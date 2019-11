Arruabarrena: "Veo difícil lo de Tevez"

El sueño de los hinchas de ver a Carlos Tévez nuevamente con la camiseta de Boca puede hacerse realidad. El delantero, que se encuentra en Chile junto a la Selección Argentina para disputar la 44º edición de la Copa América, tiene contrato por seis meses con la Juventus, aunque es seguro que no seguirá en el conjunto italiano. Carlitos no quiere firmar un nuevo contrato extenso, pese a los intereses del Atlético Madrid y el PSG, ya que tiene la idea de regresar al Xeneize.

Pese a que el presidente de la institución de la Ribera dijo que hablará con el jugador, Rodolfo Arruabarrena cree que la situación del Apache es un tanto más complicada. "A Tevez hoy lo veo lejos de Boca. Creo que sí. Carlos tiene un sentimiento por este club. Pero está en su mejor momento hoy. Nadie me dijo nada igualmente. Yo hasta que el jugador no esté entrenando con nosotros no doy por hecho nada. Pero a mi criterio es una opinión a partir de la sensatez, en verlo cómo está, en su situación actual, en las ofertas que le llegan de otros lados... La verdad es que lo veo muy difícil. Capaz estoy diciendo una burrada pero es lo que veo", manifestó el entrenador.

En declaraciones a América & Closs, el DT xeneize habló de otras cuestiones que rondan y preocupan en el Mundo Boca. Una de esas cuestiones fue el notorio bajón futbolístico que sufrió el plantel, tras la eliminación de la Copa Libertadores: "Este es un plantel joven con chicos que han asumido responsabilidades y han dado la cara. Tenemos que sacarles el mayor rendimiento. Es obvio que han tenido altibajos normales. Durante gran parte de este semestre los rendimientos de muchos jugadores fueron altos y en este último tramo bajaron bastante. El que mantuvo la regularidad fue el Cata Díaz. Y Bentancur respondió muy bien cuando lo usamos. Los demás fueron irregulares".

Siguiendo la misma línea, el entrenador volvió a referirse a la eliminación de la Copa Libertadores: "Me dolió quedar afuera de la Copa. Pero por lo que venía después y lo que teníamos que demostrar, me dolió más haber perdido con Aldosivi y Vélez por el torneo".

De cara al próximo semestre, el equipo sufrirá algunas bajas. Una de ellas, casi con seguridad, será la de Daniel Osvaldo, quien además atraviesa un duro momento personal. Sobre el ex Huracán, el Vasco Arruabarrena afirmó: "Tiene una situación personal que solucionar. Me preocupa la persona a mí. Han pasado ya un par de días pero la última vez que vino con nosotros estaba bien, anímicamente golpeado, pero a mí lo que me preocupa es que solucione lo personal. Hoy para la pretemporada no cuento con él. Por lo menos, por ahora. Después también hay un tema económico que siempre estuvo y es difícil de solucionar. El tiene un contrato en un club inglés que es muy difícil, para mí imposible, que se pueda respetar en la Argentina. Tratando de su parte bajar un poco también es difícil. Si no llegamos a tenerlo, Calleri es obvio que es su reemplazante. Después veremos si es necesario ir a buscar otro jugador en ese puesto o no".

Otro de los jugadores que no continuarán en la institución es Juan Manuel Martínez, quien ya retiró sus pertenencias de la institución y busca ofertas. Para Arruabarrena, "el Burro ha rendido". Sin embargo, "la lesión en la Sudaméricana le vino en su mejor momento", dijo el Vasco y añadió: "Le costó en la pretemporada, después volvió y tuvo algunos partidos buenos. Pero después son decisiones y gustos del entrenador. Asumo yo la responsabilidad de no haber sacado mejor provecho a su rendimiento. Es un chico que puede dar mucho más de lo que dio aquí".

Para finalizar, el técnico dijo que ahora no hará un balance de su gestión al mando del plantel, ya que lo hará "cuando terminen el campeonato local y la Copa Argentina". Aunque, se mostró contento por el trabajo realizado hasta ahora: "En cuanto a resultados, ha sido muy bueno. En cuanto al funcionamiento, por momentos ha sido bueno, por momentos muy bueno y por momentos no tan bueno".

