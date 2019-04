Gallardo: "Fue uno de los peores partidos que jugamos"

"Fue uno de los peores partidos que jugamos, al menos desde que estoy yo. No hay excusas en relación a la manera, no tuvimos dinámica, no tuvimos precisión y no nos encontramos", dijo el director técnico de River, Marcelo Gallardo, luego del empate con sabor a derrota ante Quilmes hoy en el Monumental.

El rendimiento que mostraron los de Núñez sorprendió a todos, ya que el equipo suele hacerse fuerte en casa. El Muñeco demostró su enojo por el rendimiento del equipo y no puso excusas para argumentar el nivel colectivo del equipo, aunque aclaró que es el comienzo del año y falta demasiado.

Las cosas no salieron bien contra Quilmes y Gallardo aseguró: "El equipo no tuvo respuestas, no hubo cambio de ritmo. No nos encontramos nunca en un circuito de juego. Ahora hay que dar vuelta la página".

"Cuando te hacen goles hay errores colectivos y también hay méritos de los rivales", dijo el DT millonario y agregó: "Si hubiésemos ganado el partido, mi resumen no hubiese variado. no me hubiese ido conforme. El rival juega y te cierra los caminos y te trata de combatir en la mitad de la cancha, en donde nuestro juego se basa y tiene fluidez. Insinuamos más de lo que hicimos. Las dos veces que patearon al arco hicieron goles y hasta su técnico dijo que iban a tratar de contrarrestrar nuestro juego".