Bochini: "A Almirón le dieron muchas oportunidades y no las pudo aprovechar"

Si uno menciona a Ricardo Bochini, indirectamente está mencionando a la historia ganadora de Independiente. Estuvo en el club de Avellaneda desde 1972 a 1991, ganó 10 títulos internacionales y otros 4 en el ámbito local. Autor de goles fantásticos, pases mágicos y gambetas muy recordadas, ‘El Bocha’ es sinónimo de buen fútbol y por eso es el máximo ídolo de la institución.

Por eso cada vez que expresa su opinión todo el ‘Mundo Independiente’ está atento y ésta tarde el eterno ‘10’ lo volvió a hacer. En esta ocasión lo hizo en “Gol de Vestuario” (Radio El Sol 1450), tras la caída de Independiente en el ‘Clásico de Avellaneda’ ante Racing por 1-0, que llevó a la posterior salida de Jorge Almirón como DT de la institución.

Sobre la caída ante la ‘Academia’ manifestó que "la actitud estaba, pero se encontró con un Racing que lo superó, hizo mejor las cosas. Los jugadores siempre quieren ganar el partido, pero no salieron las cosas y sí a Racing". A lo que agregó: "Si hay un partido que la gente no quiere perder es contra Racing, después de eso se decide lo de Almirón".

Cuando se pronunció sobre la salida del DT mencionó que la misma "es lógica. A Almirón le dieron muchas oportunidades y no las pudo aprovechar, el equipo no tuvo una regularidad". Si bien se ha dicho que la idea de juego era la acertada para un club del ‘Paladar Negro’ como Independiente, la leyenda contrapuso: “Trataba de jugar la pelota por abajo, pero para mí no estaba decidido con qué esquema. Un día jugaba con un equipo y a la fecha siguiente cambiaba todo el esquema, es lo complicó. El equipo no tenía un estilo definido, estaba desconcertado".

De cara al futuro, también soltó una bomba para el lado de la dirigencia: "Escuché a Moyano decir que iban a buscar un DT con el perfil de Almirón, pero no se sabe qué perfil tenía". Además sobre los próximos refuerzos comentó: "No sé cuál es el proyecto de la dirigencia. Hay que traer jugadores de categoría, no ocho y que no jueguen".

Si bien se mostró preocupado al decir que "el ‘Rojo’ está en un mal momento futbolístico, la campaña es muy mala y no juega como se esperaba", contrapuso que "con el plantel que tiene, hay solo 4 o 5 equipos por encima de Independiente. Se perdieron muchos puntos fáciles". ¿Qué hay que hacer para dar el salto? "Hay que traer jugadores para pelear un campeonato, de nivel. No te sirve traer 10 y que no jueguen".