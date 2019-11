Resultado Boca Juniors - Atlético Rafaela 2015 (1-0)

Nos despedimos con el único gol del partido, el tanto de Jonathan Calleri. ¡Hasta la próxima!

¡Final del partido! ¡Ganó Boca! Pálida actuación del Xeneize que con poco logró llevarse los tres puntos y sumar su séptima victoria consecutiva. El único gol del encuentro fue anotado por Jonathan Calleri a los 18 minutos del primer tiempo.

47' ¡Amonestado Gago!

45' ¡Tres minutos más!

42' Gran desborde del Burrito por izquierda que intentó marcar su gol, pero su disparo se fue muy lejos.

40' ¡Bastía! Buen disparo del '5' del visitante que se encontró con Sara y este en dos tiempo se quedó con el balón.

39' ¡Cambio en Rafaela! Se retiró Pol Fernández y en su lugar ingresó Jominy.

37' ¡Cambio en Boca! Se retira ovacionado Lodeiro e ingresa Erbes.

36' ¡Lo tuvo Osvaldo! Gran jugada del italo-argentino que no pudo definir frente a Conde.

34' ¡Cambio en Rafaela! Ingresó Marino en lugar de Depetris.

32' ¡Cambio en Boca! Se retiró Cristaldo e ingresó Martínez.

31' ¡Monzón! Potente disparo del lateral que no puede vencer a Conde que en dos tiempos se queda con el balón.

29' Boca maneja con tranquilidad la pelota e intenta pausar el partido. A Rafaela le cuesta avanzar con claridad pero no baja los brazos.

25' ¡Cambio en Rafaela! Se retira González y en su lugar ingresa Sosa.

24' Muy buena presión de Atlético Rafaela, que a pesar de tener un jugador menos va en busca del empate.

21' ¡Cambio en Boca! Ingresó Osvaldo en lugar de Carrizo.

20' ¡Conde! Nuevamente es vital el arquero de Rafaela que evita el cabezazo de Lodeiro.

18' ¡Expulsado Serrano! Dura falta del mediocampista de Rafaela contra Lodeiro que ve la tarjeta roja y deja con 10 a su equipo.

12' ¡Conde! Muy buen disparo de Meli que es desviado con una gran atajada por el arquero de Atlético. Cerca del segundo esta el local.

9' ¡Gol anulado de Boca! Buena combinación entre Lodeiro, Calleri y Fuenzalida, que terminó en los pies del chileno que anotó pero el asistente levantó el banderín e invalidó el tanto.

7' El Xeneize intenta desdoblar la defensa visitante por las bandas pero no es preciso en sus culminaciones. Rafaela intenta robar la pelota y ser vertical a base de toques.

3' Atlético continúa esperando en su campo el partido, ahora con un poco más de presión arriba e intenta cortar los circuitos de Boca.

¡Comenzó a segunda parte! Sin cambios se vienen los últimos 45 minutos de Boca - Rafaela.

Gracias a este gran gol de Calleri, Boca Juniors está venciendo a Rafaela por uno a cero.

¡Final del primer tiempo!

45' Muy buen desborde de Monzón que no puede encontrar a un compañero en el centro. La velocidad del lateral hizo que este quede solo por la banda izquierda.

45' ¡Un minuto más!

43' ¡Sara! Gran atajada del arquero de Boca tras un muy buen disparo de González. ¡Avisa la Crema!

42' Retorna el '10' a la cancha sin problemas

41' Se detiene momentáneamente el partido con Lodeiro en el césped con molestias.

38' De ida y vuelta se torna el partido, Rafaela intenta de pelota parada dañar a Boca, mientras que este de contra pudo tener el segundo.

33' Buena jugada preparada de Rafaela en la que Pol Fernández ejecuta un centro que no puede conectarse con ningún compañero. Cerca estuvo la visita.

29' Tras el gol Boca intenta a base de toques llegar al arco defendido por Conde. Rafaela espera muy bien parado atrás y a pesar del gol no cambió su postura.

25' Rafaela parece confundido tras el gol y no es preciso en sus salidas. De la mano de Lodeiro, el local sigue avanzando.

22' ¡Calleri! Perfecto pase de Lodeiro para el '27' que no pudo llegar a pegarle bien al balón.

20' Buen desborde de Cristaldo que dio un pase atrás para que Fuenzalida quede solo, pero este no pudo darle un buen destino a su disparo.

18' ¡Goooooooooooooooooooool de Boca! ¡Gol de Calleri! Gran contra comandada por Lodeiro que "empaló" la pelota para Carrizo, quien desbordó y con un buen buscapié dejó solo a Jonathan que no perdonó y anotó el primero de la tarde.

16' ¡Lodeiro! Gran caño del '10' que tras el mismo intentó disparar de tres dedos pero su disparo se fue desviado.

14' ¡Amonestado Pol Fernández! Dura falta del mediocampista de la Crema contra Cristaldo que es sancionado con amarilla.

11' La imprecisión comienza a ser cada vez más continua y el equipo del Vasco no puede avanzar ante la gran defensa impuesta por los rafaelinos.

8' Muy bien parado en su propio campo Atlético Rafaela que obliga a Boca a equivocarse. La Crema puede tener el primero de contra.

5' ¡Atajó Sara! Mal cambio de frente de Fuenzalida que aprovechó Pol Fernández y tras avanzar hasta el área Xeneize, disparo de zurda pero el uno local logró desviar el balón.

4' En los primeros minutos la Crema espera bien acomodado en su campo de juego y muy rápido sale de contra. Boca no puede conectar en territorio hostil y aún no puede llegar al área de Conde.

30'' Buen arranque de Rafaela que en los pies de Bastía intentó un pase filtrado para Depetris, pero el Cata Díaz logró cortar la jugada.

¡Comenzó el partido!

¡Ya están los equipos en la cancha! En instantes viviremos Boca Juniors - Atlético Rafaela.

El partido Boca Juniors - Atlético Rafaela será el cotejo número 3563 del Xeneize en la Primera División. (Dato: Un Siglo de Primera)

Así luce La Bombonera a tan solo 20 minutos del partido Boca Juniors - Atlético Rafaela .

¡Formaciones confirmadas para Boca Juniors - Atlético Rafaela!

El conjunto dirigido por el Vasco Arruabarrena no cae por los "puntos" desde el 7 de diciembre de 2014, día en donde perdió frente a Gimnasia y Esgrima de La Plata por dos a cero.

El cotejo de reserva terminó a favor de Boca Juniors, quien gracias a un gol de Mauro Dalla Costa desde el punto penal.

En la previa del partido Boca Juniors - Atlético Rafaela , se confirmaron las lesiones de Juan Cruz Komar, que estará afuera por 15 o 20 días, y Andrés Cubas, el cual podrá retornar a las canchas después de tres semanas aproximadamente.

A continuación repasaremos los 22 nombres que comenzarán el Boca Juniors - Altético Rafaela:

Los once del Vasco: Guillermo Sara; José Pedro Fuenzalida; Daniel Díaz, Marco Torsiglieri, Luciano Monzón; César Meli, Fernando Gago, Franco Cristaldo; Nicolás Lodeiro; Jonathan Calleri y Federico Carrizo.

Estos son los titulares de la Crema: Esteban Conde; Joel Sacks, Alexis Niz, German Ré, Dimas Morales; Adrián Bastía; Ignacio Pussetto, Walter Serrano, Pol Fernández, Rodrigo Depetris; Federico González.

Muchos nombres vistieron tanto la camiseta de Boca Juniors como la de Atlético Rafaela, algunos de ellos son: Gastón Adrián Barroso, Andrés Sebastián Bogado, Germán Ariel Britez, Ariel Adrián Cólzera, Guillermo Fernández, Walter Nicolás Gaitán, Rubén Darío Gómez, Ezequiel Luis Medrán, Sergio Américo Otero, Paulo César Pérez y Juan Amador Sánchez.

El último partido de Boca Juniors fue el pasado jueves, los del Vasco lo ganaron 2-1 en la Bombonera. En esa ocasión, el rival era Montevideo Wanderers, y los goles los hicieron Komar y Osvaldo para el local y Riolfo empató transitoriamente para los uruguayos.

Roberto Sensini viene de una mala racha, ya que los últimos resultados (fines del 2014 y 2015) no son buenos. El DT de Rafaela declaró que pese a los fracasos en cuanto a victorias, nunca pensó en hacer un paso al costado: “Mientras el grupo me demuestre que puedo llegarle con los conceptos y siga observando las ganas de trabajar que tienen, eso no me pasa por la cabeza”. (Fuente: SM - Laopinion)

El cotejo Boca Juniors - Atlético Rafaela se repitió en nueve ocasiones y en ellas los goleadores son Nicolás Blandi con cuatro goles y Matías Donnet con tres anotaciones.

En el historial Boca Juniors - Atlético Rafaela, el Xeneize tiene ventaja en el historial entre ambos equipos, que se enfrentaron 9 veces: el xeneize ganó 5, empató 2 y perdió 2. Rafaela ganó los últimos dos encuentros. Boca 2 vs. Atl. de Rafaela 0 (Apertura 2003), Atl. de Rafaela 0 vs. Boca 1 (Clausura 2004), Boca 3 vs. Atl. de Rafaela 1 (Apertura 2011), Atl. de Rafaela 2 vs. Boca 2 (Clausura 2012), Boca 2 vs. Atl. de Rafaela 1 (Inicial 2012), Atl. de Rafaela 1 vs. Boca 1 (Final 2013), Boca 2 vs. Atl. de Rafaela 1 (Inicial 2013), Boca 0 vs. Atl. de Rafaela 3 (Final 2014), Atl. de Rafaela 1 vs. Boca 0 (Campeonato 2014).

Atlético Rafaela no arrancó bien este campeonato, en el que todavía no sumó puntos. Primero cayó frente a Argentinos 2-0, y luego contra Banfield, 4-1. El equipo dirigido por Sensini solamente sumó dos incorporaciones a lo que fue el plantel de 2014: Germán Ré y Guillermo Marino.

Boca Juniors cambió la cara, con respecto al fútbol que demostró el año pasado. Al parecer, los refuerzos y un cambio de actitud del plantel que estuvo en 2014 le dieron otra actitud a los de la Boca, que van punteros en este Torneo, con 6/6 puntos, y además lideran su grupo en la Copa Libertadores.