Entrevista. Rodríguez: "me siento muy bien con el apoyo de Pipo"

Quedó luego de una prueba en la pretemporada, asombró a Gorosito. En su debut, en el Bicho y en Primera, marcó un gol a los segundos de haber entrado. Aunque todavía no ingresó de arranque, Pipo se lo plantea. Es Jonathan Rodríguez, delantero que habló para VAVEL Argentina, y mirá lo que dijo:

Pregunta: ¿Cómo te vas sintiendo en Argentinos?

Respuesta: Bien, contento. Primero por el recibimiento del grupo y del cuerpo técnico, que desde un principio me hicieron sentir cómodo. De a poquito voy adaptándome a jugar en Primera División, que es algo nuevo para mí. Por eso contento.

P: Viendo desde afuera al equipo, ¿qué podrías aportarle vos, si entras como titular?

R: Aportar, trato de aportar juego, juegue de titular, suplente, cinco minutos o diez. Así que siempre trato de dar para el equipo. Trato de aportar lo mejor. Quiero aportar lo mío y que ayude al equipo.

P: ¿Al equipo le falta gol? ¿Creés que podés aportar esa cuota de gol?

R: No sé si le falta gol al equipo, sino que falta el último toque. Como dice Pipo siempre, nos apuramos en dar el último paso, queremos ir rápido para adelante. Estoy tranquilo, porque sé la clase de compañeros que tengo, los jugadores que son. Los goles van a venir solos.

P: ¿Podés contar tu debut ante Colón? ¿El gol apenas ingresado?

R: Es algo impresionante. Es un sueño cumplido para mí. Siempre soñé con eso. En ese momento fui el chico más feliz del mundo, creo yo. Muy pero muy contento.

P: ¿Qué tanta confianza te genera Pipo? Hubo una declaración para vos, la última conferencia de prensa.

R: Muchísima confianza. No sólo la declaración después del partido contra Chicago (Gorosito dijo: "estamos viendo si Jony Rodríguez va de entrada, está muy bien"), sino que en la semana me habla mucho me da mucha confianza, me apoya. Me siento muy bien con el apoyo de Pipo, del cuerpo técnico, y de mis compañeros. Vamos a darle para adelante, somos un grupo humilde, unido, que tiramos todos para el mismo lado. Trato siempre que me toca, aportar lo mío. Si me toca de titular, lo voy a hacer, sino si me tocan diez minutos, y si no juego lo haré en el banco.

P: ¿Podés dar una meta para el torneo en lo personal, y para el equipo?

R: En lo personal, voy a tratar de sumar minutos. Después viendo, en el transcurso del torneo, si me puedo ganar un lugarcito, para terminar jugando de titular. Y sino tranquilo esperando mi oportunidad. En lo grupal, creo que todos queremos terminar arriba, en los primeros puestos. A pesar de que no tenemos mucho renombre, como Boca o Racing que tienen dos planteles, somos un equipo joven y tenemos pensado terminar ahí. Vamos a ver que pasa.

P: ¿Cómo fue que quedaste en el Bicho?

R: Mi representante habló con un dirigente en Argentinos. Primero Vélez, me dio pase libre. Por eso mi representante, habló con la dirigencia para hacer una prueba. La dirigencia aceptó. De ahí viaje a Mar del Plata, para que me pudiera ver el plantel. Tuve la suerte de meter dos goles en la pretemporada, a pesar de una lesión que tuve en el medio. Cada vez que hicimos fútbol, tuve la suerte de que me fue bien. Cuando volvimos de pretemporada, un entrenamiento en la UTA, Gorosito me dijo que me iba a sumar en el plantel.

P: ¿Qué te dice Pipo antes de meterte? ¿En qué posición te quiere? ¿Y dónde querés jugar vos?

R: Yo siempre trato de hacer lo que quiere el técnico. Pipo me dice que juegue en el área, cerquita de Rinaldi, cada vez que entro. Pero con el transcurso del partido, lo lleva a uno mismo a tirarse a un costado y demás. Y antes del partido, me da confianza. Me dice que juegue, que tengo libertad, que las cosas van a salir bien.

*Entrevista exclusiva llevada a cabo el día viernes 3/4.