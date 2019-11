Entrevista. Joaquín Laso: "Nosotros estamos bien"

Arribó el mercado de pases pasado desde Sportivo Italiano, que militaba la B Metropolitana, y demostró varias cosas interesantes. Apenas jugó cinco partidos completos, pero es evidente que está para más. Esto fue lo que dijo Joaquín Laso, el defensor central de 25 años que juega en el Bicho.

Pregunta: ¿Con qué te encontraste en Argentinos Juniors y en Primera División?

Respuesta: Lo que todos buscan. Jugar en la máxima categoría; el nivel, la calidad, la categoria, y, obviamente, la resposabilidad que lleva jugar en un equipo de Primera División. Después no mucho más.

P: En Argentinos está hay muchos jugadores en el puesto de defensor central. ¿Motiva esto o todo lo contrario?

R: Siempre es una motivación. No sólo el tema de los compañeros, sino el hecho de poder jugar o participar de los partidos ya te motiva para ganarte el puesto, no importa la cantidad de jugadores que haya, no cambia. La calidad de los jugadores, sí, a que uno tenga que hacer un esfuerzo mayor al que haría en otro lado.

P: ¿Te ves jugando en alguna otra posición que no sea de central si te lo pide Gorosito?

En el caso de que (Gorosito) me necesite, no voy a tener ningún problema. R: He jugado de lateral. Obviamente de lateral me va a venir más cómodo el lado de mi pierna hábil, va a ser más fácil. Y de cinco por ahí también... obviamente voy a brindar más marca que juego. En el caso de que me necesite, no voy a tener ningún problema.

P: ¿Cómo es tu relación con la hinchada de Argentinos? Muchas veces se te aplaude la actitud.

R: Sí, no sé. Mis familiares -mujer, amigos...- me dicen eso, y por ahí no lo he notado tanto. Es lindo, la verdad, tener el apoyo de la gente. Uno juega más tranquilo. Te da apoyo para la próxima jugada siempre.

P: "En las crísis hay oportunidades" asegura un dicho. ¿Creés que este mal momento del equipo te dio la oportunidad, al menos en el último partido, de mostrarte cuando en otro momento Pipo hubiera no arriesgado a probar?

R: Sí, obviamente. En estas situaciones, cuando no se dan los resultados, uno empieza a probar otras cosas. Por ahí había quedado relegado yo por las expulsiones que me habían tocado. Ahora tuve esta chance (vs. Godoy Cruz), otra vez. Creo que la aproveché al máximo, no sé si desde la actuación, pero desde la actitud mía busqué estar todo el tiempo predispuesto y con ganas de hacer las cosas bien. En ese sentido estuve bien.

P: ¿Cómo está el ánimo en el plantel?

R: Bien, nosotros estamos bien. Obviamente, la situación no es la mejor. Sabemos la responsabilidad que tenemos para sacar esto adelante, y lo importante que es para toda la gente, el club, y lo que costó volver a Primera Divisón. Sentir que esto se pone en riesgo obviamente a nadie le gusta. Entonces desde nuestro lugar vamos a hacer todo lo posible para estar lo más tranquilo, y que la gente no esté preocupada ni esté mirando las tablas de abajo.

P: ¿Cuál o cuáles creés que son las salidas a esta mala racha?

Sí sé que de esto, como en todo, se sale con trabajo, intentando minimizar los errores, intentando no cometer errores que nos ha ayudado a perder partidos.. R: No sé si le encuentro cosas puntuales. Sería fácil sino, ver el problema y solucionarlo y salir de la mala racha. Sí sé que de esto, como en todo, se sale con trabajo, intentando minimizar los errores, intentando no cometer errores que nos ha ayudado a perder partidos... Este último empate no fue lo mejor pero logramos mantener la valla invicta, pasamos momentos de buen juego. Eso es importante.

P: El otro lado de la pregunta, que es el lado más feo: ¿por qué le cuesta tanto a este equipo conseguir buenos resultados?

R: Es la regla de todos los equipos del fútbol hoy. No hay muchos equipos que consigan regularidad, una seguidilla de victorias. Es más común en Boca, River, San Lorenzo... pero así y todo tampoco tan marcado. Las rachas no sólo se deben a jugar bien. Está la cuota de suerte también. Cambió un poco para nosotros en el último partido, ligamos. En la confianza nos ayuda. No vamos a cambiar de venir perdiendo 5 partidos a ganar 6 partidos. Pero empatando, empezando a trabajar en la confianza... va a ser fundamental.

P: ¿Cuál es el objetivo colectivo y el personal de acá a fin de año?

R: En lo colectivo hacer la mayor cantidad de puntos. Obviamente, sin ponernos presiones, queremos terminar lo más arriba posible... si se puede clasificar a una copa, buenísimo. Pero lo principal es hacer un buen colchón de puntos para no estar pensando en la tabla de abajo. En lo personal, seguir teniendo minutos, partidos. Obviamente, no sólo partidos, sino mantener un buen nivel, sentirme bien, y colaborar lo más que pueda para que la situación sea la mejor.