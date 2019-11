Ricardo Zielinski: "La sensación es que perdimos dos puntos"

Una vez finalizado el encuentro, que su equipo empató 0-0 ante Racing en Avellaneda, Ricardo Zielinski abandonó la zona de vestuarios muy molesto con el resultado, ya que Belgrano, incluso con un jugador menos, fue el que más cerca estuvo de quedarse con los tres puntos. De todas maneras, el Celeste sumó un buen punto frente al último Campeón y se mantiene sexto con 34 puntos, a seis de la punta.

"Me voy con un sabor amargo, creo que lo podríamos haber ganado. Lo trabajamos bien, pero nos vamos con bronca", manifestó el Ruso, quien además agregó: "Entramos al vestuario y todos teníamos la misma sensación, que lo podríamos haber ganado. Creo que nos quedamos con poco".

El DT del Pirata destacó también: "Hubo otro penal claro contra Rigoni que no nos dieron. Además, no estamos finos a la hora de definir, ni en los últimos metros. Nos falta más serenidad para concretar las que tenemos, pero seguramente en algún momento se nos abrirá el arco".

Cinco penales ejecutó el Celeste. Convirtió dos y le atajaron tres.

En alusión a la inmejorable chance desperdiciada por Cristian Lema, desde los doce pasos, Zielinski recordó: "Venimos errando tres penales, podríamos tener seis puntos más. Hay que seguir remando".

Por último, el entrenador completó: "Estoy conforme con lo mostrado por el equipo. Hoy merecimos un poco más y por eso no nos vamos satisfechos. Es una cancha difícil, pero veníamos a sumar los tres puntos, aunque desde este lugar tratamos de pelear y ser competitivos con un plantel de 14 jugadores y un montón de chicos".

Sebastián Prediger: "No sé porque me echó"

Minutos después de que Sebastián Saja le contuviera el penal a Lema, el volante de Belgrano forcejeó con Washington Camacho y Néstor Pitana amonestó a los dos. Como el Perro ya tenía amarilla debió irse expulsado. Al respecto el ex Colón dijo: "Veníamos de un penal, la gente gritaba, Camacho se cae y me expulsa".

"No sé por qué me pone amarilla en el primer tiempo cuando (Diego) Milito me pega una patada y me corta. No sé, pero a la hora de hacer lo mismo para el otro lado, no lo hizo. Pero está claro que a Milito, por llamarse Milito, no lo iba a echar. Igual, me vino a pedir disculpas”, añadió el entrerriano.