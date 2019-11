Resultado Atlético Rafaela - Racing (1-1)

23:09 ¡Nos despedimos en VAVEL Argentina! Esperamos que hayan disfrutado de la transmisión y nos reencontraremos en la jornada de mañana para más partidos de la Primera División Argentina.

23:06 Ignacio Pussetto: "Me sentí con confianza como para encararlo (sobre la acción del minuto 1). (Sebastián) Saja me la tapó y Rodrigo (Depetris) estaba en offside. Lo salimos a buscar en todo momento. Los puntos ya van a llegar porque venimos jugando bien. Va a ser difícil olvidarse de Lucas (Albertengo), pero voy a hacer lo posible para tratar de que se disimule un poco. Tengo la gambeta similar a él, es un gran amigo y se merece lo que le está tocando hoy. A Roberto (Sensini) lo bancamos a morir. Jugando así se nos va a dar el triunfo"

23:05 Nicolás Sanchez: "Por el trámite del partido el resultado el justo, por más que al segundo tiempo salimos con ventaja de 0-1 y nos hicieron un gol de casualidad. Había que hacer valer el triunfo en casa, no fue lo que vinimos a buscar pero no es un mal resultado. Nosotros, los que no venimos jugando tanto tenemos que demostrar por qué podemos jugar. Somos todos importantes porque venimos jugando cada tres días. Es una cancha que me gusta, por más que sea chica siempre me ha ido bien, y tenía ganas de encontrar el gol"

23:03 Adrián Bastía: "Hay que ser buena gente siempre, no solo cuando vas ganando, hay cosas que no se dicen en el futbol, a él (Saja) le puede pasar lo mismo. Hay que tener memoria, hay que ser buena gente. Estoy muy caliente. Lamentablemente me está tocando hacer los goles contra Racing y lo necesitabamos muchísimo. Es el primer punto del campeonato, hicimos un gran partido como en la cancha de Boca. Hicimos un desgaste importantísimo y nos pudimos llevar un punto. Estamos bien, está muy fuerte el equipo. De apoquito vamos a ir consiguiendo lo que trabajamos en la pretemporada"

23:02 ¡Es el final! Atlético de Rafaela (Adrián Bastía, min. 54) 1-1 (Nicolás Gabriel Sánchez, min. 44) Racing Club de Avellaneda.

90+3' Ignacio Pussetto cae dentro del área tras un simple choque con Iván Alexis Pillud. No era penal.

90+1' Gustavo Bou agredió a Alexis Niz, pero el árbitro Jorge Baliño (de mediocre actuación) no lo apercibió.

90' Se van a recuperar tres minutos.

90' Se picó! Adrián Bastía se enojó con Sebastián Saja porque su equipo no la tiró afuera.

88' Pablo Gaitán (Atlético de Rafaela) remata desviado.

86' La academia recibirá a Colón en el Cilindro y visitará a Defensa y Justicia en Florencio Varela en las próximas dos jornadas.

85' Próximos rivales de Atlético de Rafaela: Tigre (en Victoria), Rosario Central (de local).

83' Último cambio de Atlético de Rafaela: 17. Pablo Leonel Gaitán ingresa en lugar de 11. Federico González.

79' Último cambio de Racing: 20. Iván Alexis Pillud ingresa en lugar de 17. Marcos Acuña.

78' ¡Para qué te traje! Ignacio Pussetto (Atlético de Rafaela) se lo perdió a boca de jarro tras un error de Cabral. La pelota se marcha fuera.

78' Cambio de Atlético de Rafaela: 8. Guillermo Marino entra por 10. Guillermo Fernández.

77' ¡SEBASTIÁN SAJA! Salvando a Racing de un posible gol olímpico de Guillermo "Pol" Fernández.

75' Durísima falta de Nicolás Sanchez (Racing Club) sobre Ignacio Pussetto (Atlético de Rafaela). El defensor racinguista es amonestado (segunda en el campeonato).

73' Cambio de Atlético de Rafaela: 18. Sergio Sosa sustituye a 13. Rodrigo Depetris.

72' El remate de Gustavo Leonardo Bou (Racing Club) se va desviado.

70' Cambio de Racing: 7. Gustavo Leonardo Bou sustituye a 29. Facundo Castro.

69' Brian Fernández (Racing Club de Avellaneda) incurre en posición adelantada.

66' ¡Increíble lo que se acaba de perder Racing! Fernández definió tras una gambeta y en el rebote, Facundo Castro la envió desviada.

22:34 Esta imagen deja claro el penal que no se pitó por mano de Voboril.

63' Remate elevado de Germán Rodríguez Rojas (Atlético de Rafaela)

62' ¡Voboril salva a Racing! Venía el centro de González para Fernández, que estaba solo pero el lateral académico despejó a córner.

60' Adrián Bastía (Atlético de Rafaela) es amonestado.

60' Posible mano penal de Germán Voboril. Ignacio Pussetto atacaba el área racinguista y el balón daba en la mano del ex San Lorenzo y Godoy Cruz de Mendoza. Baliño desestima.

57' Cambio de Racing: El uruguayo 8. Washington Fernando Camacho ingresa en lugar del paraguayo 10. Oscar Romero.

56' Remató Joel Sacks (Atlético de Rafaela) desde fuera del área, desviado.

55' Ignacio Pussetto (Atlético de Rafaela) la hizo toda para él, pero la jugada no termina en nada.

54' Amonestado Adrián Niz en Atlético de Rafaela.

52' La ley del ex se hace presente en este partido. Le vuelve a marcar a Racing como en marzo del año pasado. Golazo del "Polaco" Adrián Bastía, campeón con la Academia en 2001. Se empata el juego, Atlético de Rafaela 1-1 Racing Club de Avellaneda.

52' ¡GOOOOOOOOOOOOOOLAZOOOOOOOOO DE ATLÉTICO DE RAFAELA!

49' Tiro libre que corresponde a Atlético de Rafaela. Falta sobre Pussetto.

47' Los jugadores que esperan en el banquillo de Rafaela son los siguientes:

25- Carlos de Giorgi

2- Sebastián Sánchez

22- Mauricio "Coco" Gómez

17- Pablo Gaitán

8- Guillermo Marino

19- Franco Jominy

18- Sergio Sosa

46' Todos los suplentes de Atlético de Rafaela comienzan los movimientos precompetitivos.

22:14 ¡MOVIÓ RACING! ¡YA SE JUEGA LA SEGUNDA PARTE!

22:04 Estas son las estadísticas de la primera parte

22:02 Este es el cronograma de partidos para esta fecha 4. La mejor cobertura, como siempre en VAVEL.com

21:58 Final del primer tiempo. Atlético de Rafaela 0-1 (Nicolás Sánchez, 44') Racing Club de Avellaneda.

44' Nicolás Gabriel Sánchez marcó de cabeza el 0-1 tras un centro del paraguayo Oscar Romero.

44' ¡GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DE RACING!

42' Racing tiene muchos errores defensivos, ahora Depetris nuevamente remató desviado por estar mal perfilado.

39' Remate elevadísimo de Alexis Niz (Atlético de Rafaela)

38' La Crema sigue buscando y ahora tiene otro tiro de esquina.

36' Atlético de Rafaela llega por vía aérea, centro de Morales y Alexis Niz cabecea elevado.

36' Gastón Díaz (Racing Club) despeja al córner.

32' ¡SEBASTIÁN SAJA! Gran atajada del arquero racinguista tras un cabezazo de Dimás Morales (Atlético de Rafaela).

31' Ignacio Pussetto remata ahora para Atlético de Rafaela, pero Nicolás Sánchez (Racing Club) deriva a córner.

30' Remate cruzado de Brian Fernández (Racing Club) que rebota en Alexis Niz (Atlético de Rafaela) y se va al córner.

28' Mal remate del paraguayo Oscar Romero (Racing Club)

24' Facundo Alfredo Castro (Racing Club) cabeceó desviado.

23' Tiro de esquina que corresponde a Racing Club.

18' Ignacio Pussetto (Atlético de Rafaela) incurre en fuera de lugar.

15' Esteban Conde (Atlético de Rafaela) contiene un remate de Brian Fernández (Racing Club)

14' Cobro de falta de Brian Fernández (Racing Club) que se va elevado.

11' Cabezazo de Jonathan Cabral (Racing Club), desviado.

9' ¡Desatención en el fondo de Racing Club! ¡Hay córner para Atlético de Rafaela!

7' Cobro de falta y balón que derivaba en el área racinguista, hubo una mano de Nicolás Sánchez pero el árbitro Jorge Baliño estimó que fue casual.

6' Germán Rodríguez Rojas (Atlético de Rafaela) remata desviado.

1' ¡Polémica! ¡Arrancó con todo el partido! ¡Gran jugada de Ignacio Pussetto (Atlético de Rafaela) y marca Rodrigo de Petris! Pero el gol de Atlético de Rafaela es anulado por un leve fuera de juego del delantero cremoso.

21:12 ¡MUEVE LA CREMA! ¡YA JUEGAN ATLÉTICO DE RAFAELA (30º, 0 puntos) Y RACING CLUB DE AVELLANEDA (17º, 4 puntos)!

21:11 Se realiza un minuto de silencio.

21:11 Así se para Racing:

21:10 Repasamos alineación y parado de Atlético de Rafaela:

21:07 Atlético de Rafaela como local ante Racing: ganó dos, perdio uno e igualó en otra ocasión.

21:05 ¡Aparece también el Racing Club de Avellaneda!

21:04 ¡Atlético de Rafaela a punto de saltar al terreno de juego!

20:51 La Academia tiene en sanidad a cuatro jugadores, tres delanteros (Carlos Núñez, Diego Milito y Facundo Castillón) y el mediocampista Mariano Bareiro.

20:46 Y estos son los siete suplentes del Racing Club de Avellaneda:

21- Nelson Ibáñez

30- Pablo Alvarado

20- Iván Alexis Pillud

19- Nelson Acevedo

8- Washington Fernando Camacho

26- Santiago Nagüel

7- Gustavo Bou

20:43 A continuación, el banquillo de Atlético de Rafaela:

25- Carlos de Giorgi

2- Sebastián Sánchez

22- Mauricio "Coco" Gómez

17- Pablo Gaitán

8- Guillermo Marino

19- Franco Jominy

18- Sergio Sosa

20:26 También hace oficial su formación el campeón vigente, el conjunto académico, que hoy oficiará de visitante (Imagen: @RC_unapasion)

20:24 ¡La Crema ya está confirmando su alineación! (Foto: @OficialAMSyD)

El último partido entre ambos equipos lo ganó 2-0 Atlético Rafaela, con goles de Sergio Vittor y Guillermo "Pol" Fernández.

El árbitro del encuentro será Jorge Baliño.

Atlético de Rafaela - Racing se enfrentarán en el Estadio Nuevo Monumental.

El jugador a seguir en Racing Club es Sebastián Saja, arquero de la Academia. El portero de 35 años se destaca por su buena labor bajo los tres palos, y hace poco llegó al récord de valla invicta en Racing con 587 minutos sin que le conviertan goles, superando así a Mario Cejas.

El jugador a seguir en Atlético de Rafaela es Adrián Bastía, más conocido como el "polaco" Bastía. Este jugador de 36 años de edad, se destaca por su entrega en todos los partidos y además, por haber debutado y jugado en el albiceleste de Avellaneda, allá por el 1998.

Diego Cocca, entrenador de Racing Club, también dialogó con los medios y dio el equipo confirmado que enfrentará esta noche al conjunto santafesino. El DT dio su opinión sobre su rival: "Rafaela es un equipo que en su cancha se hace fuerte. Dependerá de nosotros pensar bien las cosas para sacar ventaja". También aclaró la situación de Diego Milito: "Está pasando un momento en el que no puede ni trotar. No podemos regalar nada y él tiene que estar perfecto. Está haciendo todo lo humanamente posible para estar cuanto antes".

Roberto Sensini, DT de Rafaela, habló con la prensa sobre el último partido disputado frente al xeneize, y dijo al respecto: “Tratamos de buscar hacer un partido digno contra un equipo que sabemos que es superior a nosotros, pero no noté tanto esa diferencia principalmente en el primer tiempo”. Además, agregó: "Nos vamos mal porque siempre que estás cerca y no podes concretar algo, estás triste. No cambia el resultado, pero si me parece la imagen de un equipo que quiere revertir una situación delicada, no habíamos pensado en un arranque tan malo”. Acerca del futuro de su equipo, el técnico explicó: "Necesitamos resultados que es lo que tranquiliza y nos da serenidad para trabajar, yo creo que estamos en el camino”.

En el historial de enfrentamientos (que en total fueron nueve) tiene la ventaja Rafaela por la mínima diferencia: 4 victorias, 2 empates y 3 derrotas. El detalle: Racing 4 vs. Atlético de Rafaela 1 (Apertura 2003); Atlético de Rafaela 1 vs. Racing 2 (Clausura 2004); Racing 1 vs. Atlético de Rafaela 0 (Apertura 2011); Atlético de Rafaela 4 vs. Racing 2 (Clausura 2012); Racing 1 vs. Atlético de Rafaela 1 (Inicial 2012); Atlético de Rafaela 3 vs. Racing 0 (Final 2013); Racing 0 vs. Atlético de Rafaela 1 (Inicial 2013); Atlético de Rafaela 2 vs. Racing 2 (Final 2014); Racing 0 vs. Atlético de Rafaela 2 (Campeonato 2014).

El último partido como visitante de la "Academia" fue en Bahía Blanca, cuando se enfrentó a Olimpo por la fecha 2 del Campeonato. En esa ocasión, Cocca eligió un equipo alternativo para enfrentar al conjunto de Perazzo, y así guardar a sus titulares para los partidos de la Copa. Finalmente, los de Avellaneda no pudieron con los bahienses, y el partido terminó 0-0.

La actualidad de Racing es totalmente a la inversa de su rival: participa en el Campeonato y en la Copa Libertadores. Entre ambas competencias lleva disputado cinco partidos, de los cuales perdió uno (0-1 - Rosario Central), empató uno (0-0 - Olimpo) y ganó tres.

El último partido como local de la "Crema" fue derrota 0-1 ante Boca Juniors, con gol de Jonathan Calleri. El conjunto santafesino mejoró su juego a comparación de los dos partidos anteriores (1-4 frente a Banfield y 0-2 ante Argentinos Juniors).

Atlético de Rafaela aún no logró sumar puntos en lo que va del campeonato: tres derrotas al hilo lo obligan hoy a sumar de a tres. La salida de Albertengo (hoy en Independiente) perjudicó mucho al equipo de Sensini, que todavía no encuentra el rumbo hacia la victoria.

¡Buenas tardes a todos los lectores de VAVEL! Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre Atlético de Rafaela y Racing correspondiente a la fecha 4 del Torneo de Primera 2015 División "Julio Humberto Grondona". ¡Comencemos!