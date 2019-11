Resultado Colón - Boca Juniors 2015 (1-1)

Ahora sí, de esta manera, damos por finalizada una nueva transmisión de VAVEL.com; recordá que podés seguir todas las novedades del fútbol argentino, latinoamericano y del mundo en VAVEL. ¡Hasta la próxima y gracias por acompañarnos!

Gran partido brindaron Colón de Santa Fe y Boca Juniors. Fue empate 1-1 en el Cementerio de los Elefantes, con un Xeneize que fue superior casi en todo el partido. El Sabalero pudo igualar el juego con una jugada aislada, a partir de la cual fue mejor durante unos 10 minutos. Luego, se encerró en su área y supo sacar casi todo lo que llegó. ¿Las que no pudieron sacar? Fueron bien rechazadas por Broun, el mejor del partido en el local.

96' Señoras y señores, ¡se acabó el partido! Colón y Boca han empatado 1-1, con polémica y reclamos al referí en el final de los Xeneizes, que se quejan del gol anulado a Lodeiro

95' Tiene la última Boca, ¡atención que pasó Calleri! Le pegó bien y ¡Broun! ¡El arquero increíblemente sacó la última pelota del partido!

95' Villarruel que intenta, ¡pasó bien! Centro al área, le pega Poblete ¡afuera!

94' Centro de Lodeiro, los pasa a todos y le queda a Marín. Centro de nuevo y ¡Broun!

94' Centro de Gago, ¡va para Osvaldo! ¡Conti al córner! Justo corte del central

93' La tiene Gago, engancha al medio y ¡falta! Tiro libre peligrosísimo para el Xeneize

92' La tuvo Colón de contra. Guanca manejó, tocó para Becerra que le pegó de lejos, pero muy mal

91' Gago con la pelota, centro para Osvaldo ¡chilena sin efecto! Pasa de largo y le queda a Calleri ¡otra tijera! Pero corta Lazzaroni

89' Falta en ataque sobre Orion. Se anula la jugada, sale Boca

89' Busca Becerra, intenta un centro, pero se equivoca. Saque de arco ¡pero no! El árbitro marca córner

88' Al finalizar los 90, seis minutos más

88' Pelota a la derecha para Marín, centro que Landa manda al córner ¡pero Broun lo evita!

87' Jugaron en corto. Circula Boca, no finaliza nadie

86' Gran jugada de Boca. Gago, Lodeiro, Calleri y Osvaldo, encontrando una defensa y un arquero de gran momento. Córner para Boca

85' ¡Gran pase para Osvaldo! La tiene en el área, ¡dejó pasar a un defensa! ¡Remate al arco y Broun se queda la pelota!

84' Se quedó Colón. Boca busca por la derecha, circulando con Gago, Marín, Meli y Lodeiro. No logran encontrar espacios para filtrar pelotas al área

83' Está intentando nuevamente Boca, que va creciendo en el final. Calleri con un buscapié, saca la defensa ¡le quedó a Osvaldo de primera! ¡Afuera! Se lo pierde nuevamente el Xeneize

83' La tiene Erbes, ¡gran centro para Osvaldo! ¡Le pegó mal! La tiró afuera el delantero ex Inter y Juventus, entre otros

82' Ataque de Boca, intenta circular nuevamente, pero Colón no cede espacios

81' El partido está dormido. Boca no se recuperó del gol y Colón se conforma con el empate

80' Primera conexión entre Lodeiro y Osvaldo. El ítaloargentino quiso jugar con Meli, pero el ex Colón no llegó

79' Cambio en Colón. Entra Franco Lazzaroni, sale Ledesma

78' Se vuelve a interrumpir el encuentro. Ledesma se tiró al suelo nuevamente, parece que no puede seguir. Ya se prepara Franco Lazzaroni

77' Cambio en Boca. Sale Palacios, entra Daniel Osvaldo

77' Falta de Meli en mitad de cancha. Tiro libre para Colón. Está al borde de la segunda amarilla el de Salto

74' Amonesatado en Boca. Meli, por una dura barrida sobre Bíttolo

73' Ataca Colón, que está mejor que Boca. La tiene Guanca, no se la pueden sacar. Pase para Cuevas, ¡gran lujo del pibe! Centro al área, sale Orion y se queda la pelota

72' Centro de Erbes para Calleri. Sale Broun muy atento y se queda con la pelota

72' Meli mete la pelota al área, busca Calleri pero corta el defensa. Lateral de Boca

71' Ingresa nuevamente Ledesma

70' Se para el juego. Está golpeado Pablo Ledesma en Colón. Lo retiran en carrito

68' Cambio en Boca. Sale Martínez, entra Marcelo Meli

67 Amonestado en Colón. Eguren, por discutir con el árbitro

Estaba dormido Boca. No pudo definir con las varias chances que tuvo. Intentó, pero no llegó y los cambios se atrasaron. Llegó Colón, con una contra mortal, y empató el juego. Ahora, todo de nuevo

66' Se viene Boca, la tiene Martínez ¡gran corte de Ledesma! Pelotazo para Becerra, toque para Guanca ¡remató de lejos! ¡Golazo! ¡Gooooooooool de Colón!

66' Cambio en Colón. Entra Cristian Guanca, sale Ramírez

65' Ledesma intenta de lejos, ¡desvío en Marín! Córner

65' Lateral al área de Boca. Despeja Erbes ¡No, le pifió! Remate de Becerra ¡Díaz que corta!

64' Calleri es el más punzante en Boca, pero ya está cansado. Recién no llegó a un pase largo de Lodeiro. Colón es mejor en este pasaje del partido

62' ¡Atención! Buena contra de Boca. Ataca Gago, pelota para Palacios ¡Genial Bíttolo que corta!

62' Ataca con todo el Sabalero. Está dormido Boca, algunos cansados

62' Jugó rápido Colón, cruzó Torsiglieri, córner para Colón

61' Sale mal del fondo Boca, pierde la pelota. Becerra por la derecha, ¡el remate! Corta Díaz, lateral del local

61' Centro que no prospera, sale Boca

60' Amonestado en Boca. Lodeiro, por falta en media cancha

60' Falta en mitad de cancha de Lodeiro, tiro libre de Colón

59' Llega el centro al área de Gago. Saca la defensa, fue malo el envío

58' Ya se reaundó el juego. Lodeiro pasa profundo para Calleri, lo derribaron. Tiro libre desde la izquierda para Boca

57' Gago con el centro al área, ¡cabezazo de Calleri solo! El arquero Broun con la pelota, ¡que queda en la línea! ¡Cruza Lodeiro! ¡Gol! ¿No? El línea cobra el tanto, el árbitro lo anula, falta en ataque. Se para el juego, hay problemas en el área de Colón

55' Primera intervención de Becerra, abre para Ramírez. Centro del volante, no llega el delantero. El rebote le queda a Ledesma, pase para Tito Ramírez, uno, dos ¡tres jueguitos! El remate posterior muere en las manos de Orion

54' Cambio en Colón. Entra Raúl Becerra, sale Alario

54' Se para el juego, está caído Alario en Colón de Santa Fe. El técnico llama a Raul Becerra, se acabó el partido para el '9' sabalero

54' Se mueven los suplentes en ambos equipos. En cualquier momento se vienen los primeros cambios del partido

53' Va Boca al ataque. Lleva Gago ¡gran pase para Calleri que remata! ¡Broun! Excelente el arquero

51' La tiene Ramírez, ¡falta sobre él! Ley de ventaja, va Alario, no puede rematar y pierde la pelota

51' Toca y toca Boca. No puede hacer pie Colón. ¡Gran pase pinchado de Lodeiro sobre Calleri! Revienta la defensa

50' Está con más hambre de gol Colón en el segundo tiempo. Bien parada la defensa xeneize por ahora

49' Buen trabajo de Colazo y Torsiglieri bloqueando el ataque local

49' Quisieron jugar una pared entre Marín y Gago, pero la perdieron y queda mal parado Boca

48' Centro de Lodeiro, pelota del arquero Broun

47' Centro de Lodeiro ¡se desvía en Bíttolo! Hay córner, casi lo hace en contra el defensor

47' Eguren lo bajó a Gago en mitad de cancha. Se quejan los hombres de Boca, es la tercera vez que se comete esta misma infracción

46' Intenta jugar Lodeiro, pero lo tienen muy marcado. Tiene que bajar Martínez a colaborar

45' ¡Buen pelotazo de Ledesma a Alario! No llega el delantero, saque de arco

Sin cambios en los dos equipos

45' Quiso jugar rápido Landa para Alario. Mal pelotazo, saque de banda

45' ¡Empezó la segunda etapa!

Va a empezar el segundo tiempo, toca Colón de Santa Fe

Luego de un primer tiempo muy entretenido, Boca puede ir a los vestuarios más que conforme. Jugó bien, generó chances, circuló bien la pelota, se equivocó poco y marcó un gol. Por su parte, Colón decidió ceder el protagonismo a un equipo que siempre es complicado, tal vez un error, teniendo en cuenta la habilidad de Ramírez, Alario y Cuevas para manejar la pelota.

Las contras no fueron efectivas y, así, el Sabalero no pudo llegar al gol y pierde en su cancha. Lo mejor del equipo, justamente, se vio en ellos tres, que manejaron los hilos del equipo a placer.

Señoras y señores, el árbitro Germán Delfino marca el final del primer tiempo

45' Falta sobre Lodeiro, tiro libre para Boca

44' Pelota para Calleri que la aguanta ¡se la lleva bien, fenomenal Jony! Deja a dos en el camino, pase atrás que deja pasar Martínez, ¡le pega Lodeiro! ¡Afuera! Increíble lo que e perdió el uruguayo

44' Se jugará un minuto de tiempo añadido

42' Ramírez es el más claro en Colon. Quiso tocar para Bíttolo, pero el pase no llegó a destino

42' Ataca Boca ¡centro para Calleri que gana! Ataja Broun, pero había falta anterior del delantero

41' Mano de Calleri en ataque. Se está desvirtuando el juego, ya que ahora los jugadores reclaman todo

39' Centro para Eguren que la peina, pero revienta Torsiglieri. Palacios no pudo armar la contra y perdió, pero es lateral xeneize

38' Tiro libre para Colon, que manda mucha gente al área

37' Amonestado en Colón. Ramírez, por exceso verbal con el referí, reclamando una supuesta mano de Martínez en el gol, que no fue tal

36' Va con todo Colón buscando el empate. Alario intentó con un remate apurado, pero Orion controló bien

Otra vez la jugada arrancó en Gago, el motor del equipo, junto con Lodeiro. Colazo, al igual que Marín, está muy ofensivo, muy activo. El centro fue imperfecto, pero la defensa no notó que estaba Martínez por atrás, que usó todos sus recursos y puso el 0-1 parcial

35' Ataca Boca por izquierda. Gran apertura de Gago para Colazo. Centro para Calleri, pasa la pelota ¡le quedó a Martínez! Sale Broun ¡lo dejó en el camino! El remate y... ¡Gol! ¡Gooooooool de Boca!

32' Buen ataque de Boca, volviendo al juego del toque. Gran combinación entre Lodeiro, Martínez y Palacios. El Burrito no pudo conectar con Calleri finalmente

32' Se está calentando el juego. Cada jugada es discutida y ahora abunda el pelotazo

30' Amonestado en Colon. Es, justamente, Alario, el delantero sabalero

30' Se frena el encuentro, discute Torsiglieri con el árbitro por la repetición de infracciones de Alario, que ahora tocó el rostró del zaguero con el pie

29' Muchas faltas de los jugadores rojinegros en mitad de cancha, debido a la movilidad de Lodeiro y Martínez

28' Centro de Lodeiro ¡despeja Broun con los puños!

27' Va Palacios por derecha, quiere entrar al arco ¡falta! Tiro libre excelente para Boca, a pocos metros del arco

26' Centro de Lodeiro para Díaz, saca la defensa

25' Aparece nuevamente el Burrito en escena. Pase a Lodeiro, ¡devolución a Martínez, gran pared! Saca la defensa, es córner visitante

24' Toca en corto y rápido Colón. ¡Zurdazo de Villarruel! Afuera

24' Vuelve a aparecer en defensa Martínez. Esta vez robó a Cuevas, pero cedió un córner

23' Amonestado en Boca. El primero en el partido, Juan Manuel Martínez. Falta sin pelota en el retroceso

22' Mejora Colón, en los pies de Ramírez. Ahora el partido es de ida y vuelta, pero sigue siendo más Boca

21' Ataca nuevamente Boca por izquierda. Pelota de Erbes, toca para Gago, de primera para Lodeiro, se abre la jugada con Colazo, ¡que tira el centro! Saca la defensa. ¡La pelota le quedó a Gago que remata! Afuera. Rozó el palo el disparo de Pintita Gago, saque de arco

20' Se escapaba Palacios para Boca. Oportunísimo cruce de Conti, lateral xeneize

18' Ataque del local. Pase de Ramírez para Alario, ¡que se va! ¡Remate por abajo de Orion! Afuera, no le pegó bien el delantero sabalero

17' Arma la contra Colón ¡pero pierde! La pelota es de Palacios, toque para Calleri, devolución para Lodeiro, toque para Martínez, ¡centro al área! Mal cabezazo de Díaz, pelota afuera y saque de arco

17' Centro de Lodeiro, ¡cabecea Torsiglieri! Broun controla fácil la pelota

17' El pelotazo fue para Calleri, la aguanta el '9'. Quiere centrar pero hay córner

16' Dura falta de Cuevas sobre Martínez, así lo entendió Delfino que cobra y hay tiro libre para la visita

16' De a poco parece perder la paciencia el Xeneize. Aparecen los primeros pelotazos e imprecisiones

15' Ya se levanta el '5' de Boca, sigue el partido

14' Se para el juego, está caído Gago en mitad de la cancha, lo están atendiendo

13' La carta de ataque del local es por la derecha, con Cuevas. ¡Atención que sube el mismo! Pase al centro para Eguren ¡disparó! Díaz bloquea el intento, ese salva Boca ahora

12' Los laterales de Boca suben constantemente, Gago, Erbes y Lodeiro conectan mucho entre sí y los delanteros están inquietos. Es muy difícil para el Sabalero controlar a los xeneizes

11' Toca y toca la visita. Pelota de Gago para Calleri ¡es muy buena! La bajó Jonathan, la tiene Palacios, ¡el remate! ¡Broun! El rebote es de Calleri pero ¡saca la defensa! Se salva Colón

10' Sigue mejor Boca, pero muy pasivo, esperando con paciencia que se abran espacios

8' Saca el lateral Boca, ¡pase largo para Martínez! Está en el área, puede rematar pero cae y la pelota se va al saque de arco

8' Gago, Lodeiro, Gago ¡otra vez Lodeiro! ¡Gran jugada colectiva! El uruguayo en el área, puede rematar, centro atrás pero saca la defensa

7' Falta de Alario en la salida de la visita, tiro libre para Boca, pero quisieron tocar rápido y perdieron

7' Primera llegada de Colón. Buena jugada colectiva que terminó con centro de Cuevas por derecha, mal ejecutado. Sale Boca

6' ¡Atención! Centro de Gago para Palacios que ¡está solo en el área! ¡Cabeceó Palacios afuera! Era para pararla y rematar, se apuró y se perdió la apertura del marcador

6' Circula Boca la pelota. Cambia de izquierda a derecha y viceversa, esperando el espacio

5' Centro de Lodeiro, pero saca Eguren. Revienta la defensa y sale la contra

4' Sube Marín por derecha, recibe bien y ¡caño a Cuevas! Se mete en el área, centro y ¡córner para Boca!

3' Buena jugada colectiva entre Palacios y Lodeiro. El pase final fue para Calleri, que no pudo rematar ante el cruce de Landa

3' Lo decíamos y se equivocó Boca en la salida. No pudo Poblete y despeja Torsiglieri

3' Colón resignó el protagonismo y el control de la pelota a Boca. Espera al error del Xeneize

2' Buen ataque de Boca. Martínez encaró por izquierda, pero la defensa lo cerró a último momento

0' Quiso salir jugando Broun y se complicó la salida. Mucha presión de Palacios y Calleri

0' Primer ataque para Boca. Palacios llegó a fondo, pero no pudo centrar. Saque de arco

0' Señoras y señores, ¡empezó el partido!

Va a comenzar sacando Boca Juniors. Minuto de silencio previo al inicio

21:25 Cinco minutos para el pitazo inicial y ¡salen los equipos al campo de juego!

Formaciones

Boca: Agustín Orion; Leandro Marín, Daniel Díaz, Marco Torsiglieri, Nicolás Colazo; Fernando Gago, Cristian Erbes, Nicolás Lodeiro; Sebastián Palacios, Jonatahn Calleri, Juan Manuel Martínez. DT: Rodolfo Arruabarrena

Formaciones

Colón: Jorge Broun; Pablo Cuevas, Germán Conti, Lucas Landa, Mariano Bíttolo; Gustavo Villarruel, Gerónimo Poblete, Sebastián Eguren, Pablo Ledesma; David Ramírez; Lucas Alario. DT: Javier López

21:20 Faltan 10 minutos para el comienzo del encuentro. Aún los jugadores no han saltado al terreno de juego, ¡pero ya tenemos las formaciones!

Con respecto al historial de los partidos Colón - Boca Juniors lleva las de ganar el Xeneize, que en 73 partidos, ganó 41, empató 15 y perdió 13 veces. La última victoria en Santa Fe fue en el Apertura 2011 cuando se impuso por 2 a 0 con los goles de Nicolás Blandi en dos oportunidades. Mientras que el último triunfo Sabalero en su cancha, fue en el Clausura 2010 cuando ganó por 3 a 0 con los tantos de Esteban Fuertes y dos de Facundo Bertoglio.

Ahora repasamos los titulares del Club Atlético Boca Juniors: Agustín Orión; Leandro Marín, Daniel Díaz, Marco Torsiglieri, Nicolás Colazo; Fernando Gago, Cristian Erbes; Nicolás Lodeiro; Juan Manuel Martínez, Jonathan Calleri y Sebastián Palacios.

Estos serían los once de Colón de Santa Fe: Jorge Broun; Pablo Cuevas, Germán Conti, Lucas Landa, Mariano Bíttolo; Gustavo Villarruel, Gerónimo Poblete, Sebastián Eguren, Pablo Ledesma; David Ramírez; y Lucas Alario. Director técnico: Javier López.

Ultima victoria de Colón ante Boca en Santa Fe (Clausura 2010).

El Vasco consultado por estas declaraciones con mucha altura, evitó referirse al tema: "No tengo que dar ninguna opinión. Me hago cargo de lo que digan los jugadores de Boca y Pablo está en Colón. Hacer declaraciones sobre eso no me interesa, es energía que no tenemos que gastar".

"Todos sabemos quién es el buchón", dijo Ledesma sin mencionarlo, pero haciendo clara referencia a Orión. Y luego, agregó: "Conozco la verdad y se las podré contar a mis hijos. Ya quedó demostrado quiénes son los que realmente quieren al club". Además, al ser consultado sobre si lo saludará en el tradicional 'saludo FIFA', confesó: "No lo sé. Yo no descarto saludar a mis ex compañeros".

El amigo de Juan Román Riquelme dejó nuevamente en claro la guerra que mantiene con el arquero. Luego que ayer haya puesto en duda su capacidad como futbolista diciendo que "Boca necesitaba un arquero al que no le pesen los clásicos", hoy volvió a cargar contra su ex compañero.

Previo al duelo de esta noche, el volante con pasado en Boca en la pasada temporada, Pablo Ledesma, habló en la semana y reavivo la polémica entre Orión y él con declaraciones muy picantes, contando la pelea entre ellos dos que hubo en el campeonato anterior y que provocó que Pablo se fuera de Boca.

Para el encuentro de esta noche el entrenador López, hará una sola variante respecto al último partido que viene de empatar con Banfield, sin goles. Ingresa al once inicial Cuevas por Rodríguez.

Por su parte Colón, quiere empezar a sumar de a 3 unidades, todavía no lo hizo y actualmente se encuentre con 2 unidades, producto de 2 empates y una derrota. Será el primer encuentro que dirija López en Santa Fe, como técnico Sabalero, luego de haber agarrado a sus dirigidos la fecha pasada.

Estos son los lesionados que tiene el conjunto del Vasco; Adrián Cubas: desgarro recto anterior derecho; dos semanas de recuperación. Guillermo Burdisso: desgarro, grado 1, en el aductor izquierdo); dos semanas de recuperación. Pablo Pérez: distensión sóleo izquierdo; una semana de recuperación. Andrés Chávez: sinovitis en la rodilla izquierda; una semana de recuperación. Luciano Monzón: cervicalgia. Federico Carrizo: conjuntivitis. Alexis Rolín: contractura por sobrecarga en los aductores.

A su vez la lista de 19 convocados para concentrarse la completan Guillermo Sara, José Fuenzalida, Juan Cruz Komar, Marcelo Meli, Franco Cristaldo, Federico Carrizo.

Por su parte en el banco de suplentes estará el delantero estrella Daniel Osvaldo esperando la oportunidad para ingresar al campo de juego, y otro que vuelve al banco debido a los varios lesionados es el polifuncional Federico Bravo.

Boca tendrá cinco encuentros en 15 días, que incluye además dos viajes (a Venezuela y San Juan). Los encuentros son: Colón (este domingo), Zamora (el miércoles 11), Defensa y Justicia (el sábado 14), nuevamente ante Zamora (el martes 17) y San Martín de San Juan (el domingo 22).

Para el encuentro de mañana el entrenador dispondrá de 6 modificaciones con respecto al equipo que viene de ganar en la Bombonera ante Atlético Rafaela por la mínima. Ingresan al once inicial, Orión (vuelve tras cumplir fecha de suspensión) por Sara, Marín por Fuenzalida, Colazo por Monzón (lesionado), Erbes por Meli, Martínez por Carrizo y Palacios por Cristaldo.

El Xeneize va a Santa Fe en busca de defender la punta, conseguir los 3 puntos y así seguir como líder del torneo e invicto. Para eso el Vasco apela una vez más a la rotación de jugadores, ya que en los próximos 15 días tiene una seguidilla importante de partidos.

Así esta el Brigadier López, estadio de Colón de Santa Fe.

La cuarta fecha está en marcha y este domingo el Xeneize visita al Sabalero, a partir de las 21.30 con el arbitraje de Germán Delfino y que tendrá como asistentes a Juan Belatti, Sergio Viola y como cuarto árbitro Pablo Dóvalo.

Bienvenido a una nueva transmisión de VAVEL.com. Hoy estaremos con la 4 Fecha del Torneo de Primera División 2015: con el encuentro entre Colón Santa Fe - Boca Juniors . ¡Comenzamos!