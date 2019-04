Castellani: "Entreno más fuerte para no bajonearme"

Cuando Juan Román Riquelme decidió dejar el patio de su casa, los dirigentes salieron a buscar un jugador capaz de calzarse la número 10 azul y oro. El elegido por aquél entonces fue Gonzalo Castellani, de gran torneo con Godoy Cruz. Sin embargo, el volante no rindió como se esperaba, aunque él admitió que le cuesta aclimatarse a un nuevo equipo. La dirigencia no dudó en salir nuevamente al mercado a buscar un jugador capaz de reemplazar al ídolo y, así, el jugador surgido en Ferro fue perdiendo terreno.

En declaraciones a Siempre con Boca, que se transmite por AM 610, el volante se mostró angustiado por el presente que atraviesa: "No me está tocando jugar, se me está haciendo difícil. Estoy entrenando cada vez más fuerte para no bajonearme. No estoy acostumbrado a esto". Igualmente, Castellani reconoce que no ha logrado tener el nivel que pretendían el técnico y la institución. "Sé que no rendí de la mejor manera. Se trajeron muchos jugadores en mi posición", admitió el jugador.

El ex Godoy Cruz contó que habló con Rodolfo Arruabarrena y éste le dijo que contaría con chances de jugar: "Me dijo que no me deprima, que voy a tener chances. Estoy esperando la oportunidad. Él me conoce bien y sabe lo que puedo dar. Para mí vestir esta camiseta es un sueño y tan fácil no me quería liberar. Por eso me quedé".

Además, el surgido en Ferro admitió que el grupo lo apoya mucho en este difícil momento futbolístico que le toca atravesar: "Es un grupo muy bueno. Me hace bien saber que hay compañeros que te ayudan a no bajar los brazos".

Para finalizar, Castellani aprovechó para tirarle elogios a los últimos refuerzos del Xeneize: Nicolás Lodeiro y Daniel Osvaldo. Sobre el uruguayo dijo: "Lodeiro le dio otra dinámica al equipo, no sólo en el juego, también en la recuperación. Es un pibe muy humilde. Le deseo lo mejor, ojalá siga en este nivel. Se lo merece" y sobre el delantero: "Osvaldo tiene mucha técnica. Es un jugador diferente. Lo está demostrando y con goles".