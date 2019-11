Nuñez: "Cuando vuelva a una cancha, quiero que sea con la camiseta de Racing"

"Es un momento muy duro. No hay palabra de agradecimiento para el apoyo que me da la gente de Racing. Solo les digo que voy a poner lo mejor de mi para volver pronto". Esas fueron las palabras que dijo Carlos Nuñez por el momento que esta pasando. El delantero de la Academia sufrió una rotura de ligamento cruzado y habló con Esto es Racing (AM 570) sobre su lesión. "Sentí que algo se había roto. Cuando me sacaron en camilla sentí que la gente me aplaudió cuando salí y eso me dio la fuerza para seguir. Decidí jugar, pero sentía dolor en todo momento. Nunca tuve un dolor como ese en mi carrera", contó.

"Dicoteca", como lo apodan, agradeció a los hinchas de Racing por los mensajes que le hicieron llegar a través de las redes sociales: "Lo que me demostró la hinchada en tan poco tiempo me pone orgulloso de mi mismo, siento que estoy haciendo las cosas bien. Quizá no jugue muchos partidos, pero lo poco que jugué fue con el corazón. Que se queden tranquilos que quiero volver y quiero jugar en el club".

Si bien el jugador estará entre 6 a 8 meses fuera de la cancha, Nuñez sorprendió a sus compañeros cuando apareció en el hotel donde ellos estaban concentrando y se quedó a pasar la noche. "Pudiendo estar con mi familia, decidí quedarme con mis compañeros. Quiero aportar lo que sea", dijo el delantero, dando su muestra de apoyo al plantel.

Por otro lado, Carlos habló sobre el partido que enfrantará la Academia frente a Táchira por Copa Libertadores, y no dudó en que el equipo logrará su propósito de quedar como el mejor de su grupo: "Cuando el grupo está unido, se logran cosas importantes. Así Racing logró el campeonato. No hay dudas que vamos a clasificar primeros".

El uruguayo, que se encuentra a préstamo hasta diciembre en el club, sabe que a penas se recupere su contrato se termina. Por eso, contó que habló con su representante para estirar su estadía en Avellaneda: "Le dije que de verdad le estaba tomando aprecio al club, la gente me ha tratado como en ningún otro club y eso se respeta. Cuando vuelva a una cancha, quiero que sea con la camiseta de Racing". Y agregó que "si me piden hoy que firme un contrato de por vida en este club lo firmo, porque me siento muy comodo".

Mirá el agradecimiento de Nuñez a los hinchas por su apoyo: