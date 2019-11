Marcelo Larrondo: "Sería lindo quedarme acá"

El mercado de pases de verano fue alto en el Matador. Son nueve los jugadores que llegaron en busca de reforzar el equipo; algunos libres, otros sin oportunidades en sus clubes anteriores, y otros de una gran jerarquía que en un úñado de partidos demostraron todo su potencial: el ejemlo más claro es el de Marcelo Larrondo.

El oriundo de Tunuyán tuvo ua carrera particular: comenzó en Sportivo Desamparados, fue a probarse a River Plate; primero se fue a Uruguay (para Progreso) y luego emigró para Europa, donde jugó en Siena, Fiorentina y Torino, en el Calcio. Con la maduración justa a sus 26 años, llegó en enero a préstamo por seis meses, pero él y todo Tigre busca que se quede. A continuación, la charla a fondo con el talentoso goleador.

P: ¿Cómo fue tu paso por el futbol europeo?

R: Fue algo muy lindo, me fui de muy chico, tenÍa 18 años. La verdad que una linda experiencia, la pasé muy bien, crecí futbolísticamente mucho, compartí vestuario con jugadores importantes y eso para mí, personalmente y como futbolista, fue algo muy lindo.

P: ¿Cómo es el fútbol italiano y que diferencias encontrás con el fútbol de acá?

R: Es un poco más rápido y te encontrás con jugadores de nivel más importante, creo que es un poco mas diferente desde el juego, la parte ofensiva y los técnicos trabajan mucho en la parte táctica, eso lo note mucho acá. La verdad que sí, es muy distinto al fútbol argentino.

P: ¿Creés que los futbolistas que fueron a Europa y vienen acá están mas dotados técnicamente?

R: Puede ser, sí. Creo que haya técnicamente y el nivel de jugadores es mucho más alto, creo yo. Venís a jugar y un poco la diferencia la podés sacar acá técnicamente y físicamente porque los jugadores haya son un poco más fuertes. Hay diferencia técnica.

P: En el fútbol argentino, ¿creés que se busca sacar muchas ventajas?

R: Sí, es muy competitivo, me di cuenta que cualquier equipo le hace partido a cualquiera, se puede jugar un Defensa y Justicia con Boca y lo gano. Ya sea con Boca o con River. Es muy parejo el nivel del fútbol. Creo que puede salir campeón cualquiera.

P: ¿Considerás que también se buscan sacar ventajas fuera de lo futbolístico?

R: No, para eso los equipos se preparan para competir, sin tiene que jugar Copa Libertadores o Sudamericana, tienen un equipo competitivo para poder afrontar cualquier situación. Es verdad que a veces ayuda un poco más a los equipos que no juegan la copa con otros que si la está compitiendo, si podés sacar un poco mas de ventajas.

P: ¿Qué recordás de tu paso por River? ¿Y qué cosas positivas sacás de esa experiencia?

R: Fue muy rápido, estuve un año nada mas, estuve muy poco. Fue algo muy lindo en el sentido de que era muy chico, fue un sueño estar ahí, fue lindo estar ahí con jugadores que ahora les están yendo muy bien y eso me da placer; todavía tener contacto con los compañeros, lo disfruté mucho porque fue algo que pasó muy rápido.

P: ¿Por qué decidiste volver a Argentina?

R: Estuve 8 años en Italia, y tal vez necesitaba cambiar un poco el aire, quería recuperar un poco de pila la verdad que me sentí muy cómodo, jugar acá en Argentina para mí era una cuenta pendiente de muy chico, no pude debutar en la Primera. Lo que estoy haciendo lo estoy disfrutando y es algo muy importante para mi carrera.

P: ¿Con qué club te encontraste? ¿Fue muy difícil adaptarte al plantel?

R: Me encontré con un equipo muy lindo, muy humilde. Apenas llegue me sentí como si estuviera en casa. Porque Tigre al ser el primer equipo en el que debuté en el futbol argentino, va a ser algo muy importante para mi carrera y para mi corazón. Llegar acá, en Argentina, y jugar con Tigre es algo importante para mi vida. Me encontré con jugadores importantes, con ganas de progresar, eso me puso muy contento y me dieron mas ganas de seguir acá y estoy muy contento.

P: ¿Cómo analizás el presente del equipo?

R: No arrancamos muy bien, el equipo se encontró en la quinta o sexta fecha. Estamos haciendo un campeonato muy importante y muy positivo. En la tabla de posiciones estamos en una posición importante, el partido con Independiente fue difícil, en el sentido que estuvimos 21 días sin jugar, eso nos afectó mucho. Pero el equipo ha crecido mucho y estamos para cosas importantes.

P: ¿Te gustaría quedarte en el club?

R: Sí, sería muy lindo quedarme acá, yo vine con una idea de poder sumar y de poder ganar algo con Tigre, mi idea es quedarme acá, pero tan solo no depende de mi, sino del Torino, porque todavía soy propiedad de ellos, tengo un año mas de contrato, tienen que arreglar con ellos también y no va a ser fácil, pero mi idea personal es quedarme 6 meses más.

P: ¿Cómo te sentís con el “Chino” Luna como compañero de ataque?

R: Al principio no arrancamos muy bien, porque tenemos características mÁ o menos parecidas y nos costó un poco adaptarnos, pero yo creo que lo venimos haciendo bastante bien y tratamos de ayudar al equipo para sumar, y jugar con el Chino, que es un jugador muy importante para el club, me enorgullece.

P: ¿Creés que entraste en la consideración del hincha de Tigre?

R: Yo pienso que si. Trato de dar el máximo en cada partido y de dejar todo en la cancha, vine con humildad, con ganas de trabajar y también intento hacer las cosas lo mejor posible. Y si no se me dan los goles, trato de dejar lo mejor en la cancha y satisfacer al hincha.

P: ¿Te costó la adaptación al fútbol argentino?

R: Lo estuve hablando con Gustavo (Alfaro) y me pude adaptar rápidamente, han venido jugadores que le ha costado, como máximo seis meses de adaptación, yo creo que lo hice bastante bien. me acostumbré a la fricción, al roce. No fue fácil, es un fútbol muy diferente, no es fácil adaptarse y uno tiene que estar acostumbrado para cualquier cosa.

P: ¿Cuál fue el mejor partido de tu carrera?

R: Fueron muchos, pero me quedo con debutar con un equipo la importante como la Juventus, Siena-Juventus: íbamos perdiendo 3-0, entré en el segundo tiempo, y empatamos 3-3, ese partido lo juegué cuando tenía 19 años, ese es un recuerdo muy lindo.

P: ¿Es muy distinta la vida que llevabas en Italia a la que llevás acá?

R: No, es parecida, la vida mía, estoy siempre con mi familia, ahora tengo una hija que es lo importante que tengo y siempre fui tranquilo de estar siempre en familia, de salir y disfrutar con ellos y lo que hacía en Italia trato de hacerlo acá, ser familiero y compartir. No me cambió nada.

P: ¿Unas palabras para el hincha de Tigre?

R: Me sorprendí desde el primer momento, se siente el calor de la gente, es muy lindo venir a la cancha y ver como sienten los colores, tal vez un poco diferente a los hinchas italianos ya que son menos pasionales. Acá es muy lindo, nosotros damos el máximo y poder sumar la mayor cantidad de puntos posibles. Queremos poder ganar algo con Tigre, es lo que más queremos nosotros y poder trasmitírselo a los hinchas.

En la pretenporada, le ganó el puesto a Sebastián Rincón y jugó 13 de los 14 partidos del equipo en el torneo, con tres goles anotados. Se acomodó rápidamente y con un semestre interesante que se avecina, Alfaro quiere contar con él. ¿Se quedará el mendocino?