Su salida nos perjudicó porque tiene asentada la línea de tres y presiona bien con los volantes. Vamos a seguir y dios quiera que se pueda recuperar lo más pronto posible".

Para finalizar, fue consultado sobre la relación con el árbitro ya que se vio un llamado de atención durante el encuentro. Oldrá siempre tan discreto y con el perfil bajo, comentó: "Al árbitro le pedí disculpas, no tengo más nada para decir". Y concluyó diciendo que "somos mendocinos, vivimos el clásico de otra manera. Siempre queremos ganar, yo y toda la gente que vino a alentar todo el partido".