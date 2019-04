Araujo, el apellido que más suena en Talleres

Aldo Andrés Araujo es el nombre de la cuestión. El foco de atención, el porqué de esta nota. ¿Quién es este muchacho? un jugador de 23 años que fue refuerzo de Talleres en el mercado de verano para afrontar el Federal A, proveniente de Textil de Mandiyú, con buenas referencias del ex jugador albiazul Daniel 'la chanchita' Albornos.

El futbolista, en base a buenos rendimientos, se está haciendo un lugar en el 11 titular de Frank Darío Kudelka y el pasado miércoles, ante el León mexicano, la rompió. Como extremo por la banda izquierda fue imparable y generó el penal por el que Talleres se puso en ventaja gracias a la ejecución de Strahman. Hasta ahí todo bien, todo normal. Araujo despierta la ilusión y la esperanza del hincha de ver un jugador por el que todos preguntaron "¿quién es este?" y que ahora mostró su pasta de crack.

¿Qué sucede? Jorge Abib, el presidente de Textil de Mandiyú, acusa a Andrés Fassi y cía. de haber robado a su jugador. “Talleres nos robó a Araujo, son unos delincuentes. El chico tiene contrato con nosotros hasta diciembre de 2015. ¿A vos te parece que un jugador como Araujo puede andar sin contrato por la calle?”, fueron las declaraciones del presidente.

"Talleres nos robó a Araujo, son unos delincuentes"

Además, tildó de "narcotraficantes" a la dirigencia albiazul porque “ellos toman las cosas sin preguntar si es tuyo, mío o de quién. Un narco toma así las cosas pero conmigo se equivocaron. Pareciera que nosotros somos todos tontos y ellos son todos vivos”.

Finalmente, Abib señaló que hizo las gestiones pertinentes en AFA y que intimó al jugador para que se presente a entrenar, pero señaló que "lo tienen secuestrado".

La respuesta de Fassi no tardó en llegar y el presidente albiazul indicó que el jugador llegó al club en condición de libre: "Araujo vino y se presentó como jugador libre, desconozco los dichos de cualquier dirigente de Mandiyú, aunque estamos dispuestos en avanzar en cualquier situación para mantener la relación entre las instituciones".

"Araujo llegó a Talleres libre"

Además, señaló: "somos respetuosos de los derechos federativos. Araujo llegó a Talleres con papeles de libre. Cada uno tendrá que hacerse responsable de lo que dice". Desde el club aducen de que Araujo se probó en Talleres, como 40 chicos más, y quedó como uno de los 17 refuerzos que trajo Kudelka.

El histórico ex jugador de Talleres, Daniel Albornos, que fue acusado por Abib de "chanta" y de "hacer contactos" en su paso como ayudante de campo de Oscar Cachin Blanco, ex técnico de Textil de Mandiyú, respondió a las acusaciones contra él: "Son descalificaciones muy pesadas. Los audios ya están en poder de mi abogado y Abid deberá hacerse responsable. Ratificarlo o rectificarse. No le voy a contestar, está en manos del abogado"

"Abib deberá hacerse responsable de sus acusaciones"

"A Abib no lo conozco. A Textil Mandiyú me llevó el gerenciador que estaba antes, Roberto Travi, quien contrató a Oscar Cachín Blanco como DT y fui como ayudante de campo. Allí vi a Araujo y en esos seis meses me di cuenta que era un jugador con potencial". Por último, dijo que desconoce cómo llegó a Talleres porque él no trabaja más para el club. "Me preguntaron referencias y les dije que era un jugador muy rápido, agresivo, y que no lo perdieran, que podía ser muy útil".

Para finalizar, confesó que hablo con Araujo y le había expresado que tenía contrato en Textil de Mandiyú hasta diciembre del 2014, que había rescindido y que vino como jugador libre.

Ese es el panorama del rotulado "caso Araujo". Un tire y afloje entre Textil y Talleres, con un jugador de por medio que ya da qué hablar en las calles cordobesas. Esta novela parece que va a constar de varios capítulos...

¿Y si hablamos de fútbol?

En lo estrictamente deportivo, el plantel hará una práctica liviana por la mañana del viernes y Kudelka propondrá un táctico para delinear el 11 inicial que enfrentará el domingo, a las 15 hs. de Argentina, a Mineros de Zacatecas, localidad a la que viajará el sábado a las 9 hs. Allí llegará a las 17:30 hs. y, una hora después, hará el reconocimiento del campo de juego y un entrenamiento en el mismo.