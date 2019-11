Lucas Aveldaño: "Tengo algo pendiente"

Lucas Aveldaño llega hoy a Córdoba para definir su continuidad o no en Belgrano. El defensor estuvo a préstamo seis meses en Nueva Chicago y debe regresar al Pirata, dueño del 60 por ciento de su ficha y donde tiene contrato por un año y medio más. "Quiero saber la idea. Hace un mes, un dirigente (Jorge Franceschi) se comunicó conmigo diciéndome te espero en junio. Ir al exterior es casi una última oportunidad, pero ahora estoy enfocado en volver", dijo el Pelado.

"Es cierto que sería ideal ir a préstamo con una opción"

En el Torito disputó doce juegos y convirtió dos goles, pero a nivel grupal y personal, el rendimiento no fue el mejor. "Cuando las cosas van mal, no tenés suerte. Hubo partidos que no merecimos perder, pero faltó experiencia. El salto de categoría fue demasiado pero ojalá que ahora con la llegada de (Rubén) Forestello puedan enderezarse. Me voy dolido por no cumplir el objetivo de sumar", expresó Aveldaño.

Al ser consultado si se fue del Celeste porque iba a quedar relegado, el jugador de 29 años reconoció que: "Un poco la salida fue por eso. Hubo una oferta del Barcelona de Guayaquil. La negociación estaba avanzada, el Ruso (Ricardo Zielinski) a último momento se enteró y quiso buscar un central más. Pero el técnico del Barcelona en ese momento, le dio prioridad a un volante y ahí se incorporó Braian Aleman que terminó ocupando el último cupo de extranjero y no pude ir. Y justo ahí llegó el Chiqui (Claudio Pérez)".

Por último admitió que desearía continuar en el club, ya que "tengo una cuenta pendiente con Belgrano. La Copa Sudamericana me motiva mucho porque la jugamos la otra vez y quedamos afuera rápidamente. Me motiva el hecho de poder tener revancha y además, aprovechar el buen comienzo de torneo del equipo. Me gustaría quedarme y si se da una oferta de afuera, la decisión no pasará exclusivamente por mí".

Reunión por Lema

En la jornada de hoy, también se reunirán el empresario Jorge Cyterszpiler y el presidente de Belgrano, Armando Pérez para consensuar la continuidad de Cristian Lema. El zaguero tiene contrato hasta 2017, pero existe una cláusula de recisión en caso de que la B no le compre la ficha (o una parte de ella) antes del 30 de este mes. De ninguna de las partes existe intención de cortar con el vínculo y al decir que no habrá inconvenientes, todo parece indicar que el defensor proseguirá en Alberdi.